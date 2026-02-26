Trwa 1465. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 27 lutego 2026 r.
19:13. Ekspert: Brak awaryjnych dostaw prądu dla Ukrainy może doprowadzić do blackoutu
Premier Robert Fico ponownie zagroził Ukrainie, że Słowacja nie udostępni tak zwanych awaryjnych dostaw stabilizujących sieć energetyczną, jeśli Kijów o nie poprosi. Zdaniem eksperta od spraw energetycznych Jozefa Badidy może to doprowadzić do sytuacji kryzysowej, a nawet blackoutu.
Komentator branżowego portalu Energieprevas Jozef Badida powiedział PAP, że zwykłe, komercyjne przepływy między Słowacją a Ukrainą nie powinny zostać w żaden sposób naruszone.
18:36. Szef MSZ Francji: jeśli dron w pobliżu naszego lotniskowca był rosyjski, byłaby to śmieszna prowokacja
Szef francuskiego MSZ Jean-Noel Barrot ocenił, że gdyby dron zneutralizowany w pobliżu francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle w porcie w Malmoe był rosyjski, stanowiłoby to „śmieszną prowokację” ze strony Rosji. Według rzecznika Kremla twierdzenia władz Szwecji „są absurdalne”.
Barrot w piątek złożył wizytę na lotniskowcu Charles de Gaulle, który zacumował w porcie w Malmoe. Minister odniósł się do czwartkowego incydentu, gdy dron zbliżył do francuskiego okrętu, po czym został unieszkodliwiony przez siły zbrojne Szwecji.
18:00. Media: w 13 regionach Rosji ogłoszono alarm w obawie przed ukraińskimi rakietami
W co najmniej 13 regionach Rosji jednocześnie i po raz pierwszy od początku pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie ogłaszano alarm powietrzny w związku z zagrożeniem ataku rakietowego – poinformował portal Ukrainska Prawda.
Powołując się na rosyjskie media i kanały w serwisach społecznościowych portal doniósł, że alarm spowodowany był przez ataki z użyciem ukraińskich rakiet Flamingo.
Alarmy ogłoszono w środkowej części europejskiej Rosji, na Uralu oraz w południowej i zachodniej części kraju, w tym w obwodach graniczących z Ukrainą. W co najmniej ośmiu regionach zagrożenie rakietowe ogłaszane było po raz pierwszy – napisała Ukrainska Prawda.
17:42. KE: cieszymy się, że Orban jest gotowy do misji mającej zbadać rurociąg Przyjaźń
Rzecznik Komisji Europejskiej Ana Kaisa Itkonen oświadczyła, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła gotowość premiera Węgier Viktora Orbana do zorganizowania misji rozpoznawczej do zbadania rurociągu Przyjaźń i zaakceptowania jej ustaleń.
O zorganizowanie takiej misji Orban zwrócił się w czwartek w liście wysłanym do UE.
17:21. Co najmniej 55 Ghańczyków zginęło na froncie, walcząc po stronie Rosji przeciwko Ukrainie
Na wojnę, którą Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie, wyjechało 272 obywateli Ghany, z czego co najmniej 55 zginęło - poinformował na platformie X minister spraw zagranicznych Ghany, Samuel Okudzeto Ablakwa po oficjalnej wizycie w Kijowie.
Więcej niż w Ghanie Rosji udało się zrekrutować młodych Afrykanów jedynie w Egipcie i Kamerunie.
16:48. MFW: ważne, by Ukraina przeprowadziła reformy uzgodnione w ramach pakietu pożyczkowego
Ważne, by władze Ukrainy zrealizowały reformy strukturalne, uzgodnione w ramach nowego pakietu pożyczkowego o wartości 8,1 mld dolarów, zatwierdzonego w czwartek przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - oświadczył szef misji MFW ds. Ukrainy Gavin Gray.
15:55. Zełenski zaprosił Ficę na Ukrainę, by omówić aktualne kwestie, w tym dostawy ropy
Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił premiera Słowacji Roberta Ficę na Ukrainę, aby omówić „wszystkie aktualne kwestie” – poinformowało Biuro Prezydenta po rozmowie telefonicznej obu polityków. Przed rozmową Fico zapowiadał, że będzie ona dotyczyć dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.
Prezydent zaprasza (premiera Słowacji) na Ukrainę w celu omówienia wszystkich aktualnych kwestii
— napisano w komunikacie na Telegramie. Agencja CTK zaznaczyła, że na razie nie wiadomo, czy Fico przyjął zaproszenie. Wcześniej premier Węgier Viktor Orban poinformował w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że uzgodnił z premierem Ficą powołanie wspólnej węgiersko-słowackiej komisji, która ma zbadać stan rurociągu Przyjaźń na Ukrainie.
14:52. Rada Najwyższa Ukrainy zarejestrowała projekt ustawy zakazujący ściągania długów kredytowych od żołnierzy i ich rodzin
Zaproponowano, by zakaz obowiązywał przez cały okres stanu wojennego oraz pół roku po jego zakończeniu. Inicjatywa miałaby dotyczyć banków, instytucji finansowych i firm windykacyjnych, a wszelkie działania egzekucyjne wobec takich dłużników powinny zostać zawieszone.
13:43. Sejm przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą i wsparcie Polski dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej agresji
Sejm przyjął uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą w czwartą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej agresji. W uchwale zapewniono, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.
Uchwałę poparło 419 posłów, przeciw zagłosował Konrad Berkowicz z Konfederacji, a 15 posłów, w tym Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej wstrzymało się od głosu.
24 lutego minęły cztery lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. W uchwale zainicjowanej przez prezydium Sejmu stanowczo potępiono nielegalną i niesprowokowaną agresję Federacji Rosyjskiej wymierzoną w integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.
Zaznaczono, że zbrodnie Rosji są pogwałceniem prawa międzynarodowego. Zwrócono też uwagę, że Rosja prowadzi strategię systematycznego niszczenia infrastruktury krytycznej Ukrainy, doprowadzającą do katastrofy humanitarnej.
Sejm opowiedział się za integralnością terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Zapewnił również, że Polska będzie kontynuować wsparcie polityczne, humanitarne i militarne dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.
Sejm wyraził w uchwale uznanie dla solidarności państwa polskiego i polskiego społeczeństwa z narodem ukraińskim. W pełni też poparł wysiłki Ukrainy oraz społeczności międzynarodowej na rzecz odnalezienia, uwolnienia i bezpiecznego powrotu do rodziny ukraińskich dzieci bezprawnie uprowadzonych przez Federację Rosyjską.
13:04. 11 lat temu zabity został Borys Niemcow, demokratyczny polityk, krytyk polityki Kremla wobec Ukrainy
W piątek mija 11. rocznica zabójstwa Borysa Niemcowa, znaczącej postaci opozycji rosyjskiej, uczestnika demokratycznych przemian i wicepremiera Rosji w latach 90. Niemcow, który otwarcie krytykował Wladimira Putina za politykę wobec Ukrainy, został zabity strzałami w plecy w centrum Moskwy, nieopodal Kremla.
12:38. Rosjanie użyli zakazanej broni fosforowej w Konstantynówce!
Siły rosyjskie zaatakowały dzielnicę mieszkalną w ukraińskiej Konstantynówce, używając zakazanej broni fosforowej i ciężkiej bomby FAB-1500.
Nagranie powielane w sieci, zostało zarejestrowane przez drona 28. Brygady Zmechanizowanej Ukrainy.
Ukraińscy żołnierze broniący Konstantynówki w obwodzie donieckim opublikowali nagranie wywołujące dreszcze. To nie sztuczna inteligencja. To nie scena z filmu. To rzeczywistość miasta, które Rosja zmiata z powierzchni ziemi
— opisuje KyivPost w serwisie X.
11:47. Orban uzgodnił z Ficą powołanie komisji, która ma zbadać stan rurociągu Przyjaźń
Premier Węgier Viktor Orban poinformował w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że uzgodnił z premierem Słowacji Robertem Ficą powołanie wspólnej węgiersko-słowackiej komisji, która ma zbadać stan rurociągu Przyjaźń na Ukrainie.
Premier wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do umożliwienia dostępu do rurociągu węgierskim i słowackim inspektorom oraz do uruchomienia tej sieci przesyłowej. W udzielonym wcześniej wywiadzie dla Radia Kossuth Orban określił wstrzymywanie transportu ropy przez Kijów jako „bezpośredni atak na suwerenność gospodarczą Węgier” i próbę nałożenia przez Zełenskiego „blokady naftowej” na sąsiedni kraj.
Komentujący rozmowę z Orbanem premier Fico ocenił, że „Ukraina prowadzi kampanię, której celem jest przekonanie instytucji UE, że - pod względem technicznym - nie jest już możliwe przesyłanie ropy przez terytorium Ukrainy na terytorium Republiki Słowackiej”.
11:04. Ukraiński minister obrony: krytyczny brak rakiet nakazuje rozwój własnych projektów
Ukraina odczuwa krytyczny brak rakiet do obrony powietrznej, dlatego musi tworzyć wspólne konsorcja z partnerami, by przyspieszyć ich produkcję oraz rozwijać własne projekty – oświadczył ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow.
Krytycznie brakuje nam rakiet typu PAC-3 dla obrony powietrznej, aby chronić się przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Rozmawialiśmy z prezydentem (Wołodymyrem Zełenskim) także o tworzeniu wspólnych konsorcjów z partnerami, aby szybciej produkować rakiety przeciwbalistyczne
— powiedział dziennikarzom Fedorow, podsumowując pierwszy miesiąc swojej pracy w resorcie.
Ukraina ma duży potencjał do samodzielnej produkcji systemów przeciwrakietowych i rakiet. Potrzebny jest na to osobny projekt — matematyka jest tam skomplikowana, wymaga więcej czasu. Ale Ukraina bezwzględnie musi rozwijać własne projekty
— dodał.
35-letni Fedorow, który wcześniej był m.in. ministrem transformacji cyfrowej i pierwszym wicepremierem Ukrainy, jest ministrem obrony od połowy stycznia.
10:30. Marszałek dolnośląski otworzył regionalne przedstawicielstwo gospodarcze w Ukrainie
Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz otworzył regionalne przedstawicielstwo gospodarcze w Ukrainie. Ma ono wspierać przyszłe inwestycje dolnośląskich firm w Obwodzie Dniepropietrowskim oraz inwestycje przedsiębiorstw ukraińskich na Dolnym Śląsku.
09:55. „Daily Telegraph”: żołnierze ćwiczą we Francji przed ewentualną misją na Ukrainie
Ponad 600 żołnierzy z brytyjskiej 16. Brygady Powietrznodesantowej przeprowadza we Francji wraz z tamtejszą 11. Brygadą Spadochronową symulację desantu powietrznego, która jest ostatnim etapem przygotowań przed ewentualną misją pokojową na Ukrainie - podał dziennik „Daily Telegraph”.
Odbywające się w Bretanii ćwiczenia rozpoczęły się 24 lutego, w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, oraz kilka tygodni po tym, jak brytyjski premier Keir Starmer oświadczył, że Wielka Brytania i Francja będą przewodzić siłom pokojowym na Ukrainie, jeśli dojdzie do zawarcia rozejmu między Moskwą a Kijowem.
„Daily Telegraph” zauważył, że chociaż nie podano, które jednostki brałyby udział w takiej operacji, żołnierze 16. Brygady Powietrznodesantowej należą do brytyjskich sił szybkiego reagowania i mogą zostać rozmieszczeni we wskazanym miejscu w krótkim czasie. „Ci ludzie są czołową siłą armii konwencjonalnej. Są najbardziej gotowi do działania i wykonania każdego zadania” – przekazało źródło w resorcie obrony.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w przypadku zawarcia przez jego kraj porozumienia pokojowego z Rosją Wielka Brytania i Francja zobowiązały się do wysłania na Ukrainę po około 5 tys. żołnierzy.
09:24. Rosjanie uderzyli w hotel w centrum Sum
Rosjanie zaatakowali budynek dwukrotnie, do drugiego ataku doszło, gdy na miejscu pracowały już służby ratunkowe.
09:06. Ukraiński atak na skład ropy naftowej w tymczasowo okupowanym Ługańsku
Nagrania udostępnione w sieci potwierdzają, że po uderzeniu na terenie bazy wybuchł pożar.
08:01. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1280 żołnierzy (łącznie 1 265 130 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
06:56. MFW zatwierdził pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 8,1 mld dol.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że zatwierdził udzielenie Ukrainie 4-letniej pożyczki w wysokości 8,1 mld dolarów, by zapewnić jej stabilność finansową w średnim terminie. To część międzynarodowego pakietu pomocy dla Ukrainy wartego 136,5 mld dolarów.
Jak ogłosiła Rada Wykonawcza MFW, pożyczka - druga od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji - ma „zmobilizować szeroko zakrojone finansowanie preferencyjne od międzynarodowych darczyńców i partnerów Ukrainy, aby pomóc rozwiązać problem bilansu płatniczego Ukrainy, osiągnąć średnioterminową wypłacalność zewnętrzną i przywrócić zrównoważenie zadłużenia w perspektywie przyszłościowej”.
00:01. Zełenski: kolejne trójstronne spotkanie w sprawie pokoju na początku marca w Abu Zabi
Kolejne spotkanie trójstronne Ukraina-USA-Rosja w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie rosyjsko-ukraińskiej odbędzie się najpewniej na początku marca w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi – powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jest już większa gotowość do kolejnego formatu trójstronnego. Najprawdopodobniej następne spotkanie odbędzie się w Emiratach, właśnie w Abu Zabi. Liczymy na to, że ten format zostanie zrealizowany na początku marca
— powiedział prezydent w wieczornym nagraniu wideo.
Zełenski poinformował po przeprowadzonym w Genewie w czwartek spotkaniu delegacji Ukrainy i USA, że kilka razy rozmawiał ze swoimi wysłannikami, głównym negocjatorem ukraińskim Rustemem Umierowem i Dawydem Arachamiją, szefem parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu, a także z wysłannikami amerykańskimi - Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Należy sfinalizować wszystko, co udało się osiągnąć w kwestii realnych gwarancji bezpieczeństwa, oraz przygotować spotkanie na poziomie liderów. To właśnie taki format może wiele rozstrzygnąć. Ostatecznie to liderzy decydują o kluczowych kwestiach, a gdy chodzi o Rosję, o tak personalny reżim, ma to o wiele większe znaczenie niż w innych krajach
— podkreślił.
Prezydent Ukrainy ocenił, że „nie wszyscy obecnie widzą, że gotowości Rosji do pokoju nie ma i nie ma też żadnych oznak, że (przywódca Rosji Władimir) Putin zatrzymuje swoją machinę wojenną”.
Przeciwnie, przygotowuje się do dalszej wojny i świat powinien być gotowy wywierać presję na Rosję, aby to się zmieniło. Recepta jest dla wszystkich na świecie zrozumiała. Rosja sama zatrzyma wojnę, z własnej woli, kiedy świat ostatecznie zatrzyma rosyjską ropę, inne rosyjskie surowce energetyczne oraz rosyjskie banki. To jest całkowicie realne. Sankcje świata powinny na to wpłynąć – na rzecz prawdziwego, trwałego pokoju
— oświadczył Zełenski.
Wcześniej Umierow, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy informował, że wraz z zespołem ekonomicznym rządu pracował podczas rozmów w Genewie nad „prosperity package”, czyli mechanizmami wsparcia gospodarczego i odbudowy Ukrainy oraz instrumentami przyciągania inwestycji i długoterminowej współpracy.
red/PAP/Facebook/X
