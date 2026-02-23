Szwedzki analityk wojskowy Oscar Jonsson ostrzega Europę: „Nie powinna zakładać, że zagrożenie militarne ze strony Rosji pojawi się dopiero za kilka lat” - czytamy w dzienniku „Dagens Nyheter”, cytowanym przez portal Biznes Alert. Zdaniem eksperta Putin może być gotów do ataku na NATO znacznie wcześniej, niż dotąd oceniano. Według analityka zostało naprawdę niewiele czasu.
Kłopoty NATO z odpowiedzią
Oscar Jonsson na potwierdzenie swojej tezy przywołuje wyniki przeprowadzonej w Niemczech symulacji konfliktu. Zgodnie z tym scenariuszem siły miałyby wejść do strategicznie położonego litewskiego miasta Mariampol. Jak się okazało podczas symulacji, państwa NATO miały w tym momencie problemy ze skorelowaną odpowiedzią.
Kluczowe znaczenie ma czas
Po wycieku rezultatów symulacji dowódca litewskich sił zbrojnych, kontradmirał Giedrius Premeneckas, stwierdził, że w rzeczywistości państwa Sojuszu otrzymałyby wystarczająco wcześnie informacje wywiadowcze, które pozwoliłyby uniknąć podobnego scenariusza i zyskać czas na przerzucenie wojsk sojuszniczych z Zachodu.
Jednak, jak czytamy w Biznes Alert,:
Jednak zdaniem Jonssona wnioski z gry wojennej pozostają jednak niepokojące. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim horyzont czasowy symulacji.
— czytamy w Biznes Alert.
„Fałszywe poczucie bezpieczeństwa”
Szwedzki analityk ostrzegał na portalu X:
Panuje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że miną lata, zanim Rosja będzie mogła zagrozić NATO. Niedawna gra wojenna z udziałem czołowych ekspertów pokazuje, dlaczego zagrożenie może nadejść znacznie wcześniej.
— napisał Jonsson.
To czas, w którym dominacja Rosji jest największa, zanim Europa zacznie przygotowywać się do nowoczesnej wojny
— dodał
Konflikt jesienią 2026?
W przedstawionej symulacji wiosną 2026 r. Rosja podpisuje wprawdzie zawieszenie broni z Ukrainą, ale nie wycofuje swoich sił znad granic z NATO. Rozpoczyna za to przygotowania do operacji w regionie krajów nadbałtyckich.
W tym kontekście na łamach „Dagens Nyheter” ekspert nawiązał do symulacji.
Jednym z najważniejszych elementów jest to, że scenariusz nie był osadzony w roku 2030, kiedy według wcześniejszych ocen Rosja mogłaby być gotowa do konfrontacji z NATO, lecz już jesienią 2026 roku
— podkreślał analityk.
Atak na NATO może nie być kwestią lat
W wielu opracowaniach zarówno analitycy polityczni, jak wojskowi stratedzy przyznawali, że Rosja może w przyszłości stanowić bezpośrednie zagrożenie dla NATO. Zdecydowana większość ekspertów spekulowała, że odbudowa rosyjskich możliwości militarnych po wyczerpującej wojnie na Ukrainie zajmie od 3 do 5 lat.
Jonsson podkreślił jednak, że mimo dużych strat rosyjska armia znacząco zwiększyła swoją liczebność siły zbrojne, a Europa po latach bezczynność i braku inwestycji w przemysł obronny wciąż musi „łatać dziury” w swoich możliwościach militarnych.
oprac. SC/Biznesalert.pl/X
