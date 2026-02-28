„Niedawno armia amerykańska rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację zagrożeń ze strony reżimu irańskiego” - przekazał w nagraniu opublikowanym na Truth Social prezydent USA Donald Trump. Prezydent USA wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.
Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy, ale nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej
— zapowiedział Donald Trump.
Prezydent USA określił przywódców irańskich jako „okrutną grupę bardzo twardych, okropnych ludzi”.
Jej groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym wojskom, naszym bazom zagranicznym i naszym sojusznikom na całym świecie
— stwierdził Trump.
Przez 47 lat irański reżim skandował „Śmierć Ameryce” i prowadził nieustanną kampanię rozlewu krwi i masowych mordów, wymierzoną w Stany Zjednoczone, naszych żołnierzy i niewinnych ludzi w wielu, wielu krajach. Jednym z pierwszych aktów reżimu było wsparcie zbrojnego przejęcia ambasady USA w Teheranie, gdzie przetrzymywano dziesiątki amerykańskich zakładników przez 444 dni
— mówił prezydent USA.
Od Libanu po Jemen, od Syrii po Irak - reżim uzbrajał, szkolił i finansował terrorystyczne milicje, które zbroczyły ziemię krwią. I to właśnie pośrednik Iranu, Hamas, przeprowadził potworne ataki z 7 października na Izrael, zabijając ponad 1000 niewinnych ludzi, w tym 46 Amerykanów, jednocześnie biorąc 12 naszych obywateli jako zakładników. To było brutalne, coś, czego świat wcześniej nie widział
— dodał.
Nieudana próba negocjacji pokojowych
Trump zwrócił uwagę na to, że USA starały się pokojowo porozumieć z Iranem w sprawie zakończenia irańskiego programu nuklearnego.
Chcieli to zrobić. Potem nie chcieli. Znowu chcieli. Znowu nie chcieli. Nie wiedzieli, co się dzieje. Po prostu chcieli uprawiać zło. Ale Iran odmówił, tak jak odmawiał przez dziesiątki lat. Odrzucili każdą szansę na porzucenie swoich ambicji nuklearnych. I nie możemy tego dłużej znosić
— powiedział.
Zniszczymy ich rakiety i zrównamy ich przemysł rakietowy z ziemią. Zostanie on całkowicie unicestwiony
— przekazał amerykański prezydent.
Trump do wojsk irańskich: Złóżcie broń. Inaczej zginiecie
Trump zwrócił się też do członków Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej oraz sił zbrojnych Iranu.
Musicie złożyć broń i otrzymacie pełen immunitet. Albo, w przeciwnym razie, stawicie czoło pewnej śmierci. Więc złóżcie broń. Będziecie traktowani uczciwie z pełnym immunitetem, albo stanie przed wami pewna śmierć
— ostrzegł.
