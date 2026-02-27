Kreml formalnie zablokował dostęp do aplikacji WhatsApp w całej Rosji — poinformował brytyjski wywiad, na który powołał się portal Benchmark. Według tego samego źródła jest kolejny krok rządu Putina do całkowitej kontroli komunikacji w sieci. Zamiast WhatsAppa w nośnikach ma być zainstalowana aplikacja Max, pozostającej pod państwowym nadzorem.
„Odizolowanie dla ponad 100 milionów użytkowników”
Restrykcje wobec WhatsAppa były już w prowadzane jesienią zeszłego roku. Wówczas Kreml ograniczył je do Krymu. Dwa tygodnie temu aplikacja powiadomiła, że „rosyjski rząd podjął próbę całkowitego zablokowania WhatsAppa, aby zmusić ludzi do korzystania z państwowej aplikacji do inwigilacji”.
Próba odizolowania ponad 100 milionów użytkowników od prywatnej i bezpiecznej komunikacji to krok wstecz, który może jedynie zmniejszyć bezpieczeństwo mieszkańców Rosji. Nadal robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić użytkownikom łączność — można było przeczytać w komunikacie aplikacji.
„Brak współpracy z organami ścigania”
WhatsApp jest drugim pod względem popularności tego typu narzędziem w Rosji - po Telegramie, który też ma coraz większe problemy po tym, jak znalazł się na celowniku Kremla.
— czytamy w portalu.
Kreml zapowiadał wcześniej blokadę WhatsAppa i uzasadniał ją „nieprzestrzeganiem przez platformę rosyjskiego prawa — w szczególności wymogów dotyczących dostępu do danych i współpracy z organami ścigania.
Zaostrzenie kontroli państwa
Zdaniem brytyjskiego wywiadu cel tych działań jest jasny.
Posunięcie to wpisuje się w szerszą kampanię mającą na celu zaostrzenie kontroli państwa nad komunikacją internetową i przepływem informacji, która nasiliła się od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku
— cytuje benchmark.pl.
Max zamiast WhatsApp
Roskomnadzor — urząd nadzorujący telekomunikację — wskazał już Rosjanom, jakiego komunikatora mają używać. Tą alternatywą ma być aplikacja Max.
Brytyjski wywiad przypomina jednak, że Max stworzyła kontrolowana przez Kreml firma VK (Vkontakte). Od września 2025 r. aplikacja ta jest obowiązkowo preinstalowana na wszystkich nowych smartfonach, tabletach i komputerach sprzedawanych w Rosji.
— czytamy w portalu.
„Superaplikację” wprowadzono na rosyjski rynek w zeszłym roku. Eksperci do spraw bezpieczeństwa cyfrowego twierdzą, że „Max nie zapewnia kompleksowego szyfrowania i gromadzi różnego rodzaju metadane użytkowników”. A to może „ułatwić władzom dostęp do komunikacji i rozszerzania cenzury”.
CZYTAJ TEŻ: Rosyjska aplikacja Max wejdzie do użytku 1 września. Opozycja grzmi: „Kreml buduje cyfrowy gułag”. W tle m.in. zablokowanie WhatsAppa
oprac. sc/benchmark.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754161-whatsapp-w-rosji-zablokowany-jest-rzekoma-alternatywa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.