Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran – poinformowała agencja Reutera za amerykańskim urzędnikiem, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości. Źródło we władzach Izraela podało, że decyzja w sprawie terminu ataku zapadła tygodnie temu.
Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel władz izraelskich cytowany przez Reutersa podał, że operacja Izraela w Iranie jest koordynowana z USA. Przygotowania do akcji były prowadzone od miesięcy, a decyzja w sprawie daty ataku zapadła tygodnie temu - dodała ta osoba.
Nie jest jasne, jaki jest zakres amerykańskiego zaangażowania.
Biały Dom odmówił na razie komentarza.
O tym, że USA prowadzą własne uderzenia na Iran informowały „New York Times” i Associated Press.
Iran zapowiada odwet
Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.
Według irańskiej agencji Tasnim siedem rakiet uderzyło w okolice pałacu prezydenckiego oraz siedzibę najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie.
Po ataku w kraju zerwana została łączność komórkowa.
Ministerstwo zdrowia Iranu podało, że szpitale postawiono w stanie alertu, a liczba rannych zostanie podana po ich potwierdzeniu.
Według irańskich mediów giełda w Teheranie przerwała pracę.
