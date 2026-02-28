Atak rakietowy na Iran. Na podróżnych czekają utrudnienia. LOT wstrzymuje rejsy do i z Izraela. "Ze względów bezpieczeństwa"

Dziś rano doszło do ataku Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Iran. W związku z tym PLL LOT wstrzymał wszystkie rejsy do i z Izraela.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało dziś o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane

— napisał na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej

— dodał.

Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.

Odloty zostaną odwołane

Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział PAP, że „spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane”.

Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran – poinformował dziś minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.

