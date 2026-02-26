Starcie premierów Polski i Węgier na X! Zaczęło się od zaczepki ze strony lidera KO. Szybka riposta Orbana: "Herr Donald Tusk"

Donald Tusk postanowił zaczepić na platformie X węgierskiego premiera Viktora Orbana. Doczekał się riposty.

Czy węgierska wiosna to naprawdę „MAGYAR tavasz” w Twoim języku, drogi Wiktorze Orbanie?

— napisał na platformie X Donald Tusk (wpis zamieścił w języku angielskim). Tym samym Tusk nawiązał do nazwiska największej węgierskiej partii opozycyjnej TISZA Peterem Magyarem. W kwietniu na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

Reakcja Orbana

Węgierska Wiosna, panie Donald Tusk! [Ungarischer Frühling, Herr Donald Tusk - dokładnie taki wpis w języku niemieckim zamieścił Orban - przyp. red.]

— odpisał Tuskowi Viktor Orban, używając przy tym języka niemieckiego, co jest kluczowe dla zrozumienia sensu odpowiedzi - zapewne nawiązywał do przedstawianej przez wielu polityków tezy, iż Tusk jest politykiem proniemieckim.

