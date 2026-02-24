Atak nożownika w stanie Waszyngton. Cztery osoby zginęły! Napastnik został zastrzelony przez policjanta

Cztery osoby zginęły w ataku nożownika w stanie Waszyngton na północnym zachodzie USA – poinformowała stacja NBC News, powołując się na organy ścigania. Napastnik został zastrzelony przez policjanta.

Biuro szeryfa hrabstwa Pierce przekazało, że policja początkowo zareagowała na zgłoszenia o złamaniu zakazu zbliżania się przez 32-latniego mężczyznę. W drodze na miejsce zdarzenia pojawiły się zgłoszenia o dźganiu ludzi nożem. Świadkowie zeznali, że mężczyzna zaatakował nożem „osoby przed domem”.

Po przybyciu policji na miejsce funkcjonariusz zastrzelił napastnika. Cztery osoby - w tym 32-latek - zmarły na miejscu. Piątą ofiarę przewieziono do szpitala, gdzie wkrótce zmarła z odniesionych ran. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku.

