Dziś mija czwarta rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Moskwa zaatakowała Kijów 24 lutego 2024 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystosował specjalne orędzie do narodu i świata. „To naprawdę bardzo wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczy przez cały ten czas” - powiedziała głowa państwa ukraińskiego.
Dziś mijają dokładnie cztery lata, odkąd Putin miał zająć Kijów w trzy dni. I to naprawdę bardzo wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczy przez cały ten czas. Za tymi słowami stoją miliony naszych ludzi. Za tymi słowami – wielka odwaga, bardzo ciężka praca, wytrwałość i długa droga, którą Ukraina pokonuje od 24 lutego
— powiedział Zełenski w nagraniu zamieszczonym w sieciach społecznościowych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1462. dzień wojny na Ukrainie. 4 lata temu rozpoczęła się rosyjska agresja. Londyn szykuje kolejny pakiet wsparcia
— 4. rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Nawrocki: Ignorowanie imperialnych ambicji Rosji zawsze prowadziło do tragedii
Prezydent wspomniał, że pierwsze rozmowy ze światowymi przywódcami, na samym początku wojny, odbywały się w małym pokoju w bunkrze przy ulicy Bankowej w Kijowie.
To tutaj rozmawiałem z prezydentem (USA Joe) Bidenem i właśnie tutaj usłyszałem: „Wołodymyrze, istnieje zagrożenie, musi pan pilnie opuścić Ukrainę. Jesteśmy gotowi w tym pomóc”. A ja odpowiedziałem, że potrzebuję broni, a nie taksówki
— przypomniał Zełenski.
Zełenski dziękuje zachodowi za pomoc
W pierwszym dniu pełnowymiarowej inwazji wszyscy Ukraińcy odczuwali strach, ale „na jakimś niewidzialnym poziomie wszyscy wiedzieli, że nie mają innej Ukrainy” - podkreślił prezydent.
Bardzo chciałbym któregoś dnia przyjść tu z prezydentem USA (Donaldem Trumpem). Wiem na pewno: tylko będąc w Ukrainie i widząc na własne oczy nasze życie i naszą walkę, odczuwając (emocje) naszych ludzi i to morze bólu – tylko tak można zrozumieć, o co naprawdę chodzi w tej wojnie. I przez kogo ona została wywołana. Kto jest tu agresorem. Na kogo należy wywierać presję
— podkreślił Zełenski.
CZYTAJ TAKŻE: 4 lata wojny na Ukrainie. Zełenski w CNN: Trump nie naciska wystarczająco na Putina. „Nie możemy im oddać kraju na tacy”
Ukraiński prezydent podziękował przywódcom państw Europy, USA, Kanady, Japonii i Australii, którzy „wybrali jasną stronę historii – wybrali Ukrainę”.
Zełenski zaznaczył, że „to nie jest uliczna bójka”, lecz „atak chorego państwa na suwerenny kraj”. Podkreślił, że to Putin jest przyczyną rozpoczęcia wojny i przeszkodą w jej zakończeniu.
To właśnie Rosję trzeba postawić na swoje miejsce, aby nastał prawdziwy pokój
— zaapelował.
Barbarzyńskie metody Rosji
W ocenie Zełenskiego Rosja nie jest w stanie pokonać Ukrainy na polu walki i dlatego prowadzi „wojnę z blokami mieszkalnymi i elektrowniami”.
Teraz Ukraińcy przeżywają najtrudniejszą zimę w historii. I terror niemal każdej nocy. Nie wiem, kto jeszcze by to wytrzymał, nie załamał się, nie zachwiał. Ukraińcy to robią. To ogromne zmęczenie, bez wątpienia. Jaki inny naród potrafiłby tak wytrwać? Pomimo wojny, wszystkich ataków i prób – zwyciężać zło, pokonywać zwątpienie i rozpacz. I trwać. I trwać w jedności
— powiedział prezydent.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Słowacja wprowadza nową zasadę dla Ukrainy. Koniec z dostawami energii elektrycznej. Fico: „Nie będzie pomocy”
Ukraińcy osiągają sukcesy w świecie
Dodał, że Ukraińcy osiągają rezultaty w wielu dziedzinach – odbudowują się po kolejnych atakach i za każdym razem uzupełniają zapasy rakiet do obrony przeciwlotniczej.
Rozmawiać ze światem jak równy z równym. Zdobyć status kandydata do UE, sprowadzać do domu tysiące naszych jeńców. I każde międzynarodowe forum – od Davos po ONZ – czynić proukraińskim. Sprawiać, by głos Ukrainy był donośny w świecie donośny - wygrywać Eurowizję, zdobywać Oscara i BAFTA, być absolutnymi mistrzami świata w boksie i dowodzić, że Ukraińcy mają honor najwyższej próby – znacznie cenniejszy niż jakiekolwiek złoto tego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pozbawionego kręgosłupa (moralnego)
— podkreślił Zełenski.
W ocenie prezydenta właśnie z takich małych zwycięstw składa się wielka Ukraina.
Wielka, bo ma was. Ludzi, którzy inspirują planetę
— podsumował Zełenski.
CZYTAJ TAKŻE: Ostry konflikt w Unii Europejskiej. Węgry o Ukrainie i sankcjach na Rosję: Nie ma pomocy bez wznowienia dostaw ropy
Adam Bąkowski/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753949-ukraina-broni-sie-4-rok-zelenski-atak-chorego-panstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.