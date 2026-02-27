Trwa 1466. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 28 lutego 2026 r.
00:01. Media: były premier Wielkiej Brytanii Sunak został doradcą Zełenskiego ds. odbudowy
Były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak został doradcą międzynarodowej rady ds. odbudowy gospodarczej Ukrainy, działającej pod auspicjami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – podał w brytyjski portal Independent.
Sunak stał na czele brytyjskiego rządu od końca października 2022 r. do początku lipca 2024 r. Teraz, bez wynagrodzenia, podjął pracę w Międzynarodowej Radzie Doradczej ds. Odbudowy Gospodarczej Ukrainy przy prezydencie tego kraju – powiadomił portal.
Rada składa się z ekspertów, którzy mają doradzać zarówno Zełenskiemu, jak i jego doradczyni ds. gospodarczych, byłej wicepremier Kanady Chrystii Freeland.
