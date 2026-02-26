„Kolejna granica bezczelności przekroczona przez von der Leyen! Komisja Europejska utworzyła swoje centrum cenzury i ingerencji w wybory, dla niepoznaki nazwane «Europejskim Centrum Odporności Demokratycznej»” - wskazała Beata Szydło, była premier, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości w serwisie X.
Podczas posiedzenia Rady UE rozpoczęto prace Europejskiego Centrum Odporności Demokratycznej. Instytucja ta według zapowiedzi szefowej KE Ursuli von der Leyen ma rzekomo „zwiększyć naszą zbiorową zdolność do przeciwdziałania manipulacji informacjami zagranicznymi i dezinformacji”.
Granica przekroczona
Na sprawę zareagowała Beata Szydło, europosłanka PiS, była premier.
Kolejna granica bezczelności przekroczona przez von der Leyen!
— wskazała.
Komisja Europejska utworzyła swoje centrum cenzury i ingerencji w wybory, dla niepoznaki nazwane „Europejskim Centrum Odporności Demokratycznej”
— zauważyła.
Pośpiech w „obronie demokracji”
Beata Szydło przestrzegła, że projekt zakłada zewnętrzny nadzór nad wyborami w krajach członkowskich.
Kilka tygodni temu Komisja Europejska zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o zaopiniowanie projektu utworzenia instytucji „dbającej o demokrację w UE”. Projekt KE natychmiast wzbudził kontrowersje, bo zakładał np. zewnętrzny nadzór nad wyborami w krajach członkowskich
— wyjaśniła.
Parlament Europejski jeszcze nie zdążył wypowiedzieć się w tej kwestii. A państwa członkowskie? Ponoć zgodziły się na to podczas wczorajszego spotkania. To znaczy, że polski rząd też to zaakceptował?
— pytała.
Tego nie wiadomo. Wiadomo, że wczoraj von der Leyen ogłosiła „inaugurację” Europejskiego Centrum Odporności Demokratycznej. Po co Parlament, po co Rada Europejska? Demokracja = decyzje von der Leyen
— zadrwiła.
Pojawia się pytanie, skąd ten pośpiech w „obronie demokracji”? Czyżby Komisja Europejska obawiała się wyniku wyborów, które odbędą się w ciągu dwóch lat w wielu krajach członkowskich?
— pytała.
