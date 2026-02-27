WIDEO

Tragiczny skutek wypadku tramwaju w Mediolanie! Pojazd wypadł z torów i uderzył w kilka osób na ulicy. "Niektóre znalazły się pod nim"

Jedna osoba zginęła, a 39 zostało rannych w centrum Mediolanu w wypadku tramwaju. / autor: Fratria/X
Jedna osoba zginęła, a 39 zostało rannych w centrum Mediolanu w wypadku tramwaju, który wykoleił się i uderzył w budynek - taki wstępny bilans podały włoskie media za strażą pożarną.

Do wypadku doszło na jednej z centralnych ulic w stolicy Lombardii, Viale Veneto. Tramwaj wypadając z torów uderzył w kilka osób na ulicy, a niektóre z nich znalazły się pod pojazdem. Większość rannych to pasażerowie tramwaju.

Do akcji ratunkowej przystąpili m.in. strażacy, by wydobyć uwięzione osoby.

Wśród rannych dwie osoby są w stanie bardzo ciężkim, a sześć ma poważne obrażenia.

Według pierwszych doniesień śmierć w wypadku poniósł pieszy.

