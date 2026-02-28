Atak Izraela na Iran miał być koordynowany z USA! Kiedy zapadła decyzja o uderzeniu? Jest zapowiedź odwetu. Ma być "miażdżący"

Stany Zjednoczone prowadzą własne uderzenia na Iran – poinformowała agencja Reutera za amerykańskim urzędnikiem, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości. Źródło we władzach Izraela podało, że decyzja w sprawie terminu ataku zapadła tygodnie temu.

Niewymieniony z nazwiska przedstawiciel władz izraelskich cytowany przez Reutersa podał, że operacja Izraela w Iranie jest koordynowana z USA. Przygotowania do akcji były prowadzone od miesięcy, a decyzja w sprawie daty ataku zapadła tygodnie temu - dodała ta osoba.

Nie jest jasne, jaki jest zakres amerykańskiego zaangażowania.

Biały Dom odmówił na razie komentarza.

O tym, że USA prowadzą własne uderzenia na Iran informowały „New York Times” i Associated Press.

Iran zapowiada odwet

Iran szykuje się do odwetu za sobotni atak Izraela; będzie on miażdżący - powiedział agencji Reutera przedstawiciel władz irańskich pod warunkiem zachowania anonimowości. Irańska agencja Mehr podała, że prezydent kraju Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu.

Według irańskiej agencji Tasnim siedem rakiet uderzyło w okolice pałacu prezydenckiego oraz siedzibę najwyższego przywódcy duchowo-politycznego kraju ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie.

Po ataku w kraju zerwana została łączność komórkowa.

Ministerstwo zdrowia Iranu podało, że szpitale postawiono w stanie alertu, a liczba rannych zostanie podana po ich potwierdzeniu.

Według irańskich mediów giełda w Teheranie przerwała pracę.

