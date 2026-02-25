Trwa 1464. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 26 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski rozmawiał z Trumpem o przygotowaniach do spotkania negocjatorów w Genewie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał w środę przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem; omówił z nim przygotowania do czwartkowego dwustronnego spotkania w Genewie i zorganizowania w marcu trójstronnego spotkania zespołów negocjacyjnych z perspektywą wyjścia na spotkanie przywódców.
Właśnie rozmawiałem z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem (…) Rozmawialiśmy o kwestiach, nad którymi jutro w Genewie będą pracować nasi przedstawiciele podczas spotkania dwustronnego, a także o przygotowaniach do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych w pełnym składzie w formacie trójstronnym na początku marca. Liczymy, że umożliwi to przejście do negocjacji na szczeblu przywódców
— napisał Zełenski na komunikatorze Telegram.
Prezydent Trump popiera taką kolejność działań. Tylko w ten sposób można rozwiązać wszystkie złożone i delikatne kwestie i wreszcie zakończyć wojnę
— stwierdził.
Bardzo cenimy program PURL. Ta zima jest najtrudniejsza dla Ukrainy, ale rakiety do systemów obrony przeciwlotniczej, które możemy kupować w USA, bardzo pomagają nam przetrwać wszystkie te wyzwania i chronić życie
— podkreślił Zełenski.
Szef państwa ukraińskiego powiadomił, że w rozmowie uczestniczyli również przedstawiciele prezydenta Trumpa – specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz zięć i doradca prezydenta Jared Kushner.
Obecnie nasze zespoły intensywnie pracują; podziękowałem im za wszystkie wysiłki i zaangażowanie w negocjacje oraz działania na rzecz zakończenia wojny
— dodał.
W czwartek w Genewie odbędzie się spotkanie ukraińskich i amerykańskich negocjatorów. Według Zełenskiego wśród tematów rozmów będzie Prosperity Package, czyli pakiet odbudowy Ukrainy i jego szczegóły. Prezydent zaznaczył, iż polecił negocjatorowi Rustemowi Umierowowi omówienie szczegółów kolejnej wymiany jeńców wojennych z Rosją.
Poprzednia runda negocjacji Ukrainy, USA i Rosji odbyła się w Genewie 17-18 lutego. Uczestniczyli w nich też po raz pierwszy przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Była to kolejna tura trójstronnych rozmów rozpoczętych w styczniu.
W ramach uruchomionego w sierpniu 2025 r. mechanizmu PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie. Inicjatywa ta ma zapewnić Ukrainie zdolność do dalszego odpierania rosyjskiej napaści w czasie, gdy USA wstrzymały bezpośrednie przekazywanie temu krajowi pomocy wojskowej.
