Były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie gen. Ben Hodges poinformował dziś, że latem ubiegłego roku w Hadze doszło do próby zamachu na jego życie. Według niego na dachu wagonu pociągu, którym podróżował w czasie szczytu NATO, eksplodował ładunek.
Hodges oświadczył w rozmowie z mediami, że incydent miał miejsce podczas jego przejazdu z jednego z wydarzeń towarzyszących szczytowi NATO w Hadze. Jak twierdzi, tego samego dnia doszło do kilku podobnych zdarzeń na terenie Holandii.
CZYTAJ TAKŻE: Potencjalny atak Rosji na Polskę ma pokazać potęgę NATO! Gen. Hodges ostrzega Kreml: „Kaliningrad zniknie w ciągu pierwszych godzin"
Za atakiem stali Rosjanie?
Były dowódca zasugerował, że za atakiem mogła stać rosyjska grupa dywersyjna. Według niego europejskie władze nie uznają takich incydentów za akty terrorystyczne, aby nie sprawiać wrażenia bezradności.
Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tych informacji ze strony władz Holandii lub struktur NATO.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
