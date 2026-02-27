Europejski przemysł czeka na Industrial Accelerator Act (IAA), który ma wesprzeć konkurencyjność, ale prace się przedłużają. Polskie firmy apelują o zachęty inwestycyjne i ochronę rynku, bo bez tego trudno utrzymać produkcję w Europie - pisze piątkowy „Puls Biznesu”.
Chcemy inwestować w Polsce, choć ostatnio przejęliśmy fabrykę w USA. Warunki biznesowe są tam po prostu lepsze, co należy brać pod uwagę. Powinniśmy w Polsce pomyśleć o zachętach wspierających inwestycje przemysłowe
— powiedział gazecie Adam Gniazdowski, menedżer ds. regulacji w firmie Qemetica.
Z postulatem wsparcia rozwoju polskich firm wystąpił na spotkaniu poświęconym Paktowi dla przemysłu, czyli inicjatywie uruchomionej przez kilka podmiotów, m.in. przez Qemetikę i think tank Instytut Reform.
Zmiana nastrojów w europejskich gospodarkach
Według „PB”, losy IAA dobrze pokazują zmianę nastrojów w europejskich gospodarkach. Jeszcze w zeszłym roku dokument nosił nazwę Industrial Decarbonisation Accelerator Act i jego priorytetem miało być przyspieszenie cięcia przez przemysł emisji CO2.
W drugiej połowie 2025 r. słowo dekarbonizacja z nazwy jednak wypadło, a dziś – jak słyszymy – dekarbonizacja może nawet przestać być priorytetem
— stwierdza gazeta.
Ocenia, że „rozmowy z państwami członkowskimi są tak trudne, że – zdaniem osób znających sprawę – publikacja IAA 4 marca wcale nie jest pewna, spodziewane jest raczej kolejne opóźnienie”.
Jednocześnie, zdaniem gazety, nie brakuje sygnałów, że europejski przemysł coraz mniej chętnie podejmuje dekarbonizacyjne wysiłki. Przytacza tytuł niedawnego artykułu agencji Bloomberg, który brzmi: „Net Zero is Dead”. Cytuje też duński dziennik Borsen, który donosił niedawno, że tamtejszy rząd rozważa przesunięcie daty odejścia od wydobycia ropy i gazu – ustalonej na 2042 r. – na później.
O ile ambicje osiągnięcia zerowej emisyjności w gospodarkach słabną, o tyle zainteresowanie odnawialną energią – i w ogóle energią – rośnie
— konkluduje „Puls Biznesu”.
PAP/Tomasz Karpowicz
