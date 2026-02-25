Katastrofa myśliwca F‑16 w Turcji. Tuż po starcie utracono kontakt radiowy. Pilot maszyny zginął na miejscu

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Ronnie Macdonald/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Ronnie Macdonald/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

Turecki myśliwiec F‑16, który wystartował z bazy w Balikesirze, rozbił się tuż przed godziną pierwszą w nocy czasu lokalnego. Pilot zginął na miejscu. Okoliczności tragedii zbada specjalna komisja ds. wypadków lotniczych oraz Prokuratura Główna w Balikesirze.

Według agencji Anadolu Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało, że kontakt radiowy i informacje o położeniu samolotu, który wystartował z Balikesir o godz. 00:56 (przed godz. 23 w Polsce), zostały utracone wkrótce po starcie.

Pilot zginął na miejscu

Tureckie służby przeprowadziły akcję poszukiwawczo‑ratowniczą, podczas której odnaleziono wrak samolotu.

Potwierdzono również, że pilot myśliwca poniósł śmierć w katastrofie.

Nasz pilot zginął w katastrofie. Przyczyna wypadku zostanie ustalona po przeprowadzeniu dochodzenia przez zespół ds. badania katastrof

— poinformowało ministerstwo, składając kondolencje rodzinie pilota.

Katastrofy z udziałem F-16 

W ostatnich miesiącach rozbiły się również inne samoloty F-16, wyprodukowane przez amerykańską firmę Lockheed Martin.

W styczniu tajwański samolot F-16 rozbił się w morzu podczas rutynowej misji. Jego pilot, który katapultował się, został uznany za zaginionego.

W Polsce 28 sierpnia po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął mjr Krakowian, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Ujawniono tożsamość pilota F-16. W katastrofie samolotu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę

Tragiczna śmierć mjr. Krakowiana. Poruszające słowa gen. Nowaka: Zostawił żonę i dwójkę synów. To jest trauma dla naszego środowiska

Na lotnisku w Radomiu rozbił się polski myśliwiec F-16! „Zapikował nad pasem, nie podniósł się, tylko uderzył w ziemię”. WIDEO

FB/spacewar.com/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych