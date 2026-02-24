Nieoficjalna wizyta brytyjskiego premiera w Polsce! Keir Starmer wraz z małżonką przyjechał do miejscowości w Wielkopolsce

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Nieoficjalna wizyta brytyjskiego premiera w Polsce. Keir Starmer wraz z małżonką przyjechał do miejscowości w Wielkopolsce. Na zdjęciu Starmerowie podczas obchodów dnia pamięci o Holokauście, w tle grafika ilustracyjna - Polska na mapie Europy / autor: Fratria/Fb-Keir Starmer (screen)
Keir Starmer wraz z małżonką Vicotirą przyjechali kilka dni temu do Wielkopolski. Nieoficjalna wizyta miała związek z poszukiwaniem korzeni żony szefa brytyjskiego rządu.

Jak podał portal e-kolo.pl, kilka dni temu, do Wielkopolski przyjechał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wraz z małżonką Victorią. Wizyta miała charakter nieoficjalny i była związana z poszukiwaniem korzeni żony brytyjskiego szefa rządu.

Starmerowie udali się do miejscowości Budzisław Stary w Gminie Osiek Mały, gdzie chcieli uzyskać informacji o przodkach Victorii.

Przodkowie z Wielkopolski?

Małżonka premiera pochodzi z rodziny o korzeniach żydowskich - z domu Alexander. Jej ojciec Bernar przyszedł na świat w londyńskim Hackey w 1929 roku, w rodzinie, która do Anglii przyjechała z Polski.

Podczas wizyty Starmerów miało dojść do spotkania z mieszkańcami. Jak podaje kolska policja - wszystko przebiegło spokojnie i bez incydentów.

Adam Bąkowski/e-kolo.pl

