„Wzywam do natychmiastowego ponownego otwarcia ropociągu „Przyjaźń” i powstrzymania się od dalszych ataków na bezpieczeństwo energetyczne Węgier […] Dlatego wzywam Pana do zmiany antywęgierskiej polityki!” - napisał Victor Orban na portalu X do Wołodymyra Zełenskiego.
24 lutego minęły cztery lata od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. 3-dniowa „operacja specjalna” Władimira Putina trwa do dziś, a jej skutki odczuwa cała Europa.
Premier Węgier Vicotr Orban zwrócił się w liście otwartym do ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego.
Panie Prezydencie, Przez cztery lata nie był Pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przez cztery lata starał się Pan zmusić Węgry do wojny między Pana krajem a Rosją. W tym czasie uzyskał Pan wsparcie Brukseli i zapewnił sobie poparcie węgierskiej opozycji
— napisał na portalu X.
Lider FIDESZu stwierdził, że Zełenski działa na rzecz zminy władzy na Węgrzech.
Widzimy również, że Pan, Bruksela i węgierska opozycja koordynują wysiłki na rzecz doprowadzenia do władzy na Węgrzech rządu proukraińskiego. W ostatnich dniach zablokował Pan ropociąg „Przyjaźń”, który ma kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia Węgier w energię
— dodał.
„Więcej szacunku dla Węgier!”
Orban wyraził ubolewanie nad losem Ukraińców, ale zaznaczył, że postawa Zełenskiego nie może uderzać w węgierskich obywateli.
Pańskie działania są sprzeczne z interesami Węgier i zagrażają bezpiecznym i niedrogim dostawom energii dla węgierskich rodzin. Dlatego wzywam Pana do zmiany antywęgierskiej polityki! My, naród węgierski, nie jesteśmy odpowiedzialni za sytuację, w jakiej znajduje się Ukraina. Współczujemy narodowi ukraińskiemu, ale nie chcemy brać udziału w wojnie. Nie chcemy finansować wysiłku wojennego i nie chcemy płacić więcej za energię
— wyjaśnił premier Węgier.
Wzywam do natychmiastowego ponownego otwarcia ropociągu „Przyjaźń” i powstrzymania się od dalszych ataków na bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Więcej szacunku dla Węgier!
— zaapelował Orban.
