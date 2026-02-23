Spór o tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń” jest powodem ostrego konfliktu na forum Unii Europejskiej. Węgry zapowiedziały, że zablokują 90 mld euro pożyczki dla Ukrainy oraz kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, jeśli Kijów nie wznowi dostaw ropy. Komisja Europejska oskarża Budapeszt o łamanie zasady solidarności i łączenie niepowiązanych spraw. Jednak węgierskie MSZ nie ma wątpliwości: „Ukraina bawi się bezpieczeństwem energetycznym Węgier”. Dodaje przy tym, że KE staje po stronie kraju, który nie należy do Unii
KE: Warunek został spełniony
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho oświadczyła w Brukseli, że UE oczekuje od wszystkich przywódców dotrzymania zobowiązań dotyczących pożyczki dla Ukrainy. Przypomniała, że Rada Europejska zgodziła się na wsparcie finansowe pod warunkiem, że Węgry, Czechy i Słowacja nie będą uczestniczyć w jego finansowaniu.
Warunek ten został spełniony, dlatego oczekujemy, że wszyscy przywódcy wywiążą się ze swoich zobowiązań
— podkreśliła Pinho.
Jej zdaniem ewentualna blokada byłaby naruszeniem zasady lojalnej współpracy.
Budapeszt: Bez ropy nie będzie zgody
Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiedział, że dopóki Ukraina nie wznowi dostaw ropy na Węgry, Budapeszt nie poprze ani unijnej pożyczki, ani 20. pakietu sankcji wobec Rosji.
Ukraina bawi się bezpieczeństwem energetycznym Węgier
— mówił węgierski dyplomata.
Jak zaznaczył:
Nie istnieją techniczne przeszkody uniemożliwiające wznowienie tranzytu, a decyzja Ukrainy ma charakter polityczny.
Budapeszt: Celowa blokada Kijowa
Minister zarzucił także Komisji Europejskiej, że bardziej wspiera Ukrainę niż państwo członkowskie UE.
Komisja Europejska sprzymierzyła się z Ukrainą, by blokować dostawy ropy naftowej na Węgry
— stwierdził węgierski minister spraw zagranicznych, podsumowując zorganizowane tego dnia spotkanie szefów dyplomacji państw UE w Brukseli.
Dwa szokujące szczegóły ze spotkania ministrów spraw zagranicznych UE: 1. Chcą, żeby żołnierze Węgier i Słowacji pojechali na wojnę na Ukrainę. 2. Komisja Europejska naprawdę sprzymierzyła się z Ukrainą, by blokować dostawy ropy”
— podkreślił.
We wpisie na X polityk zauważył, że „Węgry i Słowacja są członkami Unii Europejskiej, a Ukraina nie”.
Mimo to Bruksela staje po stronie Ukrainy przeciwko jej własnym państwom członkowskim
— dodał.
Rurociąg Przyjaźń, którym do niedawna transportowano rosyjską ropę przez Ukrainę na Węgry i Słowację, został – według władz w Kijowie – uszkodzony pod koniec stycznia w wyniku rosyjskiego ataku.
Ukraina rozpoczęła naprawy, jednak Budapeszt i Bratysława twierdzą, że tranzyt jest blokowany celowo.
Kallas: Łączenie spraw jest nieuzasadnione
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przyznała, że nie spodziewa się szybkiego postępu w sprawie 20. pakietu sankcji. Jej zdaniem Węgry łączą kwestie, które nie są ze sobą powiązane.
Nie powinniśmy łączyć spraw, które w ogóle nie są ze sobą związane
— podkreśliła przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Dodała jednak, że będzie próbowała przekonać kraje blokujące do zmiany stanowiska.
Nowy pakiet sankcji miał zostać przyjęty 24 lutego, w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Do tej pory ambasadorom państw UE nie udało się jednak osiągnąć porozumienia.
Sikorski: Oburzające, ale nie zaskakujące
Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski określił zapowiedzi Węgier jako „oburzające, ale nie zaskakujące”. Przypomniał, że Budapeszt blokuje już inne decyzje, m.in. wypłaty z Europejskiego Funduszu Pokojowego dla państw wspierających Ukrainę.
Ukraina broni się przed potęgą armii rosyjskiej. Spodziewałbym się większej solidarności
— powiedział Sikorski. Ocenił, że wykorzystywanie unijnej agendy do walki politycznej w kraju narusza zasadę solidarności zapisaną w traktatach UE.
Nadzwyczajne rozmowy w sprawie energii
Rzeczniczka KE ds. energii Ana Kaisa Itkonen podkreśliła, że to Rosja odpowiada za uszkodzenie rurociągu i przypomniała, że Ukraina zobowiązała się do jego naprawy. Komisja zwołała na 25 lutego nadzwyczajne posiedzenie grupy koordynacyjnej ds. ropy naftowej, aby ocenić sytuację i zadbać o bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich.
Spór o ropociąg Przyjaźń stał się tym samym kolejnym punktem napięcia między Węgrami a pozostałymi państwami UE – w kluczowym momencie dla dalszego wsparcia Ukrainy i utrzymania presji sankcyjnej na Rosję.
SC/PAP
