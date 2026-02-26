Trwa 1465. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 27 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: kolejne trójstronne spotkanie w sprawie pokoju na początku marca w Abu Zabi
Kolejne spotkanie trójstronne Ukraina-USA-Rosja w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie rosyjsko-ukraińskiej odbędzie się najpewniej na początku marca w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi – powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jest już większa gotowość do kolejnego formatu trójstronnego. Najprawdopodobniej następne spotkanie odbędzie się w Emiratach, właśnie w Abu Zabi. Liczymy na to, że ten format zostanie zrealizowany na początku marca
— powiedział prezydent w wieczornym nagraniu wideo.
Zełenski poinformował po przeprowadzonym w Genewie w czwartek spotkaniu delegacji Ukrainy i USA, że kilka razy rozmawiał ze swoimi wysłannikami, głównym negocjatorem ukraińskim Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją, szefem parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu, a także z wysłannikami amerykańskimi - Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Należy sfinalizować wszystko, co udało się osiągnąć w kwestii realnych gwarancji bezpieczeństwa, oraz przygotować spotkanie na poziomie liderów. To właśnie taki format może wiele rozstrzygnąć. Ostatecznie to liderzy decydują o kluczowych kwestiach, a gdy chodzi o Rosję, o tak personalny reżim, ma to o wiele większe znaczenie niż w innych krajach
— podkreślił.
Prezydent Ukrainy ocenił, że „nie wszyscy obecnie widzą, że gotowości Rosji do pokoju nie ma i nie ma też żadnych oznak, że (przywódca Rosji Władimir) Putin zatrzymuje swoją machinę wojenną”.
Przeciwnie, przygotowuje się do dalszej wojny i świat powinien być gotowy wywierać presję na Rosję, aby to się zmieniło. Recepta jest dla wszystkich na świecie zrozumiała. Rosja sama zatrzyma wojnę, z własnej woli, kiedy świat ostatecznie zatrzyma rosyjską ropę, inne rosyjskie surowce energetyczne oraz rosyjskie banki. To jest całkowicie realne. Sankcje świata powinny na to wpłynąć – na rzecz prawdziwego, trwałego pokoju
— oświadczył Zełenski.
Wcześniej Umierow, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy informował, że wraz z zespołem ekonomicznym rządu pracował podczas rozmów w Genewie nad „prosperity package”, czyli mechanizmami wsparcia gospodarczego i odbudowy Ukrainy oraz instrumentami przyciągania inwestycji i długoterminowej współpracy.
red/PAP/Facebook/X
