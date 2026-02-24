Komentarze na Facebooku z wizyty kanclerza skończyły się śledztwem. Niemiecka policja bada, czy wpisy internautów pod postem dotyczącym wizyty szefa rządu w Heilbronn mogły stanowić znieważenie osoby pełniącej funkcję publiczną. Dochodzenie doprowadziło śledczych do emeryta. Poszło o takie epitety jak… „Pinokio” czy „bufon”.
Policja: To nasz obowiązek
Wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza w Heilbronn na południu kraju stała się przedmiotem postępowania prowadzonego przez policję. Chodzi o komentarze zamieszczone pod wpisem na Facebooku lokalnej komendy.
Według rzecznika policji we wpisach pod postem dotyczącym wizyty Merza pojawiają się określenia, takie jak „Pinokio” czy „bufon”. Rzecznik oświadczył, że dochodzenie prowadzone przez służby ochrony państwa jest w toku.
„Obraźliwy charakter wpisów”
Post, pod którym pojawiły się komentarze, został opublikowany przez Komendę Główną Policji w Heilbronn i dotyczył wprowadzenia zakazu lotów w związku z wizytą kanclerza pod koniec października 2025 roku. Jak przekazał rzecznik, część wpisów miała charakter „obraźliwy”.
W związku z tym policja wyłoniła te wpisy, które potencjalnie mogły oznaczać naruszenie prawa. Jest to obowiązek policji
„Pinokio przyjedzie do HN”
Dziennik „Die Welt” poinformował, że jednym z objętych postępowaniem wpisów był komentarz emeryta, który napisał:
„Pinokio przyjedzie do HN” i dodał emotikon z długim nosem.
Jak podaje Die Welt, przytaczany przez dw.com, po trzech miesiącach autor komentarza otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania na podstawie art. 188 niemieckiego kodeksu karnego, dotyczącego znieważenia osoby pełniącej funkcję publiczną. Zawiadomienie złożył zespół social media policji.
Mężczyzna nie kryje oburzenia.
To żart i jest to całkowicie nieproporcjonalne
— cytuje go „Die Welt”. Jak relacjonuje gazeta, jego bliscy też początkowo sądzili, że sprawa jest żartem.
