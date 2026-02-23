Australia deklaruje poparcie dla usunięcia byłego księcia Andrzeja z linii sukcesji. "Prawo musi teraz zostać w pełni zastosowane"

  • Świat
  • opublikowano:
Funkcjonariusze policji patrolują okolicę, gdzie mieszkał Andrew Mountbatten-Windsor (dawniej książę Andrzej, książę Yorku) / autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN
Funkcjonariusze policji patrolują okolicę, gdzie mieszkał Andrew Mountbatten-Windsor (dawniej książę Andrzej, książę Yorku) / autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Australia poprze każde plany brytyjskiego rządu, by usunąć byłego księcia Andrzeja z linii sukcesji” - napisał premier tego kraju Anthony Albanese w liście do swojego brytyjskiego odpowiednika Keira Starmera.

W piątek, 20 lutego, brytyjskie media podały, że rząd rozważa złożenie projektu ustawy, która usunęłaby młodszego brata króla Karola III z linii sukcesji. Taki krok wymagałby jednak konsultacji z pozostałymi 14 państwami, których głową jest brytyjski monarcha.

Usunięcie byłego księcia, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor, ma związek z jego aresztowaniem w czwartek, 19 lutego, w następstwie doniesień sugerujących, iż w czasie gdy był przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu, przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście, który okazał się być przestępcą seksualnym.

W świetle ostatnich wydarzeń dotyczących Andrew Mountbatten-Windsora piszę, aby potwierdzić, że mój rząd zgodzi się na każdą propozycję usunięcia go z linii sukcesji królewskiej. Zgadzam się z Jego Wysokością, że prawo musi teraz zostać w pełni zastosowane i musi zostać przeprowadzone pełne, rzetelne i właściwe śledztwo. Są to ciężkie zarzuty i Australijczycy traktują je poważnie

— napisał Albanese, nawiązując do oświadczenia wydanego przez Karola III.

CZYTAJ TAKŻE: Czy w Wielkiej Brytanii istnieje „Doktryna Neumanna”? „Jest pewien szczegół, który nie daje mi spokoju”

Andrzej zostanie usunięty z linii sukcesji?

Australia jest pierwszym z 14 państw Wspólnoty, które zadeklarowało poparcie dla usunięcia Andrzeja z linii sukcesji.

Taki krok miałby znaczenie głównie symboliczne, bo Andrew Mountbatten-Windsor na liście sukcesji jest na ósmym miejscu - za następcą tronu księciem Williamem, trójką jego dzieci, księciem Harrym i dwójką jego dzieci - zatem prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek miałby objąć tron jest znikome.

Albanese, który osobiście jest zwolennikiem przekształcenia Australii w republikę, powiedział, że jego rząd nie planuje przeprowadzać nowego referendum w tej sprawie.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Były książę Andrzej zostanie usunięty z linii sukcesji tronu? Brytyjski rząd ma rozważyć złożenie projektu ustawy w tej sprawie

Były książę Andrzej spędził 11 godzin na komisariacie! Trump: Jego aresztowanie jest bardzo przykre i złe dla rodziny królewskiej

Były książę Andrzej został aresztowany. BBC: „Podejrzenie nadużycia władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej”

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych