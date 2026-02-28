Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wczoraj rano ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela powiedział z kolei, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Reżim w Teheranie przeprowadza uderzenia odwetowe na Izrael, amerykańskie bazy, a także w sąsiednie kraje nad Zatoką Perską. Państwowe media potwierdziły, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął wczoraj w swoim biurze! Z kolei prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Niedziela, 1 marca 2026. r.
10:24. Tysiące demonstrantów w Kaszmirze opłakiwały śmierć Alego Chameneia
Tysiące szyitów zebrały się w niedzielę w indyjskiej części regionu Kaszmir, by opłakiwać śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął dzień wcześniej w atakach powietrznych USA i Izraela – podała agencja AFP.
Podobne wiece odbyły się też w innych miejscach indyjskiego Kaszmiru zamieszkanych przez większość szyicką. W centrum Śrinagaru, głównego miasta regionu, skandowano antyizraelskie i antyamerykańskie hasła. Zgromadzenie miało w większości pokojowy przebieg.
09:52. Armia informuje o nowej fali ataków na centrum Teheranu
Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich „w samym sercu Teheranu”. Według agencji AFP w stolicy Iranu rozległy się głośne wybuchy.
W ciągu ostatnich 24 godzin „izraelskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu i otworzyć drogę do Teheranu
— dodano w krótkim komunikacie.
09:31. Media: dowódcą Strażników Rewolucji został były minister obrony Ahmad Wahidi
Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi – podał irański dziennik „Hamszahri”, cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA.
Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji.
Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
08:41. Setki osób szturmują konsulat USA w pakistańskim Karaczi
Setki osób szturmowały konsulat Stanów Zjednoczonych w portowym mieście Karaczi w Pakistanie po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela na Iran – poinformowała agencja AP za pakistańską policją. Zginęła co najmniej osoba, kilka odniosło obrażenia.
Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu. Zginął co najmniej jeden demonstrant, a kilku odniosło obrażenia w starciach z siłami bezpieczeństwa.
Do ataku doszło kilka godzin po potwierdzeniu śmierci Chameneia przez państwowe media irańskie.
08:27. Irak ogłosił trzydniową żałobę po śmierci Chameneia
Irak ogłosił trzydniową żałobę po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneia w atakach USA i Izraela na ten kraj.
Z głębokim smutkiem składamy kondolencje szlachetnemu narodowi Iranu i całemu światu muzułmańskiemu” po śmierci Chameneia w trakcie „aktu rażącej agresji
— oświadczył rzecznik rządu Basem al-Awadi, ogłaszając żałobę.
08:03. AFP: tysiące osób oddały hołd Chamaneiowi w centrum Teheranu
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia – poinformowali reporterzy agencji AFP.
08:00. CNBC: konflikt z Iranem grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy i nawet globalną recesją
Wspólny atak USA i Izraela na członka OPEC, Iran, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą - pisze CNBC.
Iran jest czwartym co do wielkości producentem ropy w OPEC, z nieco ponad 3 milionami baryłek dziennie w styczniu. Islamska Republika dzieli linię brzegową z Cieśniną Ormuz, najważniejszą na świecie drogą wodną dla globalnego handlu ropą.
07:55. Media: zginęli szef sztabu sił zbrojnych i minister obrony
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym – poinformowała irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.
07:48. „Washington Post”: Arabia Saudyjska lobbowała za atakiem na Iran
Faktyczny przywódca Arabii Saudyjskiej Mohammed ibn Salman wielokrotnie rozmawiał w ostatnich tygodniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zachęcając go uderzenia na Iran - podał „Washington Post”. Publicznie władze monarchii opowiadały się za pokojowym rozwiązaniem.
07:19. Szef Rady Bezpieczeństwa: proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę
Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę – oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Chamenei zginął w sobotę w izraelsko-amerykańskich atakach.
Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników
— oznajmił Laridżani. Dodał, że rada przywódcza powstanie „jak najszybciej”.
07:06. Antyamerykańscy demonstracji próbują szturmować ambasadę USA w Bagdadzie
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu w amerykańsko-izraelskich atakach - przekazała rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
06:47. Trump ostrzegł Iran przed mocnym odwetem
Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone „uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano”. Iran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia.
06:12. Nowe eksplozje w Dubaju, Katarze i Bahrajnie; Iran atakuje rakietami Izrael
W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru, Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie nad ranem słychać nowe eksplozje - poinformowała agencja AFP, powołując się na znajdujących się na miejscu dziennikarzy i świadków. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym irańskim nalotem rakietowym.
CZYTAJ WIĘCEJ: Iran znów próbuje. Nowe eksplozje w Dubaju, Katarze i Bahrajnie. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym nalotem rakietowym
05:18. Irańskie władze potwierdziły śmierć szefa gwardii rewolucyjnej i wysokiego doradcy ds. bezpieczeństwa
Irańskie władze sądownicze potwierdziły, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa., były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.
Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani, „zginęli śmiercią męczeńską”.
04:25. Trump: odwet Iranu słabszy, niż oczekiwaliśmy
Prezydent USA Donald Trump ocenił w rozmowie z telewizją CBS News, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy, niż się spodziewali Amerykanie i ich sojusznicy. Wyraził przekonanie, że rozwiązanie dyplomatyczne jest wciąż możliwe i jest teraz łatwiejsze do osiągnięcia.
Trump powiedział, że ataki, w których zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, były skuteczne i mogą otworzyć drogę ku rozwiązaniu dyplomatycznemu.
03:03. Państwowe media potwierdziły, że ajatollah Ali Chamenei został zabity!
Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, został zabity w sobotę rano w swoim biurze – potwierdziły rano irańskie media państwowe. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.
Wcześniej o zabiciu Chameneia w atakach na Iran informowały władze USA i Izraela.
CZYTAJ WIĘCEJ: Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę
02:48. Wśród mieszkańców wybuchła panika po atakach USA i Izraela
Rozpoczęte w sobotę ataki USA i Izraela na Iran wywołały panikę wśród mieszkańców tego kraju. Irańczycy uciekali z miast, robili w pośpiechu zapasy żywności i ustawiali się w długie kolejki na stacjach benzynowych – podała agencja Reutera.
02:41. Szef Pentagonu: irańska marynarka wojenna zostanie zniszczona
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister obrony USA.
02:26. Trump: są dobrzy kandydaci do objęcia władzy w Iranie
Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę telewizji CBS News, że są pewni „dobrzy kandydaci” do objęcia władzy w Iranie po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneia w izraelsko-amerykańskich atakach.
Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją, że wie, kogo chciałby zobaczyć jako lidera Iranu.
Tak, tak myślę. Są pewni dobrzy kandydaci
— podkreślił.
Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział:
Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
Stacja CBS, powołując się na źródła w wywiadzie i wojsku, poinformowała, że w izraelsko-amerykańskich atakach zginęło ok. 40 przedstawicieli władz Iranu
02:13. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu: USA i Izrael pożałują swoich czynów
Izrael i Stany Zjednoczone „pożałują swoich czynów” – napisał w sobotę wieczorem na platformie X sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, odnosząc się do rozpoczętych tego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.
01:32. Rada gubernatorów MAEA zbierze się w sprawie ataków na Iran
Rada gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zbierze się w poniedziałek w sprawie ataków USA i Izraela na Iran – poinformowała w sobotę wieczorem ta agencja ONZ. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wnioskowała Rosja.
00:32. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nalega na natychmiastowe powołanie następcy Alego Chameneia
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) nalega na natychmiastowe mianowanie nowego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci Alego Chameneia – poinformował w sobotę emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
00:08. Syn obalonego szacha Iranu: wraz ze śmiercią Chameneia kończy się Republika Islamska
Syn obalonego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, wyraził przekonanie, że wraz ze śmiercią przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia kończy się Islamska Republika Iranu.
Ali Chamenei, krwiożerczy despota naszych czasów, który zabił dziesiątki tysięcy najodważniejszych synów i córek Iranu, został wymazany z kart historii
— napisał Pahlawi w oświadczeniu.
Według niego śmierć ajatollaha „de facto oznacza koniec Islamskiej Republiki i jej rychłe wyrzucenie na śmietnik historii”.
Sobota, 28 lutego 2026 r.
23:34. Iran zaatakował luksusowy hotel Burj Al Arab w Dubaju
W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że w części hotelu wybuchł pożar.
23:28. Trump: Chamenei nie żyje
Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Dodał, że Irańczycy mają teraz szansę, by „odzyskać” swój kraj.
Chamenei, jeden z najgorszych ludzi w historii, nie żyje
— oświadczył Trump w serwisie Truth Social.
Słyszymy, że wielu członków IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - PAP), wojska i innych sił bezpieczeństwa i policyjnych nie chce już walczyć i chciałoby uzyskać od nas immunitet
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Trump: Chamenei nie żyje. Irańczycy mają teraz szansę, by odzyskać swój kraj. Słyszymy, że wielu wojskowych nie chce już z nami walczyć
22:49. Lotnisko w Dubaju trafione irańskim dronem
W sieci pojawiło sie sporo nagrań prezentujących lotnisko w Dubaju, które zostało trafione irańskim dronem.
22:20. Największa operacja powietrzna w historii Izraela
Armii izraelska oceniła, że jej siły powietrzne przeprowadziły największą w swojej historii operację: około 200 izraelskich myśliwców zaatakowało blisko 500 celów na terytorium Iranu – podał w sobotę dziennik „Haarec”. Armia szacuje, że Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 rakiet i dronów.
Od rana około 200 myśliwców przeprowadziło szeroko zakrojony atak na systemy rakietowe oraz obronę powietrzną irańskiego reżimu terrorystycznego w zachodnim i centralnym Iranie. To największe naloty w historii izraelskich sił powietrznych
— poinformowało wojsko.
Myśliwce zrzuciły setki środków bojowych na około 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet
— dodało.
21:40. KE potępiła ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sytuację na Bliskim Wschodzie omówią w niedzielę ministrowie spraw zagranicznych państw UE na spotkaniu online, zwołanym przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas.
Von der Leyen na platformie X poinformowała, że o atakach Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie rozmawiała przez telefon z prezydentem Muhammadem bin Zajidem. Jak podkreśliła, w związku z nimi wyraziła pełne wsparcie i współczucie.
Europa stanowczo potępia te nieuzasadnione ataki. Stanowią one rażące naruszenie suwerenności Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego
— podkreśliła szefowa KE.
Jak dodała, nie był to pierwszy raz, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie mierzą się z atakami rakietowymi i dronami ze strony Iranu i jego sojuszników.
Sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie omówią ministrowie spraw zagranicznych UE podczas wideokonferencji, zwołanej przez Kallas.
21:34. Polacy utknęli na lotniskach na Bliskim Wschodzie
Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że pewna liczba Polaków utknęła na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Wskazał, że są za nich odpowiedzialne linie lotnicze, a polscy konsulowie starają się do nich dotrzeć. Zapewnił, że aktualnie polscy obywatele nie są w niebezpieczeństwie.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych pytany w TVN24 o to, czy może potwierdzić informacje, iż Polacy przebywający na Bliskim Wschodzie nie są w niebezpieczeństwie, odpowiedział, że „póki co, dzięki Bogu, tak”.
Ale jak wiemy sytuacja zmienia się co chwila, więc mam nadzieję, że tym razem wszyscy doceniają, że od wielu tygodni apelowaliśmy, aby nie udawać się do krajów Bliskiego Wschodu i bardzo proszę o traktowanie tych ostrzeżeń poważnie
— odpowiedział Sikorski.
21:32. Netanjahu zapowiada kolejne ataki
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że w następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych.
W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. Netanjahu oświadczył, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
21:01. Trump: Mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni
Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny)
— powiedział Trump, cytowany przez Axios.
Ocenił, że Irańczycy zwodzili go w negocjacjach i tak naprawdę nie chcieli zawarcia porozumienia.
20:59. Netanjahu: Są oznaki, że Chamenei może nie żyć
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w sobotę w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Zaznaczył też, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
Netnajahu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę.
Wysoki rangą urzędnik izraelski przekazał agencji Reuters, że Chamenei nie żyje, a jego ciało miało zostać znalezione.
20:24. Czerwony Półksiężyc: Co najmniej 201 zginęło w atakach na Iran
Co najmniej 201 osób zginęło, a 747 zostało rannych w wyniku ataków USA i Izraela na Iran - poinformował w sobotę Czerwony Półksiężyc w komunikacie, opublikowanym przez irańską agencję ISNA. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskim atakiem.
Agencja AFP zaznaczyła, że jest to pierwszy oficjalny bilans od początku sobotnich ataków USA i Izraela na Iran.
CZYTAJ TAKŻE: Ile osób zginęło w izraelsko-amerykańskim ataku na Iran? Czerwony Półksiężyc ujawnia pierwszy oficjalny bilans
20:07. Marcon: Nie zostaliśmy uprzedzeni i nie braliśmy udziału w atakach na Iran
Francja nie została uprzedzona i nie brała udziału w atakach na Iran - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron, mówiąc z nadzwyczajnego posiedzenia rady obrony. Zaznaczył, że amerykańsko-izraelski atak na Iran i odpowiedź Teheranu będą miały konsekwencje dla stabilności i pokoju w regionie.
Chciałbym, abyśmy podjęli wszelkie niezbędne działania, by dyplomacja mogła ponownie odegrać swoją rolę
— powiedział Macron. Dodał, że kwestie „irańskiego programu nuklearnego, aktywności balistycznej, działań destabilizacyjnych w regionie” nie mogą zostać rozwiązane atakami.
20:06. LOT: Rejsy do Dubaju i Izraela na razie wstrzymane
Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował w sobotę wieczorem PAP, że loty do Dubaju realizowane będą w zależności od otwarcia przestrzeni powietrznej, która obecnie zamknięta jest do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego, 2 marca. Przewoźnik wcześniej informował o wstrzymaniu lotów do Izraela.
W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Narodowy przewoźnik informował ponadto, że wstrzymał czasowo loty do Izraela.
Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT przekazał PAP, że loty do Dubaju realizowane będą w zależności od otwarcia przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwrócił uwagę, że obecnie przestrzeń powietrzna nad ZEA, zgodnie z wydanym NOTAM-em (Notice To Airmen), zamknięta jest do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego, 2 marca. W Polsce do godz. 23.30 1 marca.
19:12. Iran wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
Iran wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w związku z – jak to określił – ciągłymi aktami agresji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, mimo że agencja zapewniła, że nie odnotowała żadnego radiologicznego wpływu tych ataków.
W liście do Rafaela Mariano Grossiego, dyrektora generalnego MAEA, Teheran zażądał natychmiastowego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady tej agendy ONZ, aby pilnie zająć się kwestią „bezpodstawnych oskarżeń, wrogich gróźb i bezprawnych działań agresorów wobec pokojowego programu nuklearnego Iranu”. Poinformowała o tym na platformie X irańska stała misja przy MAEA w Wiedniu.
MAEA uważnie monitoruje rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzywa do powściągliwości, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego dla ludzi w regionie
— przekazała w odpowiedzi agencja we wpisie na X, dodając, że nie odnotowała żadnego „radiologicznego wpływu” amerykańskich i izraelskich ataków na Iran ani ataków odwetowych Iranu na inne kraje regionu, choć nie poinformowała, czy irańskie ośrodki jądrowe stały się celem tych ataków.
18:50. Media: 15 osób zginęło w ataku na halę sportową na południu kraju
Co najmniej 15 osób zginęło w ataku na halę sportową w położonym na południu Iranu mieście Lamerd - poinformowała półoficjalna irańska agencja Tasnim. Agencja AFP, powołując się na lokalne media, podała, że łącznie 20 z 31 prowincji Iranu zostało „dotkniętych atakami” Izraela i USA.
Według agencji prasowej Fars, wybuchy odnotowano w Isfahanie (centralna część kraju), świętym mieście Kom (również centralna część kraju), Karadż na zachód od Teheranu, a także w Kermanszach (zachód) i Sziraz (południe).
18:45. Iran po atakach USA i Izraela zakazał wszystkim statkom wpływania do Cieśniny Ormuz
Statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez ten strategiczny szlak wodny - poinformowała agencja Reutera.
Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz
— głosi komunikat wysyłany przez Teheran, którego treść potwierdził w rozmowie z bliskowschodnim portalem TheNationalNews, Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szczególnie narażone na represje irańskich sił zbrojnych są statki powiązane z interesami USA lub Izraela, ale inne statki również mogą paść ofiarą ataków - celowych lub przypadkowych - dodał dubajski armator.
18:26. Wybuch w mieście Zandżan w Iranie.
W sieci pojawiło się nagranie z uderzenia w mieście Zandżan w Iranie.
18:23. Turcja wzywa Izrael, USA i Iran do zatrzymania ataków
Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji ostrzegło w sobotę, że eskalacja konfrontacji między USA i Izraelem a Iranem stanowi zagrożenie dla przyszłości regionu i globalnej stabilności. MSZ wezwało wszystkie strony do zatrzymania ataków. Oświadczenie wydano po porannym ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
Turecki resort spraw zagranicznych, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że jest głęboko zaniepokojony wszystkimi działaniami, które naruszają prawo międzynarodowe i narażają cywilów na niebezpieczeństwo.
W oświadczeniu MSZ potępiło prowokacje, które mogą wywołać dalszą przemoc oraz wezwało wszystkie strony, by natychmiast zatrzymały ataki.
18:08. Biały Dom: prezydent i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie
Prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego będą uważnie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie w ciągu dnia - zapowiedziała w sobotę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
Leavitt napisała na platformie X, że Trump obserwował sytuację w związku z atakami na Iran w nocy w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie razem z członkami jego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego.
17:55. Irański dron uderzył w wieżowiec w Bahrajnie
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy uderzenie irańskiego drona w wieżowiec w Bahrajnie.
17:49. Moment uderzenia drona w lotnisko w Kuwejcie
Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. W sieci pojawiło się nagranie z momentu uderzenia.
17:40. Izraelski system obrony przeciwrakietowej przechwycił serię irańskich pocisków
Do przechwycenia irańskich pocisków doszło nad Tel Awiwem.
17:30. Przechwycenie irańskich rakiet nad Dohą
W Katarze znajduje się baza lotnicza Al Udeid, będąca główną siedzibą Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych.
17:27. USA potwierdziły, że nie było ofiar po irańskim uderzeniu w bazę wojskową w Bahrajnie
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych potwierdził agencji Reutera, że nie ma ofiar w ludziach po uderzeniu Iranu w amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie.
Na publikowanych przez CNN filmach widać było dym unoszący się w okolicach Juffair w Bahrajnie, gdzie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma swoją bazę, wspierającą jej operacje morskie przeprowadzane w regionie Bliskiego Wschodu.
Bahrajński analityk polityczny Ahmed Alkhuzaie powiedział „Jerusalem Post”, że pocisk uderzył w to, co określił jako „pustą kwaterę amerykańskiej bazy”.
Ale irańskie odwetowe ataki zniszczyły radary obrony przeciwrakietowej w tej bazie, jak również w bazie w Katarze, poinformował portal MilitaryWatchMagazine, powołując się na kilka źródeł wojskowych. Radar najprawdopodobniej stał się celem irańskiego drona kamikadze Shahed - zasugerował po analizie skąpego materiału filmowego portal wojskowy Defence-blog, co oznacza, że informacje o braku ofiar mogą jeszcze zostać skorygowane.
17:20. Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela
Izraelskie wojsko podało, że „dziesiątki” rakiet zostały wystrzelone przez Iran w kierunku Izraela - podaje AP.
17:10. Mieszkańcy Kataru mają pozostać w domach
Katar wzywa mieszkańców kraju, by „pozostali w domach”, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje.
17:07. W związku z sytuacją w Iranie szefowa KE zwołała na poniedziałek kolegium komisarzy
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w związku z sytuacją w Iranie w poniedziałek odbędzie się kolegium komisarzy ds. bezpieczeństwa. Ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie - podkreśliła.
17:00. Reuters: Trump został poinformowany, że atak na Iran jest ryzykowny, ale może przynieść duże korzyści
Przed podjęciem decyzji o ataku na Iran wojskowi doradcy prezydenta informowali go, że atak wiąże się zarówno z wysokim ryzykiem, jak i duzymi potencjalnymi korzyściami dla USA w regionie - podał Reuters.
Według agencji, powołującej się na przedstawiciela władz USA, briefingi, które otrzymał prezydent przed podjęciem decyzji nie tylko zawierały oceny ryzyka poważnych ofiar po stronie USA, ale także „zachwalały perspektywę zmiany na Bliskim Wschodzie na korzyść interesów USA”.
Na temat opcji i perspektyw uderzenia na Iran informacji prezydentowi udzielali w dniach przed atakiem dyrektor CIA John Ratcliffe, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Bradley Cooper.
Reuters podaje, że Biały Dom został m.in. poinformowany o szeregu zagrożeń związanych z operacjami przeciwko Iranowi, w tym o atakach odwetowych na wiele baz amerykańskich w regionie z użyciem pocisków rakietowych, które mogłyby przeciążyć obronę powietrzną, a także o atakach irańskich sił zbrojnych na wojska amerykańskie w Iraku i Syrii.
Cytowany przez agencję urzędnik dodał, że pomimo ogromnej rozbudowy sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone, systemy obrony powietrznej, które zostały pospiesznie rozmieszczone w regionie mają swoje ograniczenia.
16:56. Biuro premiera: Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem
Premier Izraela Benjamin Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem - podało w opublikowanym w sobotę po południu wpisie na platformie X biuro szefa izraelskiego rządu.
16:48. Zwołano na sobotę posiedzenie Raby Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że na prośbę Paryża w sobotę spotka się Rada Bezpieczeństwa ONZ, by omówić sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie. O jej zwołanie apelował też m.in. Bahrajn. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o deeskalację.
Posiedzenie RB ONZ ma rozpocząć się o godz. 16 czasu wschodnioamerykańskiego (22 w Polsce). Do jej zwołania wezwały Francja i Brahrajn, a także - według rosyjskiej misji przy ONZ - Rosja i Chiny.
W liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zwrócił się do Rady z prośbą o interwencję i stwierdził, że Izrael i Stany Zjednoczone naruszyły prawo międzynarodowe, atakując Iran.
16:38. Demokraci wezwali do zaprzestania ataku na Iran bez zgody Kongresu
Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wezwał w sobotę do wycofania sił USA z ataków na Iran bez zgody Kongresu. Oskarżył też prezydenta Donalda Trumpa o to, że naraził na szwank życie amerykańskich żołnierzy.
W nocy Donald Trump ogłosił rozpoczęcie zmasowanych operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych przyznali Kongresowi wyłączne prawo do wypowiadania wojny, jako gałęzi władzy najbliższej narodowi amerykańskiemu
— napisał Jeffries w oświadczeniu. Zapowiedział, że Demokraci będą próbowali wymusić głosowanie nad rezolucją nakazującą wycofanie sił USA z działań wojennych bez zgody Kongresu.
16:25. Starmer: nasze samoloty są w powietrzu w celu ochrony naszych interesów i sojuszników
Nasze siły i samoloty są w powietrzu w ramach skoordynowanych wysiłków w celu ochrony naszych ludzi, sojuszników i interesów - powiedział w telewizyjnym oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, odnosząc się do amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran i odpowiedzi wojsk Teheranu.
Iran powinien powstrzymać się od dalszych ataków
— powiedział Starmer i zaznaczył, że Teheran powinien zaprzestać stosowania „straszliwej przemocy i opresji przeciw Irańczykom”. Dodał, że „niezbędne jest, abyśmy zapobiegli dalszej eskalacji i powrócili do procesu dyplomatycznego”.
16:05. Płonie hotel w prestiżowej dzielnicy Dubaju
W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiły się po południu kłęby dymu i ogień. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.
Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.
16:00. Dron uderzył w lotnisko w Kuwejcie
Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.
Lotnisko gości także bazę Abdullah Al Mubarak Sił Powietrznych Kuwejtu.
15:58. „NYT”: atak Trumpa na Iran jest lekkomyślny
Atak Trumpa na Iran jest lekkomyślny, jego cele są niejasne i zlekceważył przy nim zarówno prawo krajowe, jak i międzynarodowe - napisała w komentarzu rada redakcyjna „New York Timesa”. Dziennik skrytykował też prezydenta za nieprzedstawienie społeczeństwu argumentów za wojną .
W komentarzu zatytułowanym „Dlaczego zaczął pan tą wojnę, panie prezydencie?” rada redakcyjna przypomniała, że Trump obiecywał w kampanii wyborczej kończyć wojny, a nie je zaczynać, lecz wbrew temu w ciągu ostatniego roku rozkazał użycie siły w siedmiu państwach.
15:45. Irańskie władze: liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 57
Irańskie władze poinformowały, że w atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 40 do 57.
Przywódcy Niemiec, Francji i W. Brytanii potępiają ataki Iranu w regionie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępiają w opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i apelują o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
Ponownie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz stabilności regionalnej i ochrony życia ludności cywilnej
— przekazali przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
15:30. Iran zniszczył radar w amerykańskiej bazie na terenie Bahrajnu
15:25. Hiszpania krytykuje atak na Iran, Włochy solidarne z ludnością cywilną, Ukraina popiera operację
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że jego kraj odrzuca „jednostronną akcję militarną” USA i Izraela przeciwko Iranowi. Rząd Włoch wyraził bliskość z cywilną ludnością Iranu, która domaga się poszanowania jej praw. MSZ Ukrainy uznało atak za uzasadniony.
15:06. Oman apeluje do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych
Oman, pośredniczący w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem, zaapelował w sobotę do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych. USA i Izrael przepuściły rano atak na Iran, który odpowiedział, atakując bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i Izrael.
Władzę Omanu wezwały „wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszelkich operacji wojskowych” i wystąpiły o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ „w celu narzucenia zawieszenia broni”.
14:58. Gen. Jabbari ostrzega Trumpa
Gen. Jabbari na antenie irańskiego Kanału 3: Trump powinien wiedzieć, że dziś wystrzeliliśmy rakiety z głębi naszego arsenału. Już wkrótce zaprezentujemy broń, jakiej jeszcze nie widzieliście
14:52. Irańskie pociski ponownie uderzyły w Bahrajn
Iran uderzył już wcześniej w bazę wojskową Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Była to odpowiedź reżim w Teheranie na atak USA i Izraela.
14:50. Irańskie rządowe media opublikowały nagranie z wystrzeliwania rakiet
14:48. Turyści na plaży w Dubaju zarejestrowali przechwycenie irańskiego pocisku
14:46. Sikorski: pracownicy polskiej ambasady w Iranie bezpieczni; monitorujemy sytuację
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem
— napisał Sikorski na platformie X.
14:35. Arabia Saudyjska wesprze działania przeciwko Iranowi
Królestwo Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że wesprze Stany Zjednoczone w działaniach przeciwko reżimowi Republiki Islamskiej po ataku na bazę USA w Arabii Saudyjskiej.
14:30. Uderzenie w irańską szkołę
Minister spraw zagranicznych Iranu pokazał zdjęcie zniszczonej szkoły dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Miało tam zginąć przynajmniej 51 osób. Wcześniej pojawiły się informacje o 40 ofiarach uderzenia.
14:20. Izrael zniszczył irańskie wyrzutnie pocisków balistycznych
Izraelskie wojsko pokazało nagranie pokazujące ataki na żołnierzy Iranu przygotowujących pociski oraz na gotową do użycia wyrzutnię na zachodzie kraju. Armia twierdzi, że zneutralizowało „wiele” wyrzutni pocisków balistycznych, które były gotowe do natychmiastowego ataku na Izrael — informuje Times of Israel.
14:06. Lotnisko w Dubaju wstrzymało loty. Tysiące pasażerów oczekuje na rozwój sytuacji
14:01. Norwescy analitycy: cztery scenariusze dla cen paliw po atakach na Bliskim Wschodzie
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
W pierwszym scenariuszu specjaliści banku zakładają szybkie wznowienie rozmów i porozumienie w sprawie programu nuklearnego. W takim przypadku irańska ropa mogłaby wrócić szeroko na rynek, a cena baryłki - spaść poniżej 60 dol.
W wariancie „TACO”, czyli „Trump Always Chickens Out”, bank przewidział wyciszenie retoryki bez pełnoskalowej wojny, ale też bez przełomowej umowy. Wówczas notowania ropy mogłyby obniżyć się w okolice 60 dol.
Trzeci scenariusz założył ograniczone działania militarne USA i Izraela oraz umiarkowaną odpowiedź Teheranu. W takim układzie cena baryłki może wzrosnąć do 80–90 dol., po czym wraz ze spadkiem napięcia nastąpiłaby korekta.
13:56. W Syrii cztery osoby zginęły w budynku trafionym przez irański pocisk
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wczoraj rano ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela powiedział z kolei, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Reżim w Teheranie przeprowadza uderzenia odwetowe na Izrael, amerykańskie bazy, a także w sąsiednie kraje nad Zatoką Perską. Państwowe media potwierdziły, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął wczoraj w swoim biurze! Z kolei prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Niedziela, 1 marca 2026. r.
10:24. Tysiące demonstrantów w Kaszmirze opłakiwały śmierć Alego Chameneia
Tysiące szyitów zebrały się w niedzielę w indyjskiej części regionu Kaszmir, by opłakiwać śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął dzień wcześniej w atakach powietrznych USA i Izraela – podała agencja AFP.
Podobne wiece odbyły się też w innych miejscach indyjskiego Kaszmiru zamieszkanych przez większość szyicką. W centrum Śrinagaru, głównego miasta regionu, skandowano antyizraelskie i antyamerykańskie hasła. Zgromadzenie miało w większości pokojowy przebieg.
09:52. Armia informuje o nowej fali ataków na centrum Teheranu
Armia izraelska poinformowała w niedzielę, że przypuściła nową falę ataków na cele władz irańskich „w samym sercu Teheranu”. Według agencji AFP w stolicy Iranu rozległy się głośne wybuchy.
W ciągu ostatnich 24 godzin „izraelskie lotnictwo przeprowadziło uderzenia na dużą skalę, by osiągnąć przewagę w powietrzu i otworzyć drogę do Teheranu
— dodano w krótkim komunikacie.
09:31. Media: dowódcą Strażników Rewolucji został były minister obrony Ahmad Wahidi
Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi – podał irański dziennik „Hamszahri”, cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA.
Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji.
Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.
08:41. Setki osób szturmują konsulat USA w pakistańskim Karaczi
Setki osób szturmowały konsulat Stanów Zjednoczonych w portowym mieście Karaczi w Pakistanie po śmierci irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneia w atakach USA i Izraela na Iran – poinformowała agencja AP za pakistańską policją. Zginęła co najmniej osoba, kilka odniosło obrażenia.
Policja i siły paramilitarne użyły pałek i gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum, który tłukł szyby w budynku konsulatu. Zginął co najmniej jeden demonstrant, a kilku odniosło obrażenia w starciach z siłami bezpieczeństwa.
Do ataku doszło kilka godzin po potwierdzeniu śmierci Chameneia przez państwowe media irańskie.
08:27. Irak ogłosił trzydniową żałobę po śmierci Chameneia
Irak ogłosił trzydniową żałobę po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneia w atakach USA i Izraela na ten kraj.
Z głębokim smutkiem składamy kondolencje szlachetnemu narodowi Iranu i całemu światu muzułmańskiemu” po śmierci Chameneia w trakcie „aktu rażącej agresji
— oświadczył rzecznik rządu Basem al-Awadi, ogłaszając żałobę.
08:03. AFP: tysiące osób oddały hołd Chamaneiowi w centrum Teheranu
Tysiące osób zgromadziły się w niedzielę na placu Engelab w centrum Teheranu po ogłoszeniu informacji o śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia – poinformowali reporterzy agencji AFP.
08:00. CNBC: konflikt z Iranem grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy i nawet globalną recesją
Wspólny atak USA i Izraela na członka OPEC, Iran, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą - pisze CNBC.
Iran jest czwartym co do wielkości producentem ropy w OPEC, z nieco ponad 3 milionami baryłek dziennie w styczniu. Islamska Republika dzieli linię brzegową z Cieśniną Ormuz, najważniejszą na świecie drogą wodną dla globalnego handlu ropą.
07:55. Media: zginęli szef sztabu sił zbrojnych i minister obrony
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym – poinformowała irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.
07:48. „Washington Post”: Arabia Saudyjska lobbowała za atakiem na Iran
Faktyczny przywódca Arabii Saudyjskiej Mohammed ibn Salman wielokrotnie rozmawiał w ostatnich tygodniach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zachęcając go uderzenia na Iran - podał „Washington Post”. Publicznie władze monarchii opowiadały się za pokojowym rozwiązaniem.
07:19. Szef Rady Bezpieczeństwa: proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę
Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę – oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani. Chamenei zginął w sobotę w izraelsko-amerykańskich atakach.
Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników
— oznajmił Laridżani. Dodał, że rada przywódcza powstanie „jak najszybciej”.
07:06. Antyamerykańscy demonstracji próbują szturmować ambasadę USA w Bagdadzie
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu w amerykańsko-izraelskich atakach - przekazała rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
06:47. Trump ostrzegł Iran przed mocnym odwetem
Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone „uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano”. Iran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia.
06:12. Nowe eksplozje w Dubaju, Katarze i Bahrajnie; Iran atakuje rakietami Izrael
W Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w stolicy Kataru, Dosze i w stolicy Bahrajnu Manamie nad ranem słychać nowe eksplozje - poinformowała agencja AFP, powołując się na znajdujących się na miejscu dziennikarzy i świadków. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym irańskim nalotem rakietowym.
CZYTAJ WIĘCEJ: Iran znów próbuje. Nowe eksplozje w Dubaju, Katarze i Bahrajnie. Armia izraelska ostrzegła przed kolejnym nalotem rakietowym
05:18. Irańskie władze potwierdziły śmierć szefa gwardii rewolucyjnej i wysokiego doradcy ds. bezpieczeństwa
Irańskie władze sądownicze potwierdziły, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa., były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.
Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani, „zginęli śmiercią męczeńską”.
04:25. Trump: odwet Iranu słabszy, niż oczekiwaliśmy
Prezydent USA Donald Trump ocenił w rozmowie z telewizją CBS News, że odwet Iranu na amerykańsko-izraelskie uderzenia jest słabszy, niż się spodziewali Amerykanie i ich sojusznicy. Wyraził przekonanie, że rozwiązanie dyplomatyczne jest wciąż możliwe i jest teraz łatwiejsze do osiągnięcia.
Trump powiedział, że ataki, w których zginął przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, były skuteczne i mogą otworzyć drogę ku rozwiązaniu dyplomatycznemu.
03:03. Państwowe media potwierdziły, że ajatollah Ali Chamenei został zabity!
Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, został zabity w sobotę rano w swoim biurze – potwierdziły rano irańskie media państwowe. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę.
Wcześniej o zabiciu Chameneia w atakach na Iran informowały władze USA i Izraela.
CZYTAJ WIĘCEJ: Irańskie państwowe media potwierdzają. Ajatollah Ali Chamenei został zabity! W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę
02:48. Wśród mieszkańców wybuchła panika po atakach USA i Izraela
Rozpoczęte w sobotę ataki USA i Izraela na Iran wywołały panikę wśród mieszkańców tego kraju. Irańczycy uciekali z miast, robili w pośpiechu zapasy żywności i ustawiali się w długie kolejki na stacjach benzynowych – podała agencja Reutera.
02:41. Szef Pentagonu: irańska marynarka wojenna zostanie zniszczona
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister obrony USA.
02:26. Trump: są dobrzy kandydaci do objęcia władzy w Iranie
Prezydent USA Donald Trump powiedział w sobotę telewizji CBS News, że są pewni „dobrzy kandydaci” do objęcia władzy w Iranie po zabiciu przywódcy tego kraju Alego Chameneia w izraelsko-amerykańskich atakach.
Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją, że wie, kogo chciałby zobaczyć jako lidera Iranu.
Tak, tak myślę. Są pewni dobrzy kandydaci
— podkreślił.
Pytany o to, kto kontroluje sytuację po śmierci ajatollaha, odpowiedział:
Dokładnie wiem kto, ale nie mogę powiedzieć.
Stacja CBS, powołując się na źródła w wywiadzie i wojsku, poinformowała, że w izraelsko-amerykańskich atakach zginęło ok. 40 przedstawicieli władz Iranu
02:13. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu: USA i Izrael pożałują swoich czynów
Izrael i Stany Zjednoczone „pożałują swoich czynów” – napisał w sobotę wieczorem na platformie X sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, odnosząc się do rozpoczętych tego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.
01:32. Rada gubernatorów MAEA zbierze się w sprawie ataków na Iran
Rada gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zbierze się w poniedziałek w sprawie ataków USA i Izraela na Iran – poinformowała w sobotę wieczorem ta agencja ONZ. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia wnioskowała Rosja.
00:32. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nalega na natychmiastowe powołanie następcy Alego Chameneia
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) nalega na natychmiastowe mianowanie nowego przywódcy Republiki Islamskiej po śmierci Alego Chameneia – poinformował w sobotę emigracyjny portal Iran International, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
00:08. Syn obalonego szacha Iranu: wraz ze śmiercią Chameneia kończy się Republika Islamska
Syn obalonego szacha Iranu, Cyrus Reza Pahlawi, wyraził przekonanie, że wraz ze śmiercią przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia kończy się Islamska Republika Iranu.
Ali Chamenei, krwiożerczy despota naszych czasów, który zabił dziesiątki tysięcy najodważniejszych synów i córek Iranu, został wymazany z kart historii
— napisał Pahlawi w oświadczeniu.
Według niego śmierć ajatollaha „de facto oznacza koniec Islamskiej Republiki i jej rychłe wyrzucenie na śmietnik historii”.
Sobota, 28 lutego 2026 r.
23:34. Iran zaatakował luksusowy hotel Burj Al Arab w Dubaju
W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że w części hotelu wybuchł pożar.
23:28. Trump: Chamenei nie żyje
Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei nie żyje. Dodał, że Irańczycy mają teraz szansę, by „odzyskać” swój kraj.
Chamenei, jeden z najgorszych ludzi w historii, nie żyje
— oświadczył Trump w serwisie Truth Social.
Słyszymy, że wielu członków IRGC (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - PAP), wojska i innych sił bezpieczeństwa i policyjnych nie chce już walczyć i chciałoby uzyskać od nas immunitet
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Trump: Chamenei nie żyje. Irańczycy mają teraz szansę, by odzyskać swój kraj. Słyszymy, że wielu wojskowych nie chce już z nami walczyć
22:49. Lotnisko w Dubaju trafione irańskim dronem
W sieci pojawiło sie sporo nagrań prezentujących lotnisko w Dubaju, które zostało trafione irańskim dronem.
22:20. Największa operacja powietrzna w historii Izraela
Armii izraelska oceniła, że jej siły powietrzne przeprowadziły największą w swojej historii operację: około 200 izraelskich myśliwców zaatakowało blisko 500 celów na terytorium Iranu – podał w sobotę dziennik „Haarec”. Armia szacuje, że Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 rakiet i dronów.
Od rana około 200 myśliwców przeprowadziło szeroko zakrojony atak na systemy rakietowe oraz obronę powietrzną irańskiego reżimu terrorystycznego w zachodnim i centralnym Iranie. To największe naloty w historii izraelskich sił powietrznych
— poinformowało wojsko.
Myśliwce zrzuciły setki środków bojowych na około 500 celów, w tym systemy obrony powietrznej i wyrzutnie rakiet
— dodało.
21:40. KE potępiła ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła ataki Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sytuację na Bliskim Wschodzie omówią w niedzielę ministrowie spraw zagranicznych państw UE na spotkaniu online, zwołanym przez szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas.
Von der Leyen na platformie X poinformowała, że o atakach Iranu na Zjednoczone Emiraty Arabskie rozmawiała przez telefon z prezydentem Muhammadem bin Zajidem. Jak podkreśliła, w związku z nimi wyraziła pełne wsparcie i współczucie.
Europa stanowczo potępia te nieuzasadnione ataki. Stanowią one rażące naruszenie suwerenności Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego
— podkreśliła szefowa KE.
Jak dodała, nie był to pierwszy raz, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie mierzą się z atakami rakietowymi i dronami ze strony Iranu i jego sojuszników.
Sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie omówią ministrowie spraw zagranicznych UE podczas wideokonferencji, zwołanej przez Kallas.
21:34. Polacy utknęli na lotniskach na Bliskim Wschodzie
Szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że pewna liczba Polaków utknęła na lotniskach w regionie Bliskiego Wschodu. Wskazał, że są za nich odpowiedzialne linie lotnicze, a polscy konsulowie starają się do nich dotrzeć. Zapewnił, że aktualnie polscy obywatele nie są w niebezpieczeństwie.
Wicepremier i minister spraw zagranicznych pytany w TVN24 o to, czy może potwierdzić informacje, iż Polacy przebywający na Bliskim Wschodzie nie są w niebezpieczeństwie, odpowiedział, że „póki co, dzięki Bogu, tak”.
Ale jak wiemy sytuacja zmienia się co chwila, więc mam nadzieję, że tym razem wszyscy doceniają, że od wielu tygodni apelowaliśmy, aby nie udawać się do krajów Bliskiego Wschodu i bardzo proszę o traktowanie tych ostrzeżeń poważnie
— odpowiedział Sikorski.
21:32. Netanjahu zapowiada kolejne ataki
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że w następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych.
W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie. Iran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie. Netanjahu oświadczył, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
21:01. Trump: Mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni
Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny)
— powiedział Trump, cytowany przez Axios.
Ocenił, że Irańczycy zwodzili go w negocjacjach i tak naprawdę nie chcieli zawarcia porozumienia.
20:59. Netanjahu: Są oznaki, że Chamenei może nie żyć
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w sobotę w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Zaznaczył też, że atak amerykańsko-izraelski na Iran potrwa tak długo, jak będzie trzeba.
Netnajahu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę.
Wysoki rangą urzędnik izraelski przekazał agencji Reuters, że Chamenei nie żyje, a jego ciało miało zostać znalezione.
20:24. Czerwony Półksiężyc: Co najmniej 201 zginęło w atakach na Iran
Co najmniej 201 osób zginęło, a 747 zostało rannych w wyniku ataków USA i Izraela na Iran - poinformował w sobotę Czerwony Półksiężyc w komunikacie, opublikowanym przez irańską agencję ISNA. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskim atakiem.
Agencja AFP zaznaczyła, że jest to pierwszy oficjalny bilans od początku sobotnich ataków USA i Izraela na Iran.
CZYTAJ TAKŻE: Ile osób zginęło w izraelsko-amerykańskim ataku na Iran? Czerwony Półksiężyc ujawnia pierwszy oficjalny bilans
20:07. Marcon: Nie zostaliśmy uprzedzeni i nie braliśmy udziału w atakach na Iran
Francja nie została uprzedzona i nie brała udziału w atakach na Iran - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron, mówiąc z nadzwyczajnego posiedzenia rady obrony. Zaznaczył, że amerykańsko-izraelski atak na Iran i odpowiedź Teheranu będą miały konsekwencje dla stabilności i pokoju w regionie.
Chciałbym, abyśmy podjęli wszelkie niezbędne działania, by dyplomacja mogła ponownie odegrać swoją rolę
— powiedział Macron. Dodał, że kwestie „irańskiego programu nuklearnego, aktywności balistycznej, działań destabilizacyjnych w regionie” nie mogą zostać rozwiązane atakami.
20:06. LOT: Rejsy do Dubaju i Izraela na razie wstrzymane
Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował w sobotę wieczorem PAP, że loty do Dubaju realizowane będą w zależności od otwarcia przestrzeni powietrznej, która obecnie zamknięta jest do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego, 2 marca. Przewoźnik wcześniej informował o wstrzymaniu lotów do Izraela.
W związku z sobotnimi nalotami przeprowadzonymi na Iran przez USA i Izrael, wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. W sobotę rano do Warszawy zawrócony został samolot PLL LOT, który leciał do Dubaju. Narodowy przewoźnik informował ponadto, że wstrzymał czasowo loty do Izraela.
Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT przekazał PAP, że loty do Dubaju realizowane będą w zależności od otwarcia przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwrócił uwagę, że obecnie przestrzeń powietrzna nad ZEA, zgodnie z wydanym NOTAM-em (Notice To Airmen), zamknięta jest do godz. 2.30 w nocy czasu lokalnego, 2 marca. W Polsce do godz. 23.30 1 marca.
19:12. Iran wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
Iran wystąpił o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w związku z – jak to określił – ciągłymi aktami agresji ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, mimo że agencja zapewniła, że nie odnotowała żadnego radiologicznego wpływu tych ataków.
W liście do Rafaela Mariano Grossiego, dyrektora generalnego MAEA, Teheran zażądał natychmiastowego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady tej agendy ONZ, aby pilnie zająć się kwestią „bezpodstawnych oskarżeń, wrogich gróźb i bezprawnych działań agresorów wobec pokojowego programu nuklearnego Iranu”. Poinformowała o tym na platformie X irańska stała misja przy MAEA w Wiedniu.
MAEA uważnie monitoruje rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie i wzywa do powściągliwości, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego dla ludzi w regionie
— przekazała w odpowiedzi agencja we wpisie na X, dodając, że nie odnotowała żadnego „radiologicznego wpływu” amerykańskich i izraelskich ataków na Iran ani ataków odwetowych Iranu na inne kraje regionu, choć nie poinformowała, czy irańskie ośrodki jądrowe stały się celem tych ataków.
18:50. Media: 15 osób zginęło w ataku na halę sportową na południu kraju
Co najmniej 15 osób zginęło w ataku na halę sportową w położonym na południu Iranu mieście Lamerd - poinformowała półoficjalna irańska agencja Tasnim. Agencja AFP, powołując się na lokalne media, podała, że łącznie 20 z 31 prowincji Iranu zostało „dotkniętych atakami” Izraela i USA.
Według agencji prasowej Fars, wybuchy odnotowano w Isfahanie (centralna część kraju), świętym mieście Kom (również centralna część kraju), Karadż na zachód od Teheranu, a także w Kermanszach (zachód) i Sziraz (południe).
18:45. Iran po atakach USA i Izraela zakazał wszystkim statkom wpływania do Cieśniny Ormuz
Statki znajdujące się w Zatoce Perskiej odbierały w sobotę komunikaty radiowe, nadawane przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostrzegające, że nie mogą przepływać przez ten strategiczny szlak wodny - poinformowała agencja Reutera.
Żaden statek nie ma prawa przepłynąć przez Cieśninę Ormuz
— głosi komunikat wysyłany przez Teheran, którego treść potwierdził w rozmowie z bliskowschodnim portalem TheNationalNews, Farhad Patel, dyrektor agencji żeglugowej Sharaf z Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szczególnie narażone na represje irańskich sił zbrojnych są statki powiązane z interesami USA lub Izraela, ale inne statki również mogą paść ofiarą ataków - celowych lub przypadkowych - dodał dubajski armator.
18:26. Wybuch w mieście Zandżan w Iranie.
W sieci pojawiło się nagranie z uderzenia w mieście Zandżan w Iranie.
18:23. Turcja wzywa Izrael, USA i Iran do zatrzymania ataków
Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji ostrzegło w sobotę, że eskalacja konfrontacji między USA i Izraelem a Iranem stanowi zagrożenie dla przyszłości regionu i globalnej stabilności. MSZ wezwało wszystkie strony do zatrzymania ataków. Oświadczenie wydano po porannym ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.
Turecki resort spraw zagranicznych, cytowany przez agencję Reutera, oświadczył, że jest głęboko zaniepokojony wszystkimi działaniami, które naruszają prawo międzynarodowe i narażają cywilów na niebezpieczeństwo.
W oświadczeniu MSZ potępiło prowokacje, które mogą wywołać dalszą przemoc oraz wezwało wszystkie strony, by natychmiast zatrzymały ataki.
18:08. Biały Dom: prezydent i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego obserwują sytuację na Bliskim Wschodzie
Prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego będą uważnie obserwować sytuację na Bliskim Wschodzie w ciągu dnia - zapowiedziała w sobotę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
Leavitt napisała na platformie X, że Trump obserwował sytuację w związku z atakami na Iran w nocy w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie razem z członkami jego zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego.
17:55. Irański dron uderzył w wieżowiec w Bahrajnie
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy uderzenie irańskiego drona w wieżowiec w Bahrajnie.
17:49. Moment uderzenia drona w lotnisko w Kuwejcie
Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. W sieci pojawiło się nagranie z momentu uderzenia.
17:40. Izraelski system obrony przeciwrakietowej przechwycił serię irańskich pocisków
Do przechwycenia irańskich pocisków doszło nad Tel Awiwem.
17:30. Przechwycenie irańskich rakiet nad Dohą
W Katarze znajduje się baza lotnicza Al Udeid, będąca główną siedzibą Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych.
17:27. USA potwierdziły, że nie było ofiar po irańskim uderzeniu w bazę wojskową w Bahrajnie
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych potwierdził agencji Reutera, że nie ma ofiar w ludziach po uderzeniu Iranu w amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie.
Na publikowanych przez CNN filmach widać było dym unoszący się w okolicach Juffair w Bahrajnie, gdzie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma swoją bazę, wspierającą jej operacje morskie przeprowadzane w regionie Bliskiego Wschodu.
Bahrajński analityk polityczny Ahmed Alkhuzaie powiedział „Jerusalem Post”, że pocisk uderzył w to, co określił jako „pustą kwaterę amerykańskiej bazy”.
Ale irańskie odwetowe ataki zniszczyły radary obrony przeciwrakietowej w tej bazie, jak również w bazie w Katarze, poinformował portal MilitaryWatchMagazine, powołując się na kilka źródeł wojskowych. Radar najprawdopodobniej stał się celem irańskiego drona kamikadze Shahed - zasugerował po analizie skąpego materiału filmowego portal wojskowy Defence-blog, co oznacza, że informacje o braku ofiar mogą jeszcze zostać skorygowane.
17:20. Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela
Izraelskie wojsko podało, że „dziesiątki” rakiet zostały wystrzelone przez Iran w kierunku Izraela - podaje AP.
17:10. Mieszkańcy Kataru mają pozostać w domach
Katar wzywa mieszkańców kraju, by „pozostali w domach”, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje.
17:07. W związku z sytuacją w Iranie szefowa KE zwołała na poniedziałek kolegium komisarzy
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w związku z sytuacją w Iranie w poniedziałek odbędzie się kolegium komisarzy ds. bezpieczeństwa. Ważne jest, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu poprzez nieuzasadnione ataki Iranu na partnerów w regionie - podkreśliła.
17:00. Reuters: Trump został poinformowany, że atak na Iran jest ryzykowny, ale może przynieść duże korzyści
Przed podjęciem decyzji o ataku na Iran wojskowi doradcy prezydenta informowali go, że atak wiąże się zarówno z wysokim ryzykiem, jak i duzymi potencjalnymi korzyściami dla USA w regionie - podał Reuters.
Według agencji, powołującej się na przedstawiciela władz USA, briefingi, które otrzymał prezydent przed podjęciem decyzji nie tylko zawierały oceny ryzyka poważnych ofiar po stronie USA, ale także „zachwalały perspektywę zmiany na Bliskim Wschodzie na korzyść interesów USA”.
Na temat opcji i perspektyw uderzenia na Iran informacji prezydentowi udzielali w dniach przed atakiem dyrektor CIA John Ratcliffe, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine oraz dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie adm. Bradley Cooper.
Reuters podaje, że Biały Dom został m.in. poinformowany o szeregu zagrożeń związanych z operacjami przeciwko Iranowi, w tym o atakach odwetowych na wiele baz amerykańskich w regionie z użyciem pocisków rakietowych, które mogłyby przeciążyć obronę powietrzną, a także o atakach irańskich sił zbrojnych na wojska amerykańskie w Iraku i Syrii.
Cytowany przez agencję urzędnik dodał, że pomimo ogromnej rozbudowy sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone, systemy obrony powietrznej, które zostały pospiesznie rozmieszczone w regionie mają swoje ograniczenia.
16:56. Biuro premiera: Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Trumpem
Premier Izraela Benjamin Netanjahu odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem - podało w opublikowanym w sobotę po południu wpisie na platformie X biuro szefa izraelskiego rządu.
16:48. Zwołano na sobotę posiedzenie Raby Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot poinformował, że na prośbę Paryża w sobotę spotka się Rada Bezpieczeństwa ONZ, by omówić sytuację w Iranie i na Bliskim Wschodzie. O jej zwołanie apelował też m.in. Bahrajn. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował o deeskalację.
Posiedzenie RB ONZ ma rozpocząć się o godz. 16 czasu wschodnioamerykańskiego (22 w Polsce). Do jej zwołania wezwały Francja i Brahrajn, a także - według rosyjskiej misji przy ONZ - Rosja i Chiny.
W liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zwrócił się do Rady z prośbą o interwencję i stwierdził, że Izrael i Stany Zjednoczone naruszyły prawo międzynarodowe, atakując Iran.
16:38. Demokraci wezwali do zaprzestania ataku na Iran bez zgody Kongresu
Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wezwał w sobotę do wycofania sił USA z ataków na Iran bez zgody Kongresu. Oskarżył też prezydenta Donalda Trumpa o to, że naraził na szwank życie amerykańskich żołnierzy.
W nocy Donald Trump ogłosił rozpoczęcie zmasowanych operacji wojskowych przeciwko Iranowi. Twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych przyznali Kongresowi wyłączne prawo do wypowiadania wojny, jako gałęzi władzy najbliższej narodowi amerykańskiemu
— napisał Jeffries w oświadczeniu. Zapowiedział, że Demokraci będą próbowali wymusić głosowanie nad rezolucją nakazującą wycofanie sił USA z działań wojennych bez zgody Kongresu.
16:25. Starmer: nasze samoloty są w powietrzu w celu ochrony naszych interesów i sojuszników
Nasze siły i samoloty są w powietrzu w ramach skoordynowanych wysiłków w celu ochrony naszych ludzi, sojuszników i interesów - powiedział w telewizyjnym oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, odnosząc się do amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran i odpowiedzi wojsk Teheranu.
Iran powinien powstrzymać się od dalszych ataków
— powiedział Starmer i zaznaczył, że Teheran powinien zaprzestać stosowania „straszliwej przemocy i opresji przeciw Irańczykom”. Dodał, że „niezbędne jest, abyśmy zapobiegli dalszej eskalacji i powrócili do procesu dyplomatycznego”.
16:05. Płonie hotel w prestiżowej dzielnicy Dubaju
W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiły się po południu kłęby dymu i ogień. W tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.
Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień. Obiekt znajduje się w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall i hotelu Dukes The Palm, jednak PAP nie ustaliła dokładnego miejsca ani momentu powstania pożaru.
Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.
16:00. Dron uderzył w lotnisko w Kuwejcie
Dron uderzył w międzynarodowe lotnisko w stolicy Kuwejtu, lekko raniąc kilku pracowników - poinformowała państwowa kuwejcka agencja informacyjna KUNA. Ponadto w wyniku wybuchu miała zostać lekko uszkodzona infrastruktura tego portu lotniczego.
Lotnisko gości także bazę Abdullah Al Mubarak Sił Powietrznych Kuwejtu.
15:58. „NYT”: atak Trumpa na Iran jest lekkomyślny
Atak Trumpa na Iran jest lekkomyślny, jego cele są niejasne i zlekceważył przy nim zarówno prawo krajowe, jak i międzynarodowe - napisała w komentarzu rada redakcyjna „New York Timesa”. Dziennik skrytykował też prezydenta za nieprzedstawienie społeczeństwu argumentów za wojną .
W komentarzu zatytułowanym „Dlaczego zaczął pan tą wojnę, panie prezydencie?” rada redakcyjna przypomniała, że Trump obiecywał w kampanii wyborczej kończyć wojny, a nie je zaczynać, lecz wbrew temu w ciągu ostatniego roku rozkazał użycie siły w siedmiu państwach.
15:45. Irańskie władze: liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 57
Irańskie władze poinformowały, że w atakach izraelskich bezpośrednio trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 40 do 57.
Przywódcy Niemiec, Francji i W. Brytanii potępiają ataki Iranu w regionie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępiają w opublikowanym w sobotę wspólnym oświadczeniu ataki Iranu na państwa w regionie i apelują o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.
Ponownie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz stabilności regionalnej i ochrony życia ludności cywilnej
— przekazali przywódcy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
15:30. Iran zniszczył radar w amerykańskiej bazie na terenie Bahrajnu
15:25. Hiszpania krytykuje atak na Iran, Włochy solidarne z ludnością cywilną, Ukraina popiera operację
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez oświadczył, że jego kraj odrzuca „jednostronną akcję militarną” USA i Izraela przeciwko Iranowi. Rząd Włoch wyraził bliskość z cywilną ludnością Iranu, która domaga się poszanowania jej praw. MSZ Ukrainy uznało atak za uzasadniony.
15:06. Oman apeluje do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych
Oman, pośredniczący w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem, zaapelował w sobotę do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych. USA i Izrael przepuściły rano atak na Iran, który odpowiedział, atakując bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i Izrael.
Władzę Omanu wezwały „wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszelkich operacji wojskowych” i wystąpiły o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ „w celu narzucenia zawieszenia broni”.
14:58. Gen. Jabbari ostrzega Trumpa
Gen. Jabbari na antenie irańskiego Kanału 3: Trump powinien wiedzieć, że dziś wystrzeliliśmy rakiety z głębi naszego arsenału. Już wkrótce zaprezentujemy broń, jakiej jeszcze nie widzieliście
14:52. Irańskie pociski ponownie uderzyły w Bahrajn
Iran uderzył już wcześniej w bazę wojskową Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Była to odpowiedź reżim w Teheranie na atak USA i Izraela.
14:50. Irańskie rządowe media opublikowały nagranie z wystrzeliwania rakiet
14:48. Turyści na plaży w Dubaju zarejestrowali przechwycenie irańskiego pocisku
14:46. Sikorski: pracownicy polskiej ambasady w Iranie bezpieczni; monitorujemy sytuację
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem
— napisał Sikorski na platformie X.
14:35. Arabia Saudyjska wesprze działania przeciwko Iranowi
Królestwo Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że wesprze Stany Zjednoczone w działaniach przeciwko reżimowi Republiki Islamskiej po ataku na bazę USA w Arabii Saudyjskiej.
14:30. Uderzenie w irańską szkołę
Minister spraw zagranicznych Iranu pokazał zdjęcie zniszczonej szkoły dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Miało tam zginąć przynajmniej 51 osób. Wcześniej pojawiły się informacje o 40 ofiarach uderzenia.
14:20. Izrael zniszczył irańskie wyrzutnie pocisków balistycznych
Izraelskie wojsko pokazało nagranie pokazujące ataki na żołnierzy Iranu przygotowujących pociski oraz na gotową do użycia wyrzutnię na zachodzie kraju. Armia twierdzi, że zneutralizowało „wiele” wyrzutni pocisków balistycznych, które były gotowe do natychmiastowego ataku na Izrael — informuje Times of Israel.
14:06. Lotnisko w Dubaju wstrzymało loty. Tysiące pasażerów oczekuje na rozwój sytuacji
14:01. Norwescy analitycy: cztery scenariusze dla cen paliw po atakach na Bliskim Wschodzie
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
W pierwszym scenariuszu specjaliści banku zakładają szybkie wznowienie rozmów i porozumienie w sprawie programu nuklearnego. W takim przypadku irańska ropa mogłaby wrócić szeroko na rynek, a cena baryłki - spaść poniżej 60 dol.
W wariancie „TACO”, czyli „Trump Always Chickens Out”, bank przewidział wyciszenie retoryki bez pełnoskalowej wojny, ale też bez przełomowej umowy. Wówczas notowania ropy mogłyby obniżyć się w okolice 60 dol.
Trzeci scenariusz założył ograniczone działania militarne USA i Izraela oraz umiarkowaną odpowiedź Teheranu. W takim układzie cena baryłki może wzrosnąć do 80–90 dol., po czym wraz ze spadkiem napięcia nastąpiłaby korekta.
13:56. W Syrii cztery osoby zginęły w budynku trafionym przez irański pocisk
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
Strona 1 z 4
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754329-relacja-usa-i-izrael-zaatakowaly-iran-chamenei-zginal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.