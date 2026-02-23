Chaos w Meksyku po zabiciu El Mencho! Fala przemocy zalała kraj. Członkowie kartelu zablokowali główne drogi w kilku stanach

Fala przemocy zalała Meksyk po zabiciu barona narkotykowego El Mencho podczas operacji sił bezpieczeństwa. Członkowie kartelu zablokowali główne drogi w kilku stanach, doszło do podpaleń, a także do ataków na Gwardię Narodową.

Do aktów przemocy doszło w co najmniej trzynastu meksykańskich stanach. Miały one miejsce w większości w środkowo-zachodnim stanie Jalisco, a także w stanach Nayarit, Colima, Michoacan, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Aguascalientes i Guerrero, położonych na zachodzie, południowym zachodzie oraz w centrum kraju, jak również w stanie Tamaulipas nad Zatoką Meksykańską.

W popularnym kurorcie Puerto Vallarta nad Pacyfikiem został podpalony hipermarket Costco. Meksykańskie media donoszą też o podpaleniach sklepów sieci Oxxo, aptek i innych lokali usługowych. W Jalisco władze stanowe poinformowały, że nawiązały kontakt z hotelarzami, aby zalecić gościom pozostanie w pokojach.

Członkowie kartelu zablokowali część głównych dróg w tych stanach. Uzbrojone grupy zatrzymywały ciężarówki oraz autobusy pasażerskie, zmuszały kierowców i pasażerów do opuszczenia pojazdów, by następnie je podpalić. W popularnym wśród turystów stanie Oaxaca do podpaleń doszło w miejscowości Juchitan de Zaragoza leżącym w Przesmyku Tehuantepec, na wybrzeżu Pacyfiku.

Jak podały lokalne media, do podpaleń pojazdów doszło także w kurortach Cancun, Tulum i Playa del Carmen. Władze zamknęły też czasowo wjazd do Cancun autostradą z Meridy. W niedzielę wieczorem droga była już przejezdna.

Odwołane loty

Linie lotnicze United, Southwest i Alaska, a także Air Canada i WestJet/Sunwing ogłosiły w niedzielę odwołanie lotów do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo.

Meksykańska gazeta „Milenio” ostrzegła przed dezinformacją oraz treściami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. W niedzielę pojawiły się informacje m.in. o przejęciu przez kartel lotniska w Guadalajarze i płonącym samolocie.

Władze co najmniej dziewięciu stanów, w tym m.in. Jalisco, Guanajuato, Queretaro, Michoacan i Colimy, zdecydowały o zawieszeniu poniedziałkowych zajęć w placówkach edukacyjnych.

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej w niedzielę o świcie czasu miejscowego w stanie Jalisco. Przewodził on kartelowi CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion), który jest jedną z najpotężniejszych i najbrutalniejszych organizacji przestępczych w Meksyku. El Mencho był najbardziej poszukiwanym przestępcą w kraju.

PAP/Z Cancun Ola Synowiec

