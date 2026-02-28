Współpracownik z kancelarii Donalda Trumpa powiedział w CNN, że Stany Zjednoczone koncentrują się w Iranie na rażeniu celów militarnych. Inny przedstawiciel władz przekazał, że był to atak wyprzedzający. Władze poinformowały, że spodziewają się odwetu.
CNN nie sprecyzowała funkcji tych dwóch przedstawicieli władz. Pierwszy z nich powiedział, że USA przed atakiem podjęły działania, by chronić amerykański personel wojskowy w regionie.
USA spodziewają się odpowiedzi
Przed atakami przedstawiciele USA poinformowali, że spodziewają się szybkiej reakcji Iranu na każdy atak, prawdopodobnie w postaci ataków rakietowych na amerykańskie bazy i ambasady
— czytamy w „New York Times”.
Oczekuje się również, że sieć sił paramilitarnych Teheranu zaatakuje (cele związane z - PAP) amerykańskimi interesami w regionie. Potrzeba ochrony amerykańskich baz (na Bliskim Wschodzie - PAP) przed ewentualnym kontratakiem Iranu była, po części, powodem znaczącej rozbudowy obecności wojskowej (USA w regionie w ostatnich tygodniach - PAP)
— wyjaśnił „NYT”.
