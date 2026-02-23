Trwa 1462. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 24 lutego 2026 r.
00:01. Prokuratura: w wyniku zamachu terrorystycznego w Mikołajowie rannych zostało pięciu policjantów
W wyniku zamachu terrorystycznego w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej rannych zostało pięciu policjantów, jeden z nich jest w stanie ciężkim - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.
Według najświeższych informacji, dzisiaj o godz. 18.20 (17.20 czasu polskiego) w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej, położonej w pobliżu budynku administracyjnego komendy policji patrolowej w obwodzie mikołajowskim, doszło do wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego
— napisano w komunikatorze Telegram.
red/PAP/X/FB
