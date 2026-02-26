Wpadka niemieckiej telewizji publicznej ZDF. Sztuczna inteligencja w reportażu o amerykańskich służbach imigracyjnych ICE

  • Świat
  • opublikowano:
ZDF wyemitowało reportaż o służbach ICE, w którym użyto AI / autor: U.S. Immigration and Customs Enforcement, Public domain, via Wikimedia Commons
ZDF wyemitowało reportaż o służbach ICE, w którym użyto AI / autor: U.S. Immigration and Customs Enforcement, Public domain, via Wikimedia Commons

Telewizja ZDF zaliczyła poważną wpadkę. Jak donoszą niemieckie media, publiczna stacja w reportażu o deportacjach amerykańskiej służby imigracyjnej ICE użyła zdjęć z ujęciem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Sprawa nabrała rozgłosu i trafiła nawet pod obrady Bundestagu. Reaktor naczelna ZDF zwolniła nowojorską korespondentkę i posypała głowę popiołem. „Zbyt późno zrozumiano wagę tematu” - przyznała.

Reportaż o ICE

Reportaż o działaniach służb ICE został opublikowany w wieczornym programie informacyjnym o ustalonej renomie - „Heute Journal”.

W reportażu korespondentki wykorzystano w jednym miejscu materiał zdjęciowy wygenerowany przez sztuczną inteligencję, pochodzący z internetu, przedstawiający dzieci tulące się do matki.

— czytamy w dw.com.

Według informacji podanych przez ZDF kolejna scena była prawdziwa, ale pochodziła z innego kontekstu i z roku 2022.

— dodaje portal.

ZDF sprawdza swoje procedury pod kątem nieprawidłowości

O reportażu zrobiło się głośno, ponieważ zaczęto się zastanawiać nad wiarygodnością drugiego programu publicznego nadawcy.

Po wyemitowaniu wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i nieoznaczonych ujęć niemiecka telewizja publiczna ZDF zamierza sprawdzić swoje wewnętrzne procedury pod kątem nieprawidłowości.

— pisze Deutsche Welle.

Zbyt późno zrozumiano wagę tematu”

Redaktor naczelna stacji, Bettina Schausten, przyznała, że podczas odbioru materiału w centrali powinien nastąpić alarm, ponieważ było widać, że wykorzystano materiały z internetu.

Zbyt późno zrozumiano wagę tematu. (…) Jesteśmy poszkodowani, ale też mądrzejsi

— skomentowała Schausten, cytowana przez dw.com.

Sprawa w Bundestagu i  odwołanie korespondentki z Nowego Jorku

Ostatecznie na wniosek deputowanych z AfD sprawa trafiła na agendę obrady w Bundestagu, gdzie postanowiono problem „poważnych błędów w relacjonowaniu wydarzeń przez nadawców publicznych”.

Na razie pierwszą ukaraną po ujawnieniu afery jest autorka reportażu Nicola Albrecht, która została odwołana ze stanowiska korespondentki ZDF w Nowym Jorku.

Jak czytamy w dw.com, „pojawiły się też głosy krytykujące odwołanie dziennikarki”.

Szefowa ZDF powiedziała w „Süddeutsche Zeitung”, że ta „decyzja jest podyktowana sprawą”. Zaznaczyła jednocześnie, że „nie zarzuca jej zamiaru fałszerstwa lub manipulacji”.

CZYTAJ TEŻ: Wolność słowa po niemiecku. Emeryt na Facebooku nazwał kanclerza Merza „Pinokiem”. Ruszyło policyjne śledztwo

Oprac. SC/dw.com

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych