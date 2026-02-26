"Poważny" incydent u wybrzeży Szwecji. Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca o napędzie atomowym

Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, do którego zbliżył się rosyjski dron. / autor: PAP/EPA/Johan Nilsson
Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle, do którego zbliżył się rosyjski dron. / autor: PAP/EPA/Johan Nilsson

Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca o napędzie atomowym Charles de Gaulle, który zacumował w porcie w Malmö. Bezzałogowiec został unieszkodliwiony przez siły zbrojne Szwecji – podał szwedzki nadawca publiczny SVT. Teren wokół portu został zamknięty.

Według mediów dron wystartował ze znajdującego się w pobliżu rosyjskiego statku, zbliżył do lotniskowca, po czym został wykryty przez szwedzkie wojsko, które podjęło przeciw niemu działania. Obiekt zniknął, niejasne jest, czy powrócił na statek czy rozbił się w morzu.

Incydent został określony jako „poważny”.

Zdarzenie potwierdziły w komunikacie siły zbrojne Szwecji, informując o wszczęciu dochodzenia. Wojsko podkreśliło, że podejrzany dron został zaobserwowany w cieśninie Sund przez patrol morski, po czym zakłócono jego lot. Kontakt z bezzałogowcem został utracony.

Port w Malmö został zamknięty

Lotniskowiec Charles de Gaulle o długości 260 m - to największa tego rodzaju jednostka poza USA. Może pomieścić 30 samolotów, w tym myśliwce Dassault Rafale.

Szwedzka policja i wojsko wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Teren wokół portu został zamknięty.

Wizyta lotniskowca, który ma pozostać w Malmö do 2 marca, a następnie wpłynąć na Morze Bałtyckie, komentowana jest w szwedzkich mediach jako element odstraszania w regionie wobec rosyjskiej agresji, a także formę dyplomacji.

Rząd Szwecji jest w trakcie wyboru producenta nowych okrętów, choć znacznie mniejszych niż Charles de Gaulle, a jednym z możliwych dostawców jest Francja. Jak przekazały wcześniej szwedzkie siły zbrojne, Charles de Gaulle ma wziąć udział wiosną w ćwiczeniach z innymi państwami NATO, które odbywać się będą na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Śródziemnym.

W Danii pod koniec września doszło do serii incydentów związanych z przelotami niezidentyfikowanych dronów nad kilkoma lotniskami, w tym Kastrup w Kopenhadze, położonym tak jak Malmoe w cieśninie Sund.

