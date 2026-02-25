Trwa 1464. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 26 lutego 2026 r.
12:01. Władze: ponad 90 tys. Ukraińców uznaje się za zaginionych
Ponad 90 tys. Ukraińców ma status osób zaginionych w szczególnych okolicznościach - poinformował w czwartek portal Ukrainska Prawda, powołując się na pełnomocnika ds. osób zaginionych w szczególnych okolicznościach Artura Dobroserdowa.
W wyniku rozpatrzenia zapytania informujemy, że według stanu z 23 lutego 2026 r. do Jednolitego rejestru osób zaginionych w szczególnych okolicznościach (zwanego dalej „Rejestrem”) wpisano dane ponad 90 tys. osób (zarówno wojskowych, jak i cywilnych, w tym dzieci), których poszukiwania trwają
— czytamy w odpowiedzi Dobroserdowa na zapytanie Ukrainskiej Prawdy.
11:05. Orban w liście do Zełenskiego: niech pan zmieni swoją antywęgierską politykę
Premier Węgier Viktor Orban opublikował w internecie list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zarzuca mu prowadzenie „antywęgierskiej polityki” i domaga się jej zmiany. Więcej szacunku dla Węgier - zażądał.
Panie prezydencie, przez cztery lata nie był pan w stanie zaakceptować stanowiska suwerennego rządu węgierskiego i narodu węgierskiego w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przez cztery lata starał się pan zmusić Węgry do dołączenia do wojny między pańskim krajem a Rosją. W tym czasie uzyskał pan wsparcie Brukseli i zapewnił sobie poparcie węgierskiej opozycji
— napisał Orban na portalach społecznościowych.
10:23. Rosyjskie wojska użyły podczas ataku 420 dronów i 39 rakiet; uderzenia w ośmiu obwodach
Rosyjski atak w nocy był wymierzony w osiem regionów Ukrainy; odnotowano uderzenia w infrastrukturę gazową w obwodzie połtawskim i podstacje elektryczne w obwodach kijowskim i dniepropietrowskim - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja wykorzystała 420 dronów i 39 rakiet - dodał.
W kierunku naszych ludzi wystrzelono 420 dronów, z których większość to Shahedy, oraz 39 rakiet różnego typu, w tym 11 balistycznych. W ośmiu obwodach odnotowano zniszczenia: wiele domów prywatnych i wielopiętrowych zostało uszkodzonych. Obecnie wiadomo o dziesiątkach rannych w wyniku tego ataku, wśród nich są dzieci
— przekazał Zełenski w komunikatorze Telegram.
08:55. Skala dzisiejszych ataków na MAPIE
Dziś miał miejsce kolejny zmasowany atak Rosji na terytorium Ukrainy - użyto dronów i rakiet. W sieci pokazano grafikę z mapą, która pokazuje kierunki i skalę uderzeń!
08:24. Tatarzy krymscy poddawani represjom, które nabrały charakteru systemowego
Sytuacja narodu Tatarów krymskich to jeden z najbardziej tragicznych aspektów rosyjskiej okupacji półwyspu; są oni poddawani represjom, które od czasu aneksji zmieniły charakter z pokazowego na systemowy - powiedziała PAP Ołha Kyryszko, przedstawicielka prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.
08:05. DORSZ: zakończono operowanie lotnictwa wojskowego; lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły pracę
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły pracę.
07:56. Alarm na całej Ukrainie z powodu zmasowanego ataku dronowo-rakietowego Rosji!
Na całej Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku dronowo-rakietowego Rosji w nocy ze środy na czwartek - przekazały władze. Do nalotów doszło w dniu, w którym przedstawiciele USA i Ukrainy spotkają się w Genewie, by przygotować kolejne rozmowy z Rosją w sprawie zakończenia wojny.
Wróg atakuje miasto za pomocą bezzałogowych statków powietrznych i rakiet balistycznych. Obrona przeciwlotnicza działa. Proszę pozostać w schronach do odwołania alarmu!
— napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Tymur Tkaczenko.
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zaznaczyła, że w dwóch dzielnicach Kijowa w wyniku nocnego połączonego ataku rosyjskiego wybuchły pożary, uszkodzony został również budynek mieszkalny.
W Charkowie w wyniku połączonego ataku Rosji doszło do trafienia w budynek wielopiętrowy, przerwania gazociągu i pożaru, w wyniku którego rannych zostało 16 osób, w tym dzieci - podały władze lokalne.
Według Iwana Fedorowa, szefa władz obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju, rosyjskie wojska zaatakowały miasto Zaporoże, gdzie w wyniku wrogich uderzeń uszkodzone zostały: prywatny dom, budynek wielopiętrowy i dwa centra handlowe.
06:30. DORSZ: w Polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa
W związku ze masowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrzne - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie ataki na Ukrainie. Polskie i sojusznicze samoloty znów poderwane. „Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki”
00:01. Zełenski rozmawiał z Trumpem o przygotowaniach do spotkania negocjatorów w Genewie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał w środę przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem; omówił z nim przygotowania do czwartkowego dwustronnego spotkania w Genewie i zorganizowania w marcu trójstronnego spotkania zespołów negocjacyjnych z perspektywą wyjścia na spotkanie przywódców.
Właśnie rozmawiałem z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem (…) Rozmawialiśmy o kwestiach, nad którymi jutro w Genewie będą pracować nasi przedstawiciele podczas spotkania dwustronnego, a także o przygotowaniach do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych w pełnym składzie w formacie trójstronnym na początku marca. Liczymy, że umożliwi to przejście do negocjacji na szczeblu przywódców
— napisał Zełenski na komunikatorze Telegram.
Prezydent Trump popiera taką kolejność działań. Tylko w ten sposób można rozwiązać wszystkie złożone i delikatne kwestie i wreszcie zakończyć wojnę
— stwierdził.
Bardzo cenimy program PURL. Ta zima jest najtrudniejsza dla Ukrainy, ale rakiety do systemów obrony przeciwlotniczej, które możemy kupować w USA, bardzo pomagają nam przetrwać wszystkie te wyzwania i chronić życie
— podkreślił Zełenski.
Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że w rozmowie uczestniczyli również przedstawiciele prezydenta Trumpa – specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca prezydenta Jared Kushner.
Obecnie nasze zespoły intensywnie pracują; podziękowałem im za wszystkie wysiłki i zaangażowanie w negocjacje oraz działania na rzecz zakończenia wojny
— dodał.
W czwartek w Genewie odbędzie się spotkanie ukraińskich i amerykańskich negocjatorów. Według Zełenskiego wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły. Prezydent zaznaczył, iż polecił negocjatorowi Rustemowi Umierowowi omówienie szczegółów kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją.
Poprzednia runda negocjacji Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Genewie 17-18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna tura trójstronnych rozmów rozpoczętych w styczniu.
W ramach uruchomionego w sierpniu 2025 r. mechanizmu PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie. Inicjatywa ta ma zapewnić Ukrainie zdolność do dalszego odpierania rosyjskiej napaści w czasie, gdy USA wstrzymały bezpośrednie przekazywanie temu krajowi pomocy wojskowej.
red/PAP/Facebook/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754105-relacja-1464-dzien-wojny-zmasowany-atak-dronowo-rakietowy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.