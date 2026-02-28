Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły dzisiaj rano ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela powiedział z kolei, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien „w żadnym wypadku” dysponować bronią nuklearną. Z kolei prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Sobota, 28 lutego 2026 r.
15:06. Oman apeluje do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych
Oman, pośredniczący w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem, zaapelował w sobotę do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych. USA i Izrael przepuściły rano atak na Iran, który odpowiedział, atakując bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i Izrael.
Władzę Omanu wezwały „wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszelkich operacji wojskowych” i wystąpiły o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ „w celu narzucenia zawieszenia broni”.
14:58. Gen. Jabbari ostrzega Trumpa
Gen. Jabbari na antenie irańskiego Kanału 3: Trump powinien wiedzieć, że dziś wystrzeliliśmy rakiety z głębi naszego arsenału. Już wkrótce zaprezentujemy broń, jakiej jeszcze nie widzieliście
14:52. Irańskie pociski ponownie uderzyły w Bahrajn
Iran uderzył już wcześniej w bazę wojskową Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Była to odpowiedź reżim w Teheranie na atak USA i Izraela.
14:50. Irańskie rządowe media opublikowały nagranie z wystrzeliwania rakiet
14:48. Turyści na plaży w Dubaju zarejestrowali przechwycenie irańskiego pocisku
14:46. Sikorski: pracownicy polskiej ambasady w Iranie bezpieczni; monitorujemy sytuację
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem
— napisał Sikorski na platformie X.
14:35. Arabia Saudyjska wesprze działania przeciwko Iranowi
Królestwo Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że wesprze Stany Zjednoczone w działaniach przeciwko reżimowi Republiki Islamskiej po ataku na bazę USA w Arabii Saudyjskiej.
14:30. Uderzenie w irańską szkołę
Minister spraw zagranicznych Iranu pokazał zdjęcie zniszczonej szkoły dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Miało tam zginąć przynajmniej 51 osób. Wcześniej pojawiły się informacje o 40 ofiarach uderzenia.
14:20. Izrael zniszczył irańskie wyrzutnie pocisków balistycznych
Izraelskie wojsko pokazało nagranie pokazujące ataki na żołnierzy Iranu przygotowujących pociski oraz na gotową do użycia wyrzutnię na zachodzie kraju. Armia twierdzi, że zneutralizowało „wiele” wyrzutni pocisków balistycznych, które były gotowe do natychmiastowego ataku na Izrael — informuje Times of Israel.
14:06. Lotnisko w Dubaju wstrzymało loty. Tysiące pasażerów oczekuje na rozwój sytuacji
14:01. Norwescy analitycy: cztery scenariusze dla cen paliw po atakach na Bliskim Wschodzie
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
W pierwszym scenariuszu specjaliści banku zakładają szybkie wznowienie rozmów i porozumienie w sprawie programu nuklearnego. W takim przypadku irańska ropa mogłaby wrócić szeroko na rynek, a cena baryłki - spaść poniżej 60 dol.
W wariancie „TACO”, czyli „Trump Always Chickens Out”, bank przewidział wyciszenie retoryki bez pełnoskalowej wojny, ale też bez przełomowej umowy. Wówczas notowania ropy mogłyby obniżyć się w okolice 60 dol.
Trzeci scenariusz założył ograniczone działania militarne USA i Izraela oraz umiarkowaną odpowiedź Teheranu. W takim układzie cena baryłki może wzrosnąć do 80–90 dol., po czym wraz ze spadkiem napięcia nastąpiłaby korekta.
13:56. W Syrii cztery osoby zginęły w budynku trafionym przez irański pocisk
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
13:52. Nowa fala ataków Iranu: wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w sobotę w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków. Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju.
13:44. MSZ: Prawdopodobne dalsze zamknięcia przestrzeni lub utrudnienia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie
W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło w sobotę MSZ na platformie X, na profilu „Polak za granicą”.
Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta. Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią
— czytamy we wpisie na X.
13:41. Szef MSZ Iranu apeluje do partnerów z regionu, by nie pozwolili na użycie ich terytoriów do ataków
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, „agresywnych operacji” przeciwko jego krajowi.
13:39. W. Brytania przestrzega przed rozwojem irańskiej broni jądrowej; Kazachstan w całodobowej gotowości
Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył w komentarzu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, że Iranowi nigdy nie wolno pozwolić na rozwój broni jądrowej. Kazachstan postawił w stan całodobowej gotowości swoje siły bezpieczeństwa, a Ukraina potępiła władze Iranu, zapewniając jednocześnie naród irański o swoim wsparciu.
Iranowi nie wolno rozwijać broni jądrowej i dlatego nieustannie wspieramy wysiłki na rzecz osiągnięcia rozwiązania w drodze negocjacji
— napisał rzecznik rządu brytyjskiego w oświadczeniu.
W ramach naszych wieloletnich zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa naszych sojuszników na Bliskim Wschodzie dysponujemy szeregiem środków obronnych w regionie, które ostatnio wzmocniliśmy. Jesteśmy gotowi bronić naszych interesów
— przekazał Reuters, cytując brytyjski rząd.
13:36. Z rządowego budynku w Teheranie unosi się dym
13:33. W Doha słychać było wiele eksplozji. Ministerstwo obrony Kataru przekazało, że przechwycono wszystkie irańskie pociski
13:28. Macron: Wybuch wojny ma poważne konsekwencje
„Wybuch wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem ma poważne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron na portalu X.
Wierna swoim zasadom i świadoma swojej międzynarodowej odpowiedzialności, Francja wzywa do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi europejskimi partnerami i przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie
— dodał francuski przywódca.
12:26. Izrael opublikował nagrania z ataków na cele w Iranie
13:23. Władze Iranu: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie
Irańskie władze poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.
Zabite uczennice w Minabie w prowincji Hormozgan to pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju.
W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
13:19. Potężny dym unosi się nad bazą Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie
13:17. Rosja/ MSZ o atakach na Iran: żądamy powrotu do dyplomatycznego rozwiązania
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
13:05. Rezydencja ajatollaha Alego Chameneia zniszczona
Dziennik „New York Times” opublikował zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia, przewrócone budynki i czarny dym wydobywający się z kompleksu używanego zwykle jako rezydencja ajatollaha Alego Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani są wysokiej rangi urzędnicy.
12:57. Rogalski: reakcją na atak USA i Izraela na Iran będzie wzrost cen ropy
Za dwa dni ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć o kilka procent, potem rynek będzie analizować, czego można się dalej spodziewać - powiedział PAP główny analityk rynkowy DM BOŚ Marek Rogalski. Dodał, że atak na Iran był zaskoczeniem, bo rynek nastawiał się raczej na 7-8 marca.
12:50. Nad Dubajem zestrzelono irańską rakietę
W Dubaju rozpoczęła się ewakuacja ludzi z najwyższego budynku świata, Burdż Chalifa.*
12:36. W Kuwejt miała uderzyć rakieta balistyczna
12:14. USA/ Źródło: przedstawiciele władz Iranu głównym celem pierwszej fazy „Operacji Epicka Furia”
Przedstawiciele władz Iranu byli głównym celem pierwszej fazy ataku USA na Iran, któremu Pentagon nadał kryptonim „Operacja Epicka Furia” (Epic Fury) – podała agencja Reutera, cytując anonimowe źródło.
12:10. Izrael/ Armia: Chamenei i Pezeszkian byli celami ataków, ale rezultaty ostrzału nie są znane
W atakach USA i Izraela na Iran celem byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei oraz prezydent Masud Pezeszkian, jednak rezultaty ostrzału pozostają niejasne – podała agencja Reutera za przedstawicielem armii Izraela.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły dzisiaj rano ataki na Iran. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła „dużą operację bojową”, i zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni atomowej. Wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju. Premier Izraela powiedział z kolei, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien „w żadnym wypadku” dysponować bronią nuklearną. Z kolei prezydent RP Karol Nawrocki poinformował, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Sobota, 28 lutego 2026 r.
15:06. Oman apeluje do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych
Oman, pośredniczący w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem, zaapelował w sobotę do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych. USA i Izrael przepuściły rano atak na Iran, który odpowiedział, atakując bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie i Izrael.
Władzę Omanu wezwały „wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszelkich operacji wojskowych” i wystąpiły o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ „w celu narzucenia zawieszenia broni”.
14:58. Gen. Jabbari ostrzega Trumpa
Gen. Jabbari na antenie irańskiego Kanału 3: Trump powinien wiedzieć, że dziś wystrzeliliśmy rakiety z głębi naszego arsenału. Już wkrótce zaprezentujemy broń, jakiej jeszcze nie widzieliście
14:52. Irańskie pociski ponownie uderzyły w Bahrajn
Iran uderzył już wcześniej w bazę wojskową Stanów Zjednoczonych w Bahrajnie. Była to odpowiedź reżim w Teheranie na atak USA i Izraela.
14:50. Irańskie rządowe media opublikowały nagranie z wystrzeliwania rakiet
14:48. Turyści na plaży w Dubaju zarejestrowali przechwycenie irańskiego pocisku
14:46. Sikorski: pracownicy polskiej ambasady w Iranie bezpieczni; monitorujemy sytuację
Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację - napisał w sobotę po południu szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że jest po rozmowie z szefem polskiej placówki w Teheranie i pracownicy ambasady są bezpieczni.
Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem
— napisał Sikorski na platformie X.
14:35. Arabia Saudyjska wesprze działania przeciwko Iranowi
Królestwo Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że wesprze Stany Zjednoczone w działaniach przeciwko reżimowi Republiki Islamskiej po ataku na bazę USA w Arabii Saudyjskiej.
14:30. Uderzenie w irańską szkołę
Minister spraw zagranicznych Iranu pokazał zdjęcie zniszczonej szkoły dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Miało tam zginąć przynajmniej 51 osób. Wcześniej pojawiły się informacje o 40 ofiarach uderzenia.
14:20. Izrael zniszczył irańskie wyrzutnie pocisków balistycznych
Izraelskie wojsko pokazało nagranie pokazujące ataki na żołnierzy Iranu przygotowujących pociski oraz na gotową do użycia wyrzutnię na zachodzie kraju. Armia twierdzi, że zneutralizowało „wiele” wyrzutni pocisków balistycznych, które były gotowe do natychmiastowego ataku na Izrael — informuje Times of Israel.
14:06. Lotnisko w Dubaju wstrzymało loty. Tysiące pasażerów oczekuje na rozwój sytuacji
14:01. Norwescy analitycy: cztery scenariusze dla cen paliw po atakach na Bliskim Wschodzie
Cena baryłki ropy po eskalacji na Bliskim Wschodzie może w najbardziej pesymistycznym scenariuszu sięgnąć nawet 150 dol. - ocenili specjaliści skandynawskiego banku SEB w sobotniej analizie dla norweskiego serwisu e24. Analitycy przedstawili cztery możliwe warianty rozwoju sytuacji na rynku ropy.
W pierwszym scenariuszu specjaliści banku zakładają szybkie wznowienie rozmów i porozumienie w sprawie programu nuklearnego. W takim przypadku irańska ropa mogłaby wrócić szeroko na rynek, a cena baryłki - spaść poniżej 60 dol.
W wariancie „TACO”, czyli „Trump Always Chickens Out”, bank przewidział wyciszenie retoryki bez pełnoskalowej wojny, ale też bez przełomowej umowy. Wówczas notowania ropy mogłyby obniżyć się w okolice 60 dol.
Trzeci scenariusz założył ograniczone działania militarne USA i Izraela oraz umiarkowaną odpowiedź Teheranu. W takim układzie cena baryłki może wzrosnąć do 80–90 dol., po czym wraz ze spadkiem napięcia nastąpiłaby korekta.
13:56. W Syrii cztery osoby zginęły w budynku trafionym przez irański pocisk
Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych, gdy w sobotę irański pocisk uderzył w budynek w mieście As-Suwajda na południu Syrii — podała państwowa agencja SANA. Wcześniej tego dnia Iran przystąpił do ataków odwetowych w reakcji na operację wojskową USA i Izraela.
13:52. Nowa fala ataków Iranu: wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w sobotę w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowały agencje Reutera i AFP, powołując się na świadków. Ministerstwo obrony Kuwejtu potwierdziło atak rakietowy na bazę wojskową USA w tym kraju.
13:44. MSZ: Prawdopodobne dalsze zamknięcia przestrzeni lub utrudnienia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie
W związku z trwającą zakrojoną na szeroką skalę operacją militarną na Bliskim Wschodzie prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym; także nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią - ostrzegło w sobotę MSZ na platformie X, na profilu „Polak za granicą”.
Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta. Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią
— czytamy we wpisie na X.
13:41. Szef MSZ Iranu apeluje do partnerów z regionu, by nie pozwolili na użycie ich terytoriów do ataków
Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał partnerów z regionu, aby nie dopuścili do tego, by Stany Zjednoczone i Izrael wykorzystały ich terytoria do prowadzenia, jak określił, „agresywnych operacji” przeciwko jego krajowi.
13:39. W. Brytania przestrzega przed rozwojem irańskiej broni jądrowej; Kazachstan w całodobowej gotowości
Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył w komentarzu do wydarzeń na Bliskim Wschodzie, że Iranowi nigdy nie wolno pozwolić na rozwój broni jądrowej. Kazachstan postawił w stan całodobowej gotowości swoje siły bezpieczeństwa, a Ukraina potępiła władze Iranu, zapewniając jednocześnie naród irański o swoim wsparciu.
Iranowi nie wolno rozwijać broni jądrowej i dlatego nieustannie wspieramy wysiłki na rzecz osiągnięcia rozwiązania w drodze negocjacji
— napisał rzecznik rządu brytyjskiego w oświadczeniu.
W ramach naszych wieloletnich zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa naszych sojuszników na Bliskim Wschodzie dysponujemy szeregiem środków obronnych w regionie, które ostatnio wzmocniliśmy. Jesteśmy gotowi bronić naszych interesów
— przekazał Reuters, cytując brytyjski rząd.
13:36. Z rządowego budynku w Teheranie unosi się dym
13:33. W Doha słychać było wiele eksplozji. Ministerstwo obrony Kataru przekazało, że przechwycono wszystkie irańskie pociski
13:28. Macron: Wybuch wojny ma poważne konsekwencje
„Wybuch wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem ma poważne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron na portalu X.
Wierna swoim zasadom i świadoma swojej międzynarodowej odpowiedzialności, Francja wzywa do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi europejskimi partnerami i przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie
— dodał francuski przywódca.
12:26. Izrael opublikował nagrania z ataków na cele w Iranie
13:23. Władze Iranu: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie
Irańskie władze poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach trafiona została szkoła podstawowa dla dziewcząt w Minabie na południu Iranu. Według państwowej agencji IRNA liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z pięciu do 40.
Zabite uczennice w Minabie w prowincji Hormozgan to pierwsze potwierdzone ofiary śmiertelne na terytorium Iranu w wyniku nalotów, które początkowo objęły Teheran, a następnie inne części kraju.
W Minabie znajduje się baza irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
13:19. Potężny dym unosi się nad bazą Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie
13:17. Rosja/ MSZ o atakach na Iran: żądamy powrotu do dyplomatycznego rozwiązania
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę „zaplanowane i nieuzasadnione” ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
13:05. Rezydencja ajatollaha Alego Chameneia zniszczona
Dziennik „New York Times” opublikował zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia, przewrócone budynki i czarny dym wydobywający się z kompleksu używanego zwykle jako rezydencja ajatollaha Alego Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani są wysokiej rangi urzędnicy.
12:57. Rogalski: reakcją na atak USA i Izraela na Iran będzie wzrost cen ropy
Za dwa dni ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć o kilka procent, potem rynek będzie analizować, czego można się dalej spodziewać - powiedział PAP główny analityk rynkowy DM BOŚ Marek Rogalski. Dodał, że atak na Iran był zaskoczeniem, bo rynek nastawiał się raczej na 7-8 marca.
12:50. Nad Dubajem zestrzelono irańską rakietę
W Dubaju rozpoczęła się ewakuacja ludzi z najwyższego budynku świata, Burdż Chalifa.*
12:36. W Kuwejt miała uderzyć rakieta balistyczna
12:14. USA/ Źródło: przedstawiciele władz Iranu głównym celem pierwszej fazy „Operacji Epicka Furia”
Przedstawiciele władz Iranu byli głównym celem pierwszej fazy ataku USA na Iran, któremu Pentagon nadał kryptonim „Operacja Epicka Furia” (Epic Fury) – podała agencja Reutera, cytując anonimowe źródło.
12:10. Izrael/ Armia: Chamenei i Pezeszkian byli celami ataków, ale rezultaty ostrzału nie są znane
W atakach USA i Izraela na Iran celem byli najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei oraz prezydent Masud Pezeszkian, jednak rezultaty ostrzału pozostają niejasne – podała agencja Reutera za przedstawicielem armii Izraela.
Strona 1 z 3
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754329-relacja-usa-i-izrael-zaatakowaly-iran
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.