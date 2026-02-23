Mocny apel prezydenta Zełenskiego do Zachodu: Rosjanie i tak będą kłamać. Putin już rozpoczął III wojnę światową

Zełenski: Putin rozpoczął III wojnę światową
Zełenski: Putin rozpoczął III wojnę światową / autor: PAP/EPA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął III wojnę światową – powiedział Zełenski w wywiadzie dla BBC.

Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy

— stwierdził w rozmowie ukraiński prezydent.

Zełenski uważa, że Putin faktycznie rozpoczął już III wojnę światową.

Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina

— oświadczył.

Ustępstwa terytorialne

Prezydent Ukrainy odrzucił propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.

Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.

PAP/Tomasz Karpowicz

