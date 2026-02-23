Trwa 1462. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 24 lutego 2026 r.
11:15. Delegacje z wielu państw, w tym z Polski, przybyły do Kijowa w związku z czwartą rocznicą inwazji Rosji
Na Ukrainę w czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji na pełną skalę przybyło sześcioro premierów, przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, prezydent Finlandii oraz co najmniej sześć delegacji parlamentarnych i liczni ministrowie, w tym szef MSZ Polski Radosław Sikorski - poinformował rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow.
Do Ukrainy przybyli: przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier Chorwacji Andrej Plenković, premier Łotwy Evika Silina, premier Estonii Kristen Michal, premier Islandii Kristrun Frostadottir, minister obrony Litwy Laurynas Kascziunas, premier Danii Mette Frederiksen, premier Szwecji Ulf Kristersson, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Wiele innych państw i organizacji jest reprezentowanych na innym szczeblu
— napisał Nykyforow w komunikatorze WhatsApp.
Polskę reprezentuje wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Do Kijowa przyjechali również m.in.: komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos, komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius, komisarz UE ds. energii i mieszkalnictwa Dan Joergensen, minister spraw zagranicznych i europejskich Chorwacji Gordan Grlić Radman, minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares, sekretarz stanu ds. zagranicznych Wielkiej Brytanii Yvette Cooper, specjalna przedstawiciel prezydenta Francji ds. pomocy i odbudowy Ukrainy Muriel Lacoue-Labarthe, pierwszy wicepremier Macedonii Północnej i minister ds. europejskich Bekim Sali, a także delegacje parlamentów m.in. Litwy, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Mołdawii oraz przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Obecny jest również dowódca Specjalnej Misji NATO ds. Wsparcia Bezpieczeństwa i Szkolenia dla Ukrainy, dowódca Grupy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy, generał Curtis Buzzard.
11:01. Prezydent Finlandii: Rosja poniosła militarną i strategiczną porażkę
Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w wywiadzie dla norweskiego dziennika „VG”, że Rosja poniosła militarną i strategiczną porażkę, a Ukraina, w przeciwieństwie do Finlandii w 1944 r., która utraciła Karelię i została sama bez gwarancji bezpieczeństwa, ma obecnie silne wsparcie Zachodu.
„Rosja przegrała militarnie, strategicznie i gospodarczo, a Ukraina w tej wojnie zmierza ku zwycięstwu
— podkreślił fiński prezydent. Choć Moskwa kontroluje część ukraińskiego terytorium, to - jego zdaniem - nie zdołała osiągnąć swoich strategicznych celów, a skala strat pokazuje ograniczone możliwości dalszej ofensywy.
10:30. Rutte w czwartą rocznicę wojny: Ukraina to naród „cichych bohaterów”
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył we wtorek w Brukseli, że NATO stało po stronie Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji, rozpoczętej przed czterema laty, i będzie to robić nadal. Ukraina jest narodem „cichych bohaterów”; ciężar tej wojny ponoszą zarówno cywile, jak i żołnierze - powiedział Rutte.
10:00. Objęto sankcjami prawie 300 nowych podmiotów wspierających inwazję Rosji na Ukrainę
Brytyjski rząd poinformował o objęciu kolejnych 297 osób, przedsiębiorstw i instytucji na rosyjską listę sankcyjną, co jest największym takim pakietem od pierwszych miesięcy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Wśród objętych sankcjami firm jest PJSC Transnieft, jeden z największych na świecie operatorów rurociągów, odpowiedzialny za ponad 80 proc. eksportu rosyjskiej ropy. W wydanym oświadczeniu rząd wyraził nadzieję, że to jeszcze mocniej ograniczy rosyjską zdolność omijania embarga na rosyjską ropę.
Na listę wpisano także 49 podmiotów i osób fizycznych zaangażowanych w utrzymywanie rosyjskiej machiny wojennej, w tym międzynarodowych dostawców dostarczających niezbędne towary, komponenty i technologie do rosyjskich dronów i innych rodzajów broni; trzy cywilne przedsiębiorstwa energetyki jądrowej i dwie osoby fizyczne zaangażowane w próby pozyskania kontraktów na nowe rosyjskie instalacje jądrowe za granicą; sześć podmiotów z rosyjskiego sektora skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym statki, przedsiębiorstwa handlowe oraz rosyjskie terminale Portowaja i Wysock, odpowiedzialne za eksport rosyjskiego LNG oraz dziewięć rosyjskich banków, które przetwarzają płatności transgraniczne mające kluczowe znaczenie dla prób utrzymania przez Rosję dostępu do rynków międzynarodowych i pomocy w finansowaniu działań wojennych Kremla.
09:52. Macron: Ukraina jest pierwszą linią obrony na naszym kontynencie
Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił w komentarzu na czwartą rocznicę inwazji rosyjskiej na Ukrainę, że kraj ten jest pierwszą linią obrony na kontynencie i dlatego Europa i Francja wspierają to państwo. Zapewnił, że będzie tak nadal.
Jesteśmy i pozostaniemy u boku Ukrainy
— napisał Macron na platformie X.
Tym, którzy wierzą, że mogą liczyć na nasze zmęczenie, mówimy: mylicie się
— dodał.
09:33. MSZ: Polska pozostaje niezachwiana w swoim wsparciu dla narodu ukraińskiego
W czwartą rocznicę brutalnej rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska pozostaje niezachwiana w swoim wsparciu dla narodu ukraińskiego oraz w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju - oświadczyło MSZ. Teraz i w przyszłości Polska stoi po stronie Ukrainy - podkreślono.
09:04. Bodnar: mam nadzieję na podpisanie w czerwcu pierwszych kontraktów z polskimi firmami ws. odbudowy Ukrainy
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar wyraził nadzieję na podpisanie w czerwcu, na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku, pierwszych kontraktów z polskimi firmami.
O kontraktach na odbudowę Ukrainy Bodnar mówił we wtorkowej rozmowie w RMF 24. Powiedział wówczas, że strona ukraińska szykuje się do podpisania z polskimi firmami porozumień, a polskiemu rządowi przekazała „konkretne projekty”.
Teraz są rozpatrywane możliwości zaangażowania firm (…). Mam nadzieję, że na URC (Ukraine Recovery Conference – PAP) już będą podpisane konkretne kontrakty
— powiedział Bodnar. Dopytywany o ich skalę podkreślił, że nie chce na ten temat spekulować. Dodał jednak, że oba państwa rozmawiają już o „dziesiątkach” projektów. Podkreślił też, że „wszystkie firmy, które chcą, mogą wejść na rynek Ukrainy”. Wśród przykładów branż i przedsiębiorstw wymienił zarówno mniejszych producentów np. drzwi i okien, jak i duże firmy budowlane zajmujące się budową dróg i mostów.
08:39. Zełenski: 24 lutego mijają cztery lata od chwili, gdy Putin miał zająć Kijów w trzy dni
We wtorek, 24 lutego, mijają dokładnie cztery lata od momentu, gdy przywódca Rosji Władimir Putin miał zdobyć Kijów w trzy dni; to bardzo wiele mówi o tym, w jaki sposób Ukraina przez cały ten czas walczy – ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w dniu czwartej rocznicy inwazji Rosji na pełną skalę.
Dziś mijają dokładnie cztery lata, odkąd Putin miał zająć Kijów w trzy dni. I to naprawdę bardzo wiele mówi o naszym oporze, o tym, jak Ukraina walczy przez cały ten czas. Za tymi słowami stoją miliony naszych ludzi. Za tymi słowami – wielka odwaga, bardzo ciężka praca, wytrwałość i długa droga, którą Ukraina pokonuje od 24 lutego
— powiedział Zełenski w nagraniu zamieszczonym w sieciach społecznościowych.
Bardzo chciałbym któregoś dnia przyjść tu z prezydentem USA (Donaldem Trumpem). Wiem na pewno: tylko będąc w Ukrainie i widząc na własne oczy nasze życie i naszą walkę, odczuwając (emocje) naszych ludzi i to morze bólu – tylko tak można zrozumieć, o co naprawdę chodzi w tej wojnie. I przez kogo ona została wywołana. Kto jest tu agresorem. Na kogo należy wywierać presję
— podkreślił ukraiński prezydent.
06:11. Costa: niebawem będziemy mieć pieniądze dla Ukrainy
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa tuż przed wizytą w Kijowie we wtorek zapowiedział, że niebawem Unia Europejska będzie mieć pieniądze dla Ukrainy. W ten sposób odniósł się do Węgier, które zapowiadają, że będą blokować 90 mld euro pożyczki do czasu uruchomienia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń.
Costa udał się do Ukrainy wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, by upamiętnić czwartą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny. W pociągu z Przemyśla do Kijowa powiedział podróżującym z nim korespondentom kilku europejskich mediów, w tym PAP, że udaje się do ukraińskiej stolicy, by złożyć hołd Ukraińcom, którzy od czterech lat bohatersko stawiają opór spychając Rosję do wschodniej części kraju.
Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Ukrainy w kwietniu 2022 r., wojna była praktycznie na jej progu, widoczna w Buczy i wielu innych miejscach. Dzisiaj wojna jest na drugim końcu kraju
— powiedział Costa. Jak dodał, jest to dowód na to, że Rosja nie osiągnęła swojego głównego celu, jakim było szybkie i pełne podporządkowanie państwa, usunięcie rządu i opanowanie terytorium.
03:30. W czwartą rocznicę rosyjskiej agresji Londyn przekaże Ukrainie kolejny pakiet wsparcia
W czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę brytyjski rząd ogłosił kolejną pomoc dla zaatakowanego kraju. Pakiet obejmować będzie m.in. wsparcie wojskowe i humanitarne - poinformowała agencja Reutera.
W nowym brytyjskim pakiecie pomocowym jest 20 milionów funtów na doraźne wsparcie energetyczne ochronę i naprawę ukraińskiej sieci energetycznej oraz zapewnienie dodatkowych mocy. 5,7 mln funtów zostanie przeznaczone na pomoc humanitarną dla społeczności ukraińskiej na pierwszej linii działań zbrojnych.
Dodatkowo 30 mln funtów Londyn chce przekazać na wsparcie odporności społeczeństwa ukraińskiego oraz zapewnienie sprawiedliwości osobom, które przeżyły rosyjskie zbrodnie wojenne.
Wielka Brytania chce także szkolić u siebie ukraińskich pilotów śmigłowców wojskowych.
Brytyjski premier Keir Starmer we wtorek, w czwartą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, poprowadzi wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem spotkanie państw koalicji chętnych, w którym udział mają wziąć przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
03:02. Ambasador Ukrainy: Rosja wykorzystuje negocjacje do kontynuowania wojny
Rosja wykorzystuje trwające negocjacje do kontynuowania wojny i do tego, by zdobyć na papierze to, czego nie udało jej się wywalczyć na polu bitwy - powiedziała w poniedziałek w telewizji NBC News ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.
Stefaniszyna oceniła, że wciąż istnieje ogromna przepaść między staraniami dyplomatycznymi mającymi na celu zakończenie wojny a rzeczywistą sytuacją na miejscu, w Ukrainie.
Dopóki ta przepaść się nie zmniejszy, jest zbyt wcześnie, by mówić o postępie
— dodała.
Jednak dzięki przywództwu prezydenta (Donalda) Trumpa ten proces udało się zagwarantować i wiem, że zespoły pracują niestrudzenie nad rezultatem
— podkreśliła.
Według niej Rosja wykorzystuje negocjacje do kontynuowania wojny i do tego, by zdobyć na papierze to, czego nie wywalczyła na polu bitwy.
02:07. Zełenski w rozmowie z CNN: Trump nie naciska wystarczająco na Putina
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w rozmowie z CNN zaapelował do przywódcy USA Donalda Trumpa, by pozostał po stronie Ukrainy. Ocenił, że Trump nie naciska wystarczająco na przywódcę Rosji Władimira Putina.
Zełenski przyznał w rozmowie z amerykańską stacją, że Ukraińcy są wykończeni wojną, lecz poddanie się rosyjskim żądaniom nie wchodzi w grę.
Nie możemy mu po prostu dać wszystkiego, co chce. Bo on chce nas okupować. Jeśli damy mu wszystko, co chce, stracimy wszystko – my wszyscy będziemy musieli uciekać albo stać się Rosjanami
— powiedział Zełenski.
00:01. Prokuratura: w wyniku zamachu terrorystycznego w Mikołajowie rannych zostało pięciu policjantów
W wyniku zamachu terrorystycznego w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej rannych zostało pięciu policjantów, jeden z nich jest w stanie ciężkim - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.
Według najświeższych informacji, dzisiaj o godz. 18.20 (17.20 czasu polskiego) w mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej, położonej w pobliżu budynku administracyjnego komendy policji patrolowej w obwodzie mikołajowskim, doszło do wybuchu improwizowanego urządzenia wybuchowego
— napisano w komunikatorze Telegram.
