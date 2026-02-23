Premier Robert Fico poinformował, że wstrzymał dostawy energii elektrycznej na Ukrainę. Zapowiedział, że jeżeli strona ukraińska zwróci się do Słowacji o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, takiej pomocy nie otrzyma. Wcześniej blokadę dostaw oleju napędowego na Ukrainę ogłosiły Węgry.
Fico: Ukraina pomocy od nas nie otrzyma
Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy
— ogłosił premier Fico.
Odwet za rurociąg Przyjaźń
Takie rozwiązanie zapowiadał on już w niedzielę, przekonując, że Słowacja ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.
Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji rafineria ropy - Slovnaft, której właścicielem jest węgierski MOL, nie otrzymuje surowca od końca stycznia tego roku.
Budapeszt blokuje Kijów
W zeszłym tygodniu z tych samych powodów szef dyplomacji Węgier ogłosił, że jego rząd wstrzymuje dostawy oleju napędowego na Ukrainę.
Dostawy nie zostaną wznowione do czasu przywrócenia tranzytu ropy naftowej w kierunku Węgier rurociągiem Przyjaźń”
— zastrzegł Péter Szijjártó.
MSZ Węgier: Zełenski robi to celowo
Zdaniem węgierskigo MSZ, Wołodymyr Zełenski zdecydował się nie wznawiać tranzytu ropy naftowej z powodów politycznych.
Celowo naraża węgierskie dostawy energii na ryzyko, podczas gdy Węgry odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy. Znaczna część ukraińskiego importu gazu, energii elektrycznej i oleju napędowego trafia przez Węgry lub z Węgier.
— podkreślał szef węgierskiej dyplomacji.
Konflikt w UE ws. pomocy Ukrainie
Brak dostaw paliwa z uszkodzonego rurociągu przyjaźni to również przyczyna ostrego konfliktu w Unii Europejskiej. Węgry z tego powodu zapowiedziały już blokadę unijnej pomocy finansowej dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji na Rosję.
