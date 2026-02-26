Telewizja ZDF zaliczyła poważną wpadkę. Jak donoszą niemieckie media, publiczna stacja w reportażu o deportacjach amerykańskiej służby imigracyjnej ICE użyła zdjęć z ujęciem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Sprawa nabrała rozgłosu i trafiła nawet pod obrady Bundestagu. Reaktor naczelna ZDF zwolniła nowojorską korespondentkę i posypała głowę popiołem. „Zbyt późno zrozumiano wagę tematu” - przyznała.
Reportaż o ICE
Reportaż o działaniach służb ICE został opublikowany w wieczornym programie informacyjnym o ustalonej renomie - „Heute Journal”.
W reportażu korespondentki wykorzystano w jednym miejscu materiał zdjęciowy wygenerowany przez sztuczną inteligencję, pochodzący z internetu, przedstawiający dzieci tulące się do matki.
— czytamy w dw.com.
Według informacji podanych przez ZDF kolejna scena była prawdziwa, ale pochodziła z innego kontekstu i z roku 2022.
— dodaje portal.
ZDF sprawdza swoje procedury pod kątem nieprawidłowości
O reportażu zrobiło się głośno, ponieważ zaczęto się zastanawiać nad wiarygodnością drugiego programu publicznego nadawcy.
Po wyemitowaniu wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i nieoznaczonych ujęć niemiecka telewizja publiczna ZDF zamierza sprawdzić swoje wewnętrzne procedury pod kątem nieprawidłowości.
— pisze Deutsche Welle.
„Zbyt późno zrozumiano wagę tematu”
Redaktor naczelna stacji, Bettina Schausten, przyznała, że podczas odbioru materiału w centrali powinien nastąpić alarm, ponieważ było widać, że wykorzystano materiały z internetu.
Zbyt późno zrozumiano wagę tematu. (…) Jesteśmy poszkodowani, ale też mądrzejsi
— skomentowała Schausten, cytowana przez dw.com.
Sprawa w Bundestagu i odwołanie korespondentki z Nowego Jorku
Ostatecznie na wniosek deputowanych z AfD sprawa trafiła na agendę obrady w Bundestagu, gdzie postanowiono problem „poważnych błędów w relacjonowaniu wydarzeń przez nadawców publicznych”.
Na razie pierwszą ukaraną po ujawnieniu afery jest autorka reportażu Nicola Albrecht, która została odwołana ze stanowiska korespondentki ZDF w Nowym Jorku.
Jak czytamy w dw.com, „pojawiły się też głosy krytykujące odwołanie dziennikarki”.
Szefowa ZDF powiedziała w „Süddeutsche Zeitung”, że ta „decyzja jest podyktowana sprawą”. Zaznaczyła jednocześnie, że „nie zarzuca jej zamiaru fałszerstwa lub manipulacji”.
