W Kongresie pojawił się projekt ustawy, który ma zakazać medycznych procedur związanych z korektą płci u nieletnich. Inicjatywa, nazwana „Chloe Cole”, wywołuje ogólnokrajową debatę o propagandzie ruchów transpłciowych, prawach rodziców i odpowiedzialności lekarzy. „Wiemy, że w ciągu ostatnich 15 lat ruch transpłciowy przekonał dziesiątki tysięcy chłopców i dziewcząt, że urodzili się w niewłaściwym ciele… A potem sieć klinik transpłciowych wykorzystała te dzieci dla ideologii i zysku” - mówił republikański kongresmen Bob Onder w wywiadzie dla Fox News. Oskarżenia padły również z ust młodej kobiety, która doświadczyła podobnej korekty płci, gdy była dzieckiem i od nazwiska której pochodzi nazwa ustawy. „Terapeuci okłamywali nas, gdy byliśmy bezbronnymi i zagubionymi dziećmi” - powiedziała Chloe Cole.
Projekt, określany jako „ustawa Chloe Cole”, został formalnie wniesiony do procedowania w Kongresie jako propozycja federalnych przepisów blokujących zabiegi i terapie związane z korektą płci w przypadku osób niepełnoletnich. Chodzi o tzw. tranzycję płciową, czyli proces dostosowywania życia, wyglądu i cech fizycznych osoby do tożsamości płciowej.
Za inicjatywą stoi republikański kongresmen z Missouri, Bob Onder, z wykształcenia lekarz. Polityk alarmuje, że dzieci są zbyt pochopnie kierowane na zabiegi, które mogą trwale wpłynąć na ich zdrowie i życie. W rozmowie z Fox News Digital podkreślił, że nowe prawo miałoby nie tylko zakazać takich procedur u nieletnich, ale także umożliwić dzieciom i ich rodzicom pozywanie pracowników ochrony zdrowia.
Onder zaznaczył, że projekt powstał na podstawie dekretu prezydenta Donalda Trumpa pod tytułem „Ochrona dzieci przed okaleczeniem chemicznym i chirurgicznym”. Dokument wzywał ustawodawców do stworzenia przepisów umożliwiających dochodzenie roszczeń przez dzieci i rodziców w przypadkach, gdy doszło do uszkodzenia zdrowych części ciała przez personel medyczny. W dokumencie wskazano również, że terminy przedawnienia takich spraw powinny być „długie”.
Dzieci wykorzystane dla ideologii i zysku
W wywiadzie dla Fox News Digital Onder mówił:
Wiemy, że w ciągu ostatnich 15 lat ruch transpłciowy przekonał dziesiątki tysięcy chłopców i dziewcząt, że urodzili się w niewłaściwym ciele… A potem sieć klinik transpłciowych wykorzystała te dzieci dla ideologii i zysku, wyrządzając im trwałą szkodę, podając niewłaściwe hormony płciowe, blokując dojrzewanie, a nawet poddając się okaleczającym operacjom.
Polityk skrytykował także praktykę, w której – jak twierdzi – rodzice są ostrzegani, że brak zgody na leczenie może doprowadzić do samookaleczenia lub samobójstwa dziecka.
Ci rodzice są okłamywani
— powiedział Onder.
Słowa, które słyszę bez przerwy, od Chloe, Luki Heina i innych, mówią, że ich rodzicom powiedziano: »Czy wolałbyś mieć żywego syna, czy martwą córkę?«, co sugeruje, że ryzyko samobójstwa zbliża się do 100 proc, ale nic nie jest dalsze od prawdy. To całkowite kłamstwo
— tłumaczył i podkreślił.
Rodzice są okłamywani, kliniki dla osób transpłciowych i lekarze transpłciowi zarabiają krocie. To naprawdę haniebny postęp w amerykańskiej medycynie. Jako lekarz z niecierpliwością czekam na dzień, kiedy to wszystko będzie już za nami i dzieci nie będą już wykorzystywane.
Głos Chloe Cole
Współinicjatorką projektu jest Chloe Cole, która publicznie opowiada o swojej historii tranzycji i późniejszej detranzycji. W rozmowie z Fox News Digital podkreśliła znaczenie proponowanych przepisów:
Kluczowym krokiem w naszej misji, której celem jest zapewnienie, że żaden nieletni w Ameryce nie doświadczy tak trwałej, nieodwracalnej krzywdy, jakiej ja doświadczyłam.
W oświadczeniu przekazanym redakcji dodała:
Chociaż w ostatnich latach poczyniliśmy znaczne postępy w podnoszeniu świadomości i wdrażaniu środków ochronnych, walka jest daleka od zakończenia. Zbyt wiele dzieci nadal jest narażonych na nieodwracalne szkody spowodowane blokerami dojrzewania, hormonami krzyżowymi i zabiegami chirurgicznymi, którym poddaje się je, zanim w pełni zrozumieją konsekwencje.
oraz:
Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy i uchronić następne pokolenie przed tymi eksperymentalnymi i barbarzyńskimi metodami leczenia.
Wyrok, który dał nadzieję
Fox News przypomniał o niedawnym wyroku sądu w Nowym Jorku, który dał obrońcom, takim jak Cole, nadzieję na pociągnięcie do odpowiedzialności pracowników służby zdrowia.
Ława przysięgłych przyznała niedawno 22-letniej Fox Varian dwa miliony dolarów odszkodowania po tym, jak pozwała chirurga plastycznego, który wykonał u niej mastektomię, gdy była nastolatką. Pozew Varian był również skierowany przeciwko jej psychologowi.
— czytamy w Fox News.
Jak relacjonował „New York Times”, cytowany przez stację, Varian twierdziła, że operacja z 2019 roku doprowadziła do oszpecenia. Fox Varian, podobnie jak Cole, urodziła się jako kobieta i w pewnym momencie identyfikowała się jako mężczyzna. Obecnie przechodzi proces detranzycji.
Terapeuci nas okłamywali
Cole odniosła się do wyroku w swoim felietonie dla Fox News Digital, gdzie pisała m.in.:
Jest tak wielu młodych ludzi takich jak my. Lekarze, pielęgniarki i terapeuci okłamywali nas, gdy byliśmy bezbronnymi i zagubionymi dziećmi. Wyrządzili nieodwracalne szkody naszym ciałom i umysłom, ośmieszając zawód lekarza. Powinni bezwzględnie ponieść odpowiedzialność za poświęcenie nas w służbie radykalnej ideologii transpłciowej.
