Netanjahu zabrał głos po ataku. Premier Izraela wezwał Irańczyków, żeby "zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Premier Izraela Benjamin Netanjahu / autor: X/@netanyahu
Premier Izraela Benjamin Netanjahu / autor: X/@netanyahu

Nadszedł czas, aby wszyscy mieszkańcy Iranu – Persowie, Kurdowie, Azerowie, Beludżowie i Ahwazi – zrzucili jarzmo tyranii i stworzyli wolny i pokojowy Iran” - powiedział Benjamin Netanjahu w orędziu zamieszczonym na portalu X po ataku USA i Izraela na Iran.

Przez 47 lat reżim ajatollahów krzyczał „Śmierć Izraelowi”, „Śmierć Ameryce”. Przelał naszą krew, zamordował wielu Amerykanów i zmasakrował własny naród

— kontynuował.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump: Zaczęliśmy atak na Iran. Zniszczymy jego potencjał rakietowy i marynarkę. Nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. WIDEO

Ten morderczy reżim terrorystyczny nie może być uzbrojony w broń jądrową, która pozwoliłaby mu zagrozić całej ludzkości

— dodał premier Izraela.

Netanjahu ocenił, że operacja stworzy warunki dla Irańczyków, by „wzięli swój los w swoje ręce”.

Apeluję do Was, obywatele Izraela, o posłuszeństwo poleceniom Dowództwa Frontu Wewnętrznego. W nadchodzących dniach, w ramach operacji „Ryk Lwa”, wszyscy będziemy musieli wykazać się wytrwałością i hartem ducha

— zaapelował Netanjahu.

Adam Bąkowski/PAP/X

