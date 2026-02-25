Turecki myśliwiec F‑16, który wystartował z bazy w Balikesirze, rozbił się tuż przed godziną pierwszą w nocy czasu lokalnego. Pilot zginął na miejscu. Okoliczności tragedii zbada specjalna komisja ds. wypadków lotniczych oraz Prokuratura Główna w Balikesirze.
Według agencji Anadolu Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało, że kontakt radiowy i informacje o położeniu samolotu, który wystartował z Balikesir o godz. 00:56 (przed godz. 23 w Polsce), zostały utracone wkrótce po starcie.
Pilot zginął na miejscu
Tureckie służby przeprowadziły akcję poszukiwawczo‑ratowniczą, podczas której odnaleziono wrak samolotu.
Potwierdzono również, że pilot myśliwca poniósł śmierć w katastrofie.
Nasz pilot zginął w katastrofie. Przyczyna wypadku zostanie ustalona po przeprowadzeniu dochodzenia przez zespół ds. badania katastrof
— poinformowało ministerstwo, składając kondolencje rodzinie pilota.
Katastrofy z udziałem F-16
W ostatnich miesiącach rozbiły się również inne samoloty F-16, wyprodukowane przez amerykańską firmę Lockheed Martin.
W styczniu tajwański samolot F-16 rozbił się w morzu podczas rutynowej misji. Jego pilot, który katapultował się, został uznany za zaginionego.
W Polsce 28 sierpnia po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, nie przeżył. Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął mjr Krakowian, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.
