Wideo

Zaostrza się spór na linii Budapeszt-Kijów. Orban wzywa Zełenskiego do "zmiany antywęgierskiej polityki". "Więcej szacunku dla Węgier!"

  • Świat
  • opublikowano:
Zaostrza się spór na linii Budapeszt-Kijów. Orban wzywa Zełenskiego do "zmiany antywęgierskiej polityki". "Więcej szacunku dla Węgier!". Na zdjęciu Wołodymy Zełenski oraz wpis Viktora Orbana (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Orbán Viktor (screen)
Zaostrza się spór na linii Budapeszt-Kijów. Orban wzywa Zełenskiego do "zmiany antywęgierskiej polityki". "Więcej szacunku dla Węgier!". Na zdjęciu Wołodymy Zełenski oraz wpis Viktora Orbana (screen z X) / autor: PAP/EPA/X-Orbán Viktor (screen)

Wzywam do natychmiastowego ponownego otwarcia ropociągu „Przyjaźń” i powstrzymania się od dalszych ataków na bezpieczeństwo energetyczne Węgier […] Dlatego wzywam Pana do zmiany antywęgierskiej polityki!” - napisał Victor Orban na portalu X do Wołodymyra Zełenskiego.

24 lutego minęły cztery lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. 3-dniowa „operacja specjalna” Władimira Putina trwa do dziś, a jej skutki odczuwa cała Europa.

Premier Węgier Vicotr Orban zwrócił się w liście otwartym do ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego.

Panie Prezydencie, Przez cztery lata nie był Pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przez cztery lata starał się Pan zmusić Węgry do wojny między Pana krajem a Rosją. W tym czasie uzyskał Pan wsparcie Brukseli i zapewnił sobie poparcie węgierskiej opozycji

— napisał na portalu X.

Lider FIDESZu stwierdził, że Zełenski działa na rzecz zminy władzy na Węgrzech.

Widzimy również, że Pan, Bruksela i węgierska opozycja koordynują wysiłki na rzecz doprowadzenia do władzy na Węgrzech rządu proukraińskiego. W ostatnich dniach zablokował Pan ropociąg „Przyjaźń”, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Węgier w energię

— dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ostry spór z Ukrainą i UE. Orban rozmieszcza wojska wokół infrastruktury krytycznej! „Węgier nie da się szantażować”

Więcej szacunku dla Węgier!”

Orban wyraził ubolewanie nad losem Ukraińców, ale zaznaczył, że postawa Zełenskiego nie może uderzać w węgierskich obywateli.

Pańskie działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznym i niedrogim dostawom energii dla węgierskich rodzin. Dlatego wzywam Pana do zmiany antywęgierskiej polityki! My, naród węgierski, nie jesteśmy odpowiedzialni za sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina. Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy brać udziału w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię

— wyjaśnił premier Węgier.

Wzywam do natychmiastowego ponownego otwarcia ropociągu „Przyjaźń” i powstrzymania się od dalszych ataków na bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Więcej szacunku dla Węgier!

— zaapelował Orban.

CZYTAJ TAKŻE:

Orban mówi „nie” RE i Ukrainie. W tle pożyczka na 90 mld euro i ropociąg. „Nie poprę żadnej decyzji korzystnej dla Ukrainy, dopóki…”

Tusk brnie w kłamstwa o PiS. „Orban zablokował pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje blokować SAFE”. Zareagował premier Węgier

xyz/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych