Pozostający na emigracji w Stanach Zjednoczonych Cyrus Reza Pahlavi, który jest najstarszym synem ostatniego szacha Iranu, wydał oświadczenie w związku z atakiem Izraela i USA. Jak podkreślił, celem uderzenia nie jest naród irański, ale „Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci”. „Pomimo tej pomocy, ostateczne zwycięstwo i tak będzie należało do nas. To my, naród irański, dokończymy dzieła w tej ostatecznej bitwie” - oświadczył na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu, nazywając uderzenie „interwencją humanitarną”. Wystosował także przesłanie do irańskiej armii i prezydneta Trumpa.
Dziś rano Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Włączenie się USA do uderzenia na Iran potwierdził prezydent Donald Trump. Irańskie media donoszą o eksplozjach w kilku miastach, poza Teheranem, w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie, a także w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie. Iran miał podjąć już kroki odwetowe, ale ich skutek na razie nie jest znany.
Apel do irańskiej armii i prezydenta Trumpa
W związku z uderzeniem na irański reżim ajatollahów, któremu przewodzi polityczny i religijny przywódca Ali Chamenei, oświadczenie wydał pozostający na emigracji w USA Cyrus Reza Pahlawi. Prowadzi on działalność na rzecz przywrócenia monarchii w Iranie i obalenia teokratycznej republiki islamskiej. Wezwał on irańską armię do porzucenia wierności reżimowi ajatollahów i przyłączenie się do irańskiego narodu.
Moi drodzy rodacy, nadszedł decydujący moment. Pomoc, którą prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał dzielnemu narodowi Iranu, właśnie dotarła. To interwencja humanitarna, a jej celem jest Republika Islamska, jej aparat represji i machina śmierci, a nie wielki kraj i naród irański. Jednak pomimo tej pomocy, ostateczne zwycięstwo i tak będzie należało do nas. To my, naród irański, dokończymy dzieła w tej ostatecznej bitwie. Czas powrotu na ulice jest bliski.
Teraz, gdy Republika Islamska chyli się ku upadkowi, moje przesłanie do wojska, organów ścigania i sił bezpieczeństwa kraju jest jasne: Przysięgacie chronić Iran i naród irański, a nie Republikę Islamską i jej przywódców. Waszym obowiązkiem jest bronić ludzi, a nie reżimu, który trzyma naszą ojczyznę w niewoli poprzez represje i zbrodnie. Dołączcie do narodu i pomóżcie zapoczątkować stabilną i bezpieczną transformację. W przeciwnym razie zatoniecie wraz z rozbitym okrętem Chameneiego i jego reżimu.
Moje przesłanie do Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Prezydenta Trumpa, brzmi następująco: Szlachetny naród Iranu dzielnie stawiał czoła przez prawie dwa miesiące, pomimo brutalnych represji i zabójstw dokonywanych przez ten reżim. Teraz proszę Was o zachowanie najwyższej ostrożności, aby chronić życie cywilów i moich rodaków. Naród Iranu jest Waszym naturalnym sojusznikiem i wolnym światem i nie zapomni Waszej pomocy w najtrudniejszym okresie w najnowszej historii Iranu.
A do Was, moi drodzy rodacy w Iranie: W tych krytycznych godzinach i dniach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy skupić się na naszym ostatecznym celu: odzyskaniu Iranu. Proszę Was, abyście pozostali w swoich domach i dbali o pokój i bezpieczeństwo. Bądźcie czujni i gotowi do powrotu na ulice w odpowiednim czasie, aby podjąć ostateczne działania, o których poinformuję Was szczegółowo. Śledźcie moje komunikaty za pośrednictwem mediów społecznościowych i satelitarnych. W przypadku zakłóceń w internecie i łączności satelitarnej, będę z Wami w kontakcie radiowym. Jesteśmy bardzo blisko ostatecznego zwycięstwa. Chcę być z Wami jak najszybciej, abyśmy mogli wspólnie odzyskać Iran i go odbudować. Sprawca Iranu, Reza Pahlavi
— powiedział na zamieszczonuym w mediach społecznościowych nagraniu Reza Pahlavi.
