Toczące się w Genewie negocjacje amerykańsko-irańskie mogą przynieść porozumienie, o ile Waszyngton oddzieli kwestie nuklearne od pozostałych - poinformowała agencja Reutera, w przerwie rokowań. Delegacje obu stron mają wrócić do rozmów przed godz. 18.
Reuters cytuje pragnącego zachować anonimowość, wysokiego rangą urzędnika irańskiego, który podkreślił, że rozmowy są „intensywne i poważne”. Dodał, że strona irańska opowiada się za tym, by wszelkie inne kwestie, poza polityką nuklearną, omówić podczas kolejnej rundy rozmów.
Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który pośredniczy w rokowaniach, wyraził nadzieję, że efektem czwartkowych rozmów będzie większe zbliżenie stanowisk, niż to było po poprzedniej rundzie, która odbyła się 17 lutego również w Genewie.
Zapewnienia prezydenta Iranu
Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów prezydent Iranu Masud Pezeszkian po raz kolejny zapewnił, że jego kraj nie dąży do uzyskania broni jądrowej. Powołał się na fatwę (dekret religijny) najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneia, zgodnie z którą posiadanie broni nuklearnej jest niezgodne z zasadami islamu.
Według władz Izraela i USA Iran konsekwentnie rozwija program rozwoju broni nuklearnej, co w czerwcu 2025 roku stało się przyczyną bombardowań irańskich instalacji jądrowych przez izraelskie i amerykańskie wojska.
Niepokój społeczności międzynarodowej wzbudziła prowadzona w ostatnich tygodniach koncentracja wojsk USA w regionie Bliskiego Wschodu. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi atakiem, jeżeli reżim w Teheranie nie zgodzi się na ustępstwa m.in. w kwestiach nuklearnych.
CZYTAJ TAKŻE:
— Gen. Caine ostrzega prezydenta Trumpa przed skutkami ataku na Iran! Chodzi o ryzyko przedłużającego się konfliktu
— Trump odpowiedział generałowi: Jeśli nie uda nam się zawrzeć porozumienia z Iranem, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754163-czy-dojdzie-do-porozumienia-iranu-z-usa-ciekawe-doniesienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.