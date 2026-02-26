Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton oświadczyła, że nie posiada informacji na temat działań przestępczych Jeffreya Epsteina ani jego partnerki Ghislaine Maxwell oraz nigdy nie spotkała tego finansisty i przestępcy seksualnego. Były prezydent, Bill Clinton, ma złożyć zeznania przed komisją jutro. Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem.
Clinton, była pierwsza dama USA, która zeznaje przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów USA, zapewniła, że nie wiedziała o przestępczych działaniach Epsteina i Maxwell. Wystąpienie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
Nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała pana Epsteina, nigdy nie leciałam jego samolotem, ani nie odwiedziłam jego wyspy, domów ani biur
— przekazała Clinton w mowie wstępnej, opublikowanej na portalach społecznościowych.
Tak jak każda inna przyzwoita osoba, byłam przerażona tym, czego dowiedzieliśmy się o ich przestępstwach
— dodała. Wezwała też komisję do przesłuchanie prezydenta Donalda Trumpa pod przysięgą na temat Epsteina.
CZYTAJ TAKŻE: Portugalia kierunkiem wycieczek pedofilów? Media o podróżach Epsteina na Azory. „Towarzyszył mu m.in. Bill Clinton i Kevin Spacey”
Zeznania złozy były prezydent USA
Jutro zeznania ma łozyć przed komisją były prezydent Bill Clinton.
Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.
Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku. W ujawnionych dokumentach sprawy Epsteina nie wykryto dotąd dowodów na przestępstwa, choć są tam zdjęcia byłego prezydenta w towarzystwie Epsteina i kobiet.
Do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Trump. Epstein w 2019 roku popełnił samobójstwo w areszcie.
CZYTAJ TAKŻE: Clintonowie chcą publicznych przesłuchań ws. Epsteina. „Skończmy z tymi gierkami”. Republikanie ripostują: „Manipulują faktami”
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754165-hillary-clinton-nigdy-nie-spotkalam-epsteina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.