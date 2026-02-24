Jeśli nie uda nam się zawrzeć porozumienia z Iranem, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju i dla jego mieszkańców - ostrzegł ponownie prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że wszystkie medialne doniesienia na temat potencjalnej wojny z Iranem to fake newsy.
W poniedziałek portal Axios podał, że najwyższy rangą wojskowy USA, gen. Dan Caine podczas wewnętrznych rozmów w Białym Domu ostrzegał, że jeśli Trump zdecyduje się na uderzenie, może powstać ryzyko wplątania USA w długi konflikt na Bliskim Wschodzie oraz poniesienia strat. Postawa ta ma kontrastować z jego stosunkiem do operacji w Wenezueli, której miał być zdecydowanym zwolennikiem. Sam Trump ma skłaniać się ku użyciu siły, lecz według Axiosa opinia Caine’a może mieć dla niego znaczenie.
Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że doniesienia w mediach na temat tego, że Caine jest przeciwny wojnie USA z Iranem, to fake news.
Generał Caine, jak my wszyscy, wolałby uniknąć wojny, ale jeśli zapadnie decyzja o konfrontacji z Iranem na poziomie wojskowym, jego zdaniem będzie to łatwe zwycięstwo
— przekazał Trump.
Jak dodał, gen. Caine zna dobrze Iran i dowodził operacją Midnight Hammer, w ramach której w minionym roku amerykańskie siły zaatakowały irańskie obiekty nuklearne.
Nie wspomniał nic o niepodejmowaniu działań przeciwko Iranowi, ani nawet o fałszywych, ograniczonych atakach, o których czytałem. Wie tylko jedno: jak WYGRAĆ, i jeśli otrzyma taki rozkaz, stanie na czele
— kontynuował prezydent USA.
Ocenił, że „wszystko, co napisano o potencjalnej wojnie z Iranem, zostało celowo napisane niepoprawnie”.
To ja podejmuję decyzję, wolałbym zawrzeć umowę niż jej nie zawierać, ale jeśli jej nie zawrzemy, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju, i, niestety, dla jego mieszkańców, ponieważ są wspaniali i cudowni, a coś takiego nigdy nie powinno im się przytrafić
— ostrzegł.
Wysłannicy Trumpa w Genewie
Jak podała agencja Bloomberga, wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner zamierzają udać się do Genewy na rozmowy dotyczące programu jądrowego Iranu.
Po pierwszej rundzie rozmów w Genewie w ubiegłym tygodniu Biały Dom ocenił, że choć przyniosły one niewielkie postępy, to między stronami nadal istnieją duże różnice. Jedną z nich ma być żądanie USA, by Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu, przed czym Teheran dotąd się opierał.
Do rozmów dochodzi na tle groźby amerykańskiej interwencji wojskowej i zgromadzenia na Bliskim Wschodzie największych sił zbrojnych USA od czasu wojny w Iraku. Trump zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że podejmie decyzję w sprawie ewentualnego użycia siły w ciągu 10-15 dni. W poniedziałek Departament Stanu zdecydował o częściowej ewakuacji personelu ambasady w Libanie. W piątek sekretarz stanu Marco Rubio ma natomiast odwiedzić Izrael.
