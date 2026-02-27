Tymczasowe stosowanie umowy z Mercosur. Macron nie przebiera w słowach. "Jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej"

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu Emmanuel Macron oraz artykuł wPolityce o tymczasowym wdrożeniu umowy Mercosur / autor: PAP/EPA/wPolityce
Na zdjęciu Emmanuel Macron oraz artykuł wPolityce o tymczasowym wdrożeniu umowy Mercosur / autor: PAP/EPA/wPolityce

Nigdy nie będę bronił umowy, która jest pobłażliwa wobec tego, co się importuje, a surowa wobec tego, co produkujemy u nas. To jest niezrozumiałe dla europejskiego konsumenta i jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej” - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, odnosząc się do decyzji KE o rozpoczęciu tymczasowego stosowania porozumienia handlowego UE-Mercosur.

Komisja Europejska zrobiła jednostronny wybór na rzecz tymczasowego stosowania porozumienia z Mercosurem, podczas gdy Parlament Europejski go nie uchwalił. Tak więc, bierze na siebie bardzo poważną odpowiedzialność

— powiedział Macron. Odpowiedzialność tę - dodał - KE ponosi wobec rolników, którzy wyrażali swoje zaniepokojenie umową.

CZYTAJ TAKŻE: Początek końca polskiego i europejskiego rolnictwa? Von der Leyen ws. Mercosur: „KE rozpocznie teraz tymczasowe stosowanie”

To również wielka odpowiedzialność przed obywatelami Europy i ich reprezentantami, którym nie okazano należytego respektu

— mówił Macron.

Jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej”

Zapowiedział, że będzie czuwał nad tym, by zagwarantowano, iż reguły wynegocjowane przez Francję w ostatnich miesiącach były respektowane.

Będziemy nieprzejednani w sprawie stosowania tych reguł

— ostrzegł.

Nigdy nie będę bronił umowy, która jest pobłażliwa wobec tego, co się importuje, a surowa wobec tego, co produkujemy u nas. To jest niezrozumiałe dla europejskiego konsumenta i jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej

— powiedział prezydent Francji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wyborcze oszustwo ludowców! Krajewskiego zapytano o obietnicę PSL-u ws. umowy z Mercosur. „No nie, tu nie ma takiej opcji”

Tymczasowe stosowanie umowy UE-Mercosur

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła dziś, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur. Oznacza to, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją KE, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Rynki tych krajów otworzą się z kolei na europejski przemysł. Większość państw UE zgodziła się na porozumienie, a przeciwne były: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

CZYTAJ TAKŻE:

Na zaskarżenie Mercosur zostało 13 dni! Politycy PiS naciskają na rząd i chcą odwołania Krajewskiego. „Będziemy bronić polskiej wsi”

Polska już wcześniej wiedziała o skażonym mięsie z Brazylii? „Brak odpowiedzi dlaczego ‘pilne kontrole’ ogłoszono dopiero teraz”

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych