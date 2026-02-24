Komenda policji w Turynie zakazała organizacji publicznych, kościelnych uroczystości pogrzebowych zmarłego w więzieniu bossa kalabryjskiej mafii Domenico Belfiore - podały media. Mafioso został skazany na dożywocie za wydanie rozkazu zamordowania prokuratora Bruno Caccii w 1983 r.
Szef policji w stolicy Piemontu zdecydował, że pogrzeb zmarłego w wieku 74 lat bossa kalabryjskiej mafii, ‘ndranghety, nie może mieć publicznego i uroczystego charakteru ze względów bezpieczeństwa. Pogrzeb musi mieć ściśle prywatną formę - postanowiono.
Decyzja zapadła po nagłośnieniu informację o planowanej ceremonii w kościele w miejscowości Chivasso w prowincji Turyn. Po Mszy miał tam zabrzmieć kościelny dzwon.
„To błąd duszpasterski”
Planom tym głośno sprzeciwił się ksiądz Luigi Ciotti, założyciel promującego praworządność stowarzyszenia Libera, od lat zaangażowany w społeczną działalność przeciwko mafii.
To błąd duszpasterski, kolejna rana zadana rodzinom ofiar. Uroczysta Msza dla mafiosa, który się nie nawrócił, to postawienie człowieka krwi na tym samym ołtarzu, przy którym czcimy świętych
— ocenił kapłan, cytowany przez agencję Ansa.
Córka zastrzelonego szefa prokuratury w Turynie, Paola Caccia, uznała decyzję policji za słuszną.
Sąd, który skazał Belfiore na dożywocie, podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że ‘ndrangheta postanowiła wyeliminować odważnego, surowego i niewygodnego prokuratora. Zaznaczono, że nie ma wątpliwości co do tego, że to Belfiore wydał polecenie jego zabicia.
