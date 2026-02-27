Jedna osoba zginęła, a 39 zostało rannych w centrum Mediolanu w wypadku tramwaju, który wykoleił się i uderzył w budynek - taki wstępny bilans podały włoskie media za strażą pożarną.
Do wypadku doszło na jednej z centralnych ulic w stolicy Lombardii, Viale Veneto. Tramwaj wypadając z torów uderzył w kilka osób na ulicy, a niektóre z nich znalazły się pod pojazdem. Większość rannych to pasażerowie tramwaju.
Do akcji ratunkowej przystąpili m.in. strażacy, by wydobyć uwięzione osoby.
Wśród rannych dwie osoby są w stanie bardzo ciężkim, a sześć ma poważne obrażenia.
Według pierwszych doniesień śmierć w wypadku poniósł pieszy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754297-tragiczny-skutek-wypadku-tramwaju-w-mediolanie-wideo
