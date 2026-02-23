Co wydarzyło się w domu Gitanasa Nausedy? Uraz prezydenta Litwy, potrzebna była operacja. Został już wypisany ze szpitala

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas jednej z wizyt w Polsce / autor: Fratria
Na zdjęciu prezydent Litwy Gitanas Nauseda podczas jednej z wizyt w Polsce / autor: Fratria

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda został dziś wypisany z Republikańskiego Wileńskiego Szpitala Uniwersyteckiego po przeprowadzonej operacji” – poinformowano w komunikacie kancelarii głowy państwa.

Jak przekazano, w najbliższych dniach litewski przywódca będzie wykonywał swoje obowiązki w trybie zdalnym.

Do urazu doszło wczoraj w domu prezydenta. Po udzieleniu Nausedzie pierwszej pomocy, przewieziono go do szpitala, gdzie szef państwa przeszedł operację rany szarpanej lewego przedramienia.

Nie podano dalszych informacji na temat stanu zdrowia prezydenta.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

PAP/Aleksandra Akińczo/red.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych