Demokraci chcą fałszować wybory, robili to i dlatego sprzeciwiają się reformom - powiedział w orędziu o stanie państwa prezydent USA Donald Trump. Wezwał Kongres do zmiany prawa, zgodnie z którą wyborca, by się zarejestrować, będzie musiał potwierdzić swą tożsamość.
Trump wezwał w przemówieniu do uchwalenia projektu ustawy SAVE Act, nakładającej obowiązek okazania dowodu obywatelstwa USA przy rejestracji oraz dowodu tożsamości przy samym głosowaniu.
„Mówią, że to rasizm”
Oni (Demokraci) wymyślają same wymówki. Mówią, że to rasizm. (…) Chcą oszukiwać. Oszukiwali, a ich polityka jest tak zła, że jedynym sposobem na wygraną jest oszukiwanie. Ale my to powstrzymamy. Musimy to powstrzymać, John
— mówił Trump, zwracając się do lidera Republikanów w Senacie Johna Thune’a.
Oni są szaleni!
— dodał, wskazując na polityków Partii Demokratycznej.
PAP/Tomasz Karpowicz
