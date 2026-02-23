Słowacja wprowadza nową zasadę dla Ukrainy. Koniec z dostawami energii elektrycznej. Fico: "Nie będzie pomocy"

  • Świat
  • opublikowano:
Robert Fico / autor: Fratria
Robert Fico / autor: Fratria

Premier Robert Fico poinformował, że wstrzymał dostawy energii elektrycznej na Ukrainę. Zapowiedział, że jeżeli strona ukraińska zwróci się do Słowacji o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, takiej pomocy nie otrzyma. Wcześniej blokadę dostaw oleju napędowego na Ukrainę ogłosiły Węgry.

Fico: Ukraina pomocy od nas nie otrzyma

Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy

— ogłosił premier Fico.

Odwet za rurociąg Przyjaźń

Takie rozwiązanie zapowiadał on już w niedzielę, przekonując, że Słowacja ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.

Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji rafineria ropy - Slovnaft, której właścicielem jest węgierski MOL, nie otrzymuje surowca od końca stycznia tego roku.

Budapeszt blokuje Kijów

W zeszłym tygodniu z tych samych powodów szef dyplomacji Węgier ogłosił, że jego rząd wstrzymuje dostawy oleju napędowego na Ukrainę.

Dostawy nie zostaną wznowione do czasu przywrócenia tranzytu ropy naftowej w kierunku Węgier rurociągiem Przyjaźń”

— zastrzegł Péter Szijjártó.

MSZ Węgier: Zełenski robi to celowo

Zdaniem węgierskigo MSZ, Wołodymyr Zełenski zdecydował się nie wznawiać tranzytu ropy naftowej z powodów politycznych.

Celowo naraża węgierskie dostawy energii na ryzyko, podczas gdy Węgry odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy. Znaczna część ukraińskiego importu gazu, energii elektrycznej i oleju napędowego trafia przez Węgry lub z Węgier.

— podkreślał szef węgierskiej dyplomacji.

Konflikt w UE ws. pomocy Ukrainie

Brak dostaw paliwa z uszkodzonego rurociągu przyjaźni to również przyczyna ostrego konfliktu w Unii Europejskiej. Węgry z tego powodu zapowiedziały już blokadę unijnej pomocy finansowej dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji na Rosję.

CZYTAJ TEŻ:Węgrzy mówią dość! Wstrzymują dostawy ropy na Ukrainę. Tranzyt paliwa ma wrócić, ale pod jednym warunkiem

oprac. SC/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych