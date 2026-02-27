Gen. Hodges ujawnia: W Hadze doszło do próby zamachu na moje życie. Za atakiem mogła stać rosyjska grupa dywersyjna

Gen. Ben Hodges / autor: Sgt. William Smith, U.S. Army, Public domain, via Wikimedia Commons
Gen. Ben Hodges / autor: Sgt. William Smith, U.S. Army, Public domain, via Wikimedia Commons

Były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie gen. Ben Hodges poinformował dziś, że latem ubiegłego roku w Hadze doszło do próby zamachu na jego życie. Według niego na dachu wagonu pociągu, którym podróżował w czasie szczytu NATO, eksplodował ładunek.

Hodges oświadczył w rozmowie z mediami, że incydent miał miejsce podczas jego przejazdu z jednego z wydarzeń towarzyszących szczytowi NATO w Hadze. Jak twierdzi, tego samego dnia doszło do kilku podobnych zdarzeń na terenie Holandii.

Za atakiem stali Rosjanie?

Były dowódca zasugerował, że za atakiem mogła stać rosyjska grupa dywersyjna. Według niego europejskie władze nie uznają takich incydentów za akty terrorystyczne, aby nie sprawiać wrażenia bezradności.

Na razie brak oficjalnego potwierdzenia tych informacji ze strony władz Holandii lub struktur NATO.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

