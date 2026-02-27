„Nigdy nie będę bronił umowy, która jest pobłażliwa wobec tego, co się importuje, a surowa wobec tego, co produkujemy u nas. To jest niezrozumiałe dla europejskiego konsumenta i jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej” - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, odnosząc się do decyzji KE o rozpoczęciu tymczasowego stosowania porozumienia handlowego UE-Mercosur.
Komisja Europejska zrobiła jednostronny wybór na rzecz tymczasowego stosowania porozumienia z Mercosurem, podczas gdy Parlament Europejski go nie uchwalił. Tak więc, bierze na siebie bardzo poważną odpowiedzialność
— powiedział Macron. Odpowiedzialność tę - dodał - KE ponosi wobec rolników, którzy wyrażali swoje zaniepokojenie umową.
To również wielka odpowiedzialność przed obywatelami Europy i ich reprezentantami, którym nie okazano należytego respektu
— mówił Macron.
„Jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej”
Zapowiedział, że będzie czuwał nad tym, by zagwarantowano, iż reguły wynegocjowane przez Francję w ostatnich miesiącach były respektowane.
Będziemy nieprzejednani w sprawie stosowania tych reguł
— ostrzegł.
Nigdy nie będę bronił umowy, która jest pobłażliwa wobec tego, co się importuje, a surowa wobec tego, co produkujemy u nas. To jest niezrozumiałe dla europejskiego konsumenta i jest przestępstwem wobec suwerenności europejskiej
— powiedział prezydent Francji.
Tymczasowe stosowanie umowy UE-Mercosur
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła dziś, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur. Oznacza to, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją KE, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.
Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadza preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Rynki tych krajów otworzą się z kolei na europejski przemysł. Większość państw UE zgodziła się na porozumienie, a przeciwne były: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.
