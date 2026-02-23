NA ŻYWO

RELACJA. 1462. dzień wojny na Ukrainie. Prokuratura: W wyniku zamachu terrorystycznego w Mikołajowie rannych zostało pięciu policjantów

1462. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/Alena Solomonova
1462. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/Alena Solomonova

Trwa 1462. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Wtorek, 24 lutego 2026 r.

00:01. Prokuratura: w wyniku zamachu terrorystycznego w Mikołajowie rannych zostało pięciu policjantów

W wyniku zamachu terrorystycznego w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej rannych zostało pięciu policjantów, jeden z nich jest w stanie ciężkim - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Według najświeższych informacji, dzisiaj o godz. 18.20 (17.20 czasu polskiego) w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej, położonej w pobliżu budynku administracyjnego komendy policji patrolowej w obwodzie mikołajowskim, doszło do wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego

— napisano w komunikatorze Telegram.

red/PAP/X/FB

