Stany Zjednoczone skupiają się na rażeniu obiektów wojskowych. Spodziewają się odwetu "na amerykańskie bazy i ambasady"

Na zdjęciu dym budynki w Iranie na tle dymu po ataku USA / autor: PAP/EPA
Współpracownik z kancelarii Donalda Trumpa powiedział w CNN, że Stany Zjednoczone koncentrują się w Iranie na rażeniu celów militarnych. Inny przedstawiciel władz przekazał, że był to atak wyprzedzający. Władze poinformowały, że spodziewają się odwetu.

CNN nie sprecyzowała funkcji tych dwóch przedstawicieli władz. Pierwszy z nich powiedział, że USA przed atakiem podjęły działania, by chronić amerykański personel wojskowy w regionie.

USA spodziewają się odpowiedzi

Przed atakami przedstawiciele USA poinformowali, że spodziewają się szybkiej reakcji Iranu na każdy atak, prawdopodobnie w postaci ataków rakietowych na amerykańskie bazy i ambasady

— czytamy w „New York Times”.

Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - PAP) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - PAP) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - PAP)

— wyjaśnił „NYT”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Trump: Zaczęliśmy atak na Iran. Zniszczymy jego potencjał rakietowy i marynarkę. Nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej. WIDEO

Atak Izraela na Iran miał być koordynowany z USA! Kiedy zapadła decyzja o uderzeniu? Jest zapowiedź odwetu. Ma być „miażdżący”

Adam Bąkowski/PAP

