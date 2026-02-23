Ambasada RP w Meksyku ostrzegła wczoraj polskich turystów przed zamieszkami po zabiciu przez siły bezpieczeństwa barona narkotykowego El Mencho. Fizyczna eliminacja gangstera wywołała brutalne zamieszki na ulicach Meksyku. Doszło do licznych aktów przemocy, m.in. blokad dróg oraz podpaleń sklepów, banków i samochodów.
W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych
— ostrzegła w niedzielę polska misja dyplomatyczna na platformie X.
Podobne ostrzeżenia przekazały ambasady innych krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Rosji.
Chaos na ulicach
Zamieszki wybuchły głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, w regionach rzadziej odwiedzanych przez polskich turystów. Do aktów przemocy doszło m.in. w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta na wybrzeżu Pacyfiku, gdzie podpalono m.in. hipermarket Costco.
W popularnym wśród turystów stanie Quintana Roo w niedzielę podpalono co najmniej 11 samochodów. Jak podają lokalne media, uzbrojone grupy miały zmuszać kierowców do opuszczania swoich samochodów, aby następnie je podpalać. Miało to miejsce głównie na drodze między Cancun a Meridą, przy stacji benzynowej w pobliżu miejscowości Leona Vicario. Media poinformowały o zamknięciu drogi wjazdowej do Cancun od strony Meridy. W niedzielę wieczorem była już ona przejezdna.
Zgłaszane były również podpalenia w innych rejonach, takich jak Playa del Carmen, Tulum i wyspa Cozumel, gdzie odnotowano pożar w jednym z minimarketów.
Meksykańskie media podają, że zaatakowano 51 placówek państwowego banku Meksyku Banco del Bienestar, który obsługuje głównie wypłaty programów socjalnych rządu. W związku z atakami co najmniej cztery banki zamknęły część swoich placówek na terenie m.in. stanów Jalisco, Nayarit i Colima.
Biały Dom: Udzieliliśmy Meksykowi wsparcia
Rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła wczoraj, że USA udzieliły wsparcia wywiadowczego rządowi Meksyku, by pomóc mu w operacji, podczas której „wyeliminowano” barona narkotykowego El Mencho.
Leavitt podkreśliła, że El Mencho, jako jeden z głównych przemytników fentanylu do USA, był kluczowym celem władz Meksyku i Stanów Zjednoczonych.
Przypomniała, że w ubiegłym roku prezydent Donald Trump uznał kartel narkotykowy Jalisco Nueva Generacion (CJNG), na czele którego stał El Mencho, za organizację terrorystyczną.
Poinformowała też, że podczas operacji oprócz El Mencho zginęło trzech innych członków kartelu, trzech kolejnych zostało rannych, a dwóch aresztowano.
Prezydent Trump wyraził się jasno: Stany Zjednoczone zadbają o to, aby narkoterroryści wysyłający śmiercionośne narkotyki do naszej ojczyzny zostali zmuszeni do stawienia czoła sprawiedliwości, na którą od dawna zasługują
— oznajmiła Leavitt.
Dodała, że administracja Trumpa dziękuje wojsku meksykańskiemu i chwali je za współpracę i pomyślne przeprowadzenie operacji.
Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelom.
Według resortu władze USA przekazały Meksykowi „informacje uzupełniające”. Agencja Reutera, powołując się na źródło wojskowe w USA, podała, że amerykański zespół zajmujący się zbieraniem informacji wywiadowczych na temat karteli odegrał rolę w operacji.
El Mencho, były funkcjonariusz policji, kierował znanym z brutalności kartelem narkotykowym CJNG, jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Meksyku. Był jednym z najbardziej poszukiwanych gangsterów w kraju.
Podsumowanie
Ambasada RP w Meksyku ostrzegła polskich turystów przed gwałtownym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa po śmierci barona narkotykowego Nemesio Oseguera Cervantes. Jego zabicie podczas operacji wojskowej wywołało falę brutalnych zamieszek – blokady dróg, podpalenia sklepów, banków i samochodów – m.in. w stanach Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit. Biały Dom potwierdził, że USA udzieliły Meksykowi wsparcia wywiadowczego w operacji przeciwko kartelowi Jalisco Nueva Generacion (CJNG), uznawanemu przez administrację Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
