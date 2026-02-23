Najwyższy rangą wojskowy USA, gen. Dan Caine ostrzega prezydenta Donalda Trumpa przed ryzykiem przedłużającego się konfliktu, jeśli zdecyduje się na atak na Iran - podał portal Axios. Według portalu sam Trump skłania się ku użyciu siły.
Portal, który powołuje się na szereg źródeł w administracji, donosi, że Caine podkreślił w wewnętrznych debatach w Białym Domu ryzyko wplątania USA w długi konflikt na Bliskim Wschodzie oraz ryzyko poniesienia strat, jeśli prezydent Trump zdecyduje się na uderzenie. Postawa ta ma kontrastować z jego stosunkiem do operacji w Wenezueli, której miał być zdecydowanym zwolennikiem. Sam Trump ma skłaniać się ku użyciu siły, lecz według Axiosa opinia Caine’a może mieć dla niego znaczenie.
Kto jeszcze ma takie stanowisko jak gen. Caine?
Jeden z informatorów portalu „z bezpośrednią wiedzą na temat myślenia Caine’a” powiedział, że generał nie jest sceptycznie nastawiony do ataku, lecz „jasno i realistycznie” patrzy na sytuację, szanse na odniesienie sukcesu oraz konsekwencje ewentualnego uderzenia. Podobne stanowisko mieli prezentować m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz wysłannicy Trumpa na rozmowy z Iranem - Steve Witkoff i Jared Kushner. Dwaj ostatni mają wziąć udział 26 lutego w rozmowach z Iranem w Genewie.
Dziś Biały Dom miał odwiedzić też kontrowersyjny prawicowy publicysta Tucker Carlson, znany ze zdecydowanego sprzeciwu wobec interwencji USA.
Z drugiej strony za atakiem opowiadać się ma Izrael, który co raz bardziej niepokoi się, że Trump może wycofać się z groźby użycia siły. Na doradców Trumpa odradzających mu atak narzekał też senator Lindsey Graham.
