RELACJA. 1466. dzień wojny na Ukrainie. Media: Były premier Wielkiej Brytanii Sunak został doradcą Zełenskiego ds. odbudowy

1466. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1466. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1466. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 28 lutego 2026 r.

00:01. Media: były premier Wielkiej Brytanii Sunak został doradcą Zełenskiego ds. odbudowy

Były premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak został doradcą międzynarodowej rady ds. odbudowy gospodarczej Ukrainy, działającej pod auspicjami prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – podał w brytyjski portal Independent.

Sunak stał na czele brytyjskiego rządu od końca października 2022 r. do początku lipca 2024 r. Teraz, bez wynagrodzenia, podjął pracę w Międzynarodowej Radzie Doradczej ds. Odbudowy Gospodarczej Ukrainy przy prezydencie tego kraju – powiadomił portal.

Rada składa się z ekspertów, którzy mają doradzać zarówno Zełenskiemu, jak i jego doradczyni ds. gospodarczych, byłej wicepremier Kanady Chrystii Freeland.

red/PAP/X/FB

