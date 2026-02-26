Clintonowie zeznają przed komisją ds. nadzoru ws. Epsteina. Hillary: Nigdy go nie spotkałam i nie posiadam informacji na jego temat

Hillary Clinton oświadczyła, że nie spotkała Epsteina. / autor: Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
Hillary Clinton oświadczyła, że nie spotkała Epsteina. / autor: Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton oświadczyła, że nie posiada informacji na temat działań przestępczych Jeffreya Epsteina ani jego partnerki Ghislaine Maxwell oraz nigdy nie spotkała tego finansisty i przestępcy seksualnego. Były prezydent, Bill Clinton, ma złożyć zeznania przed komisją jutro. Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem.

Clinton, była pierwsza dama USA, która zeznaje przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA, zapewniła, że nie wiedziała o przestępczych działaniach Epsteina i Maxwell. Wystąpienie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.

Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur

— przekazała Clinton w mowie wstępnej, opublikowanej na portalach społecznościowych.

Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach

— dodała. Wezwała też komisję do przesłuchanie prezydenta Donalda Trumpa pod przysięgą na temat Epsteina.

CZYTAJ TAKŻE: Portugalia kierunkiem wycieczek pedofilów? Media o podróżach Epsteina na Azory. „Towarzyszył mu m.in. Bill Clinton i Kevin Spacey”

Zeznania złozy były prezydent USA

Jutro zeznania ma łozyć przed komisją były prezydent Bill Clinton.

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet.

Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Trump. Epstein w 2019 roku popełnił samobójstwo w areszcie.

CZYTAJ TAKŻE: Clintonowie chcą publicznych przesłuchań ws. Epsteina. „Skończmy z tymi gierkami”. Republikanie ripostują: „Manipulują faktami”

Robert Knap/PAP

