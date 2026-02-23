„Prezydent Litwy Gitanas Nauseda został dziś wypisany z Republikańskiego Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego po przeprowadzonej operacji” – poinformowano w komunikacie kancelarii głowy państwa.
Jak przekazano, w najbliższych dniach litewski przywódca będzie wykonywał swoje obowiązki w trybie zdalnym.
Do urazu doszło wczoraj w domu prezydenta. Po udzieleniu Nausedzie pierwszej pomocy, przewieziono go do szpitala, gdzie szef państwa przeszedł operację rany szarpanej lewego przedramienia.
Nie podano dalszych informacji na temat stanu zdrowia prezydenta.
PAP/Aleksandra Akińczo/red.
