Jak podał portal e-kolo.pl, kilka dni temu, do Wielkopolski przyjechał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wraz z małżonką Victorią. Wizyta miała charakter nieoficjalny i była związana z poszukiwaniem korzeni żony brytyjskiego szefa rządu.
Starmerowie udali się do miejscowości Budzisław Stary w Gminie Osiek Mały, gdzie chcieli uzyskać informacji o przodkach Victorii.
Przodkowie z Wielkopolski?
Małżonka premiera pochodzi z rodziny o korzeniach żydowskich - z domu Alexander. Jej ojciec Bernar przyszedł na świat w londyńskim Hackey w 1929 roku, w rodzinie, która do Anglii przyjechała z Polski.
Podczas wizyty Starmerów miało dojść do spotkania z mieszkańcami. Jak podaje kolska policja - wszystko przebiegło spokojnie i bez incydentów.
