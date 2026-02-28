PILNE

Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran – poinformował minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Izraelski urzędnik podał agencji Reuters, że operacja była koordynowana z USA.

Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Izraelem

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju, a armia ogłosiła „zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy” z wyjątkiem kluczowych sektorów - podał portal Times of Israel i Reuters. Chwilę wcześniej rząd przekazał, że przeprowadził prewencyjny ataku na Iran.

Wojsko ostrzegło mieszkańców, by przebywali w pobliżu schronów „z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa”. Zaapelowało też, by unikać podróży, o ile to możliwe.

Atak w pobliżu Chameneia?

Armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - poinformowała agencja Reutera. Urzędnik irański powiedział Reutersowi, że nie ma go w mieście.

Urzędnik powiadomił, że Chamenei został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.

Wybuchy nie tylko w Teheranie

Wcześniej irańskie media poinformowały, że w Teheranie słychać było kilka wybuchów. Według agencji Reuters i AP wybuchy słychać było w centrum oraz na północy i wschodzie stolicy Iranu.

Eksplozje słychać w sobotę w kilku miastach Iranu poza Teheranem, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebriz na północnym zachodzie - poinformowały irańskie media, w tym agencje Fars i IRNA.

Odgłosy wybuchów słychać było też w Komie i Karadżu na północy oraz w Kermanszahu na zachodzie.

Reuters podał, powołując się na świadków, że w Teheranie tworzą się długie kolejki przed stacjami benzynowymi, a wielu ludzi kieruje się poza miasto.

