Dziś rano doszło do ataku Stanów Zjednoczonych oraz Izraela na Iran. W związku z tym PLL LOT wstrzymał wszystkie rejsy do i z Izraela.
Ministerstwo transportu Izraela poinformowało dziś o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.
Ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (…), wszystkie rejsy PLL LOT do i z TLV w tym okresie zostaną odwołane
— napisał na platformie X rzecznik prasowy przewoźnika Krzysztof Moczulski.
Ponadto, ze względów bezpieczeństwa, samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej
— dodał.
Do Izraela z Polski lata także Wizz Air.
Odloty zostaną odwołane
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina w Warszawie powiedział PAP, że „spodziewa się, że ze względu na zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Izrael odloty do tego kraju zostaną odwołane”.
Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran – poinformował dziś minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła niedawno dużą operację bojową w Iranie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Stany Zjednoczone skupiają się na rażeniu obiektów wojskowych. Spodziewają się odwetu „na amerykańskie bazy i ambasady”
— Trump: Zaczęliśmy atak na Iran. Zniszczymy jego potencjał rakietowy i marynarkę. Nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. WIDEO
— Atak Izraela na Iran miał być koordynowany z USA! Kiedy zapadła decyzja o uderzeniu? Jest zapowiedź odwetu. Ma być „miażdżący”
— PILNE. Izrael zaatakował Iran! W Teheranie słychać eksplozje, a nad miastem unosi się gęsty dym. Wiadomo, co się stało z Chameneiem
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754323-atak-rakietowy-na-iran-lot-wstrzymuje-rejsy-do-i-z-izraela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.