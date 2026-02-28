„Nadszedł czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran” - powiedział Benjamin Netanjahu w orędziu zamieszczonym na portalu X po ataku USA i Izraela na Iran.
Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał „Śmierć Izraelowi”, „Śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i zmasakrował własny naród
— kontynuował.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump: Zaczęliśmy atak na Iran. Zniszczymy jego potencjał rakietowy i marynarkę. Nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. WIDEO
Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może być uzbrojony w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości
— dodał premier Izraela.
Netanjahu ocenił, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by „wzięli swój los w swoje ręce”.
Apeluję do Was, obywatele Izraela, o posłuszeństwo poleceniom Dowództwa Frontu Wewnętrznego. W nadchodzących dniach, w ramach operacji „Ryk Lwa”, wszyscy będziemy musieli wykazać się wytrwałością i hartem ducha
— zaapelował Netanjahu.
