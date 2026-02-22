Trwa 1461. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 23 lutego 2026 r.
11:04. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 720 żołnierzy (łącznie 1 260 500 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.
10:20. Trzy ofiary śmiertelne po rosyjskich atakach na południu kraju
Co najmniej trzy osoby zginęły ostatniej nocy w wyniku rosyjskich ataków na obwód odeski i miasto Zaporoże na południu Ukrainy – poinformowały rano miejscowe władze. Siły rosyjskie użyły w tych atakach łącznie 126 dronów i jednej rakiety balistycznej. Wojska ukraińskie zestrzeliły 105 bezzałogowców.
Dwie osoby zostały zabite w obwodzie odeskim. „Zaatakowane zostały obiekty infrastruktury przemysłowej, energetycznej i cywilnej” – napisał szef władz wojskowych tego regionu Ołeh Kiper w komunikatorze Telegram. Dodał, że do ostrzału Rosjanie użyli dronów; według doniesień mediów jedną z ofiar śmiertelnych jest 20-letnia kobieta.
W Zaporożu rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę przemysłową. „W wyniku ostrzału zginęła jedna osoba” – poinformował szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej, Iwan Fedorow.
Wybuchy słychać było także w Charkowie, Chersoniu i obwodzie dniepropietrowskim.
10:01. Kallas o wecie Węgier wobec kolejnych sankcji na Rosję: Budapeszt łączy ze sobą niezwiązane kwestie
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w Brukseli, że nie spodziewa się postępu w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję w przeddzień rocznicy jej inwazji na Ukrainę. W ocenie Kallas wetując ten pakiet Węgry łączą ze sobą zupełnie niezwiązane kwestie.
09:32. Ataki Rosji uszkodziły m.in. klasztor karmelitanek w okolicach Kijowa
W niedzielnych atakach Rosji na Ukrainę uszkodzony został m.in. klasztor sióstr karmelitanek w pobliżu Kijowa i kopuła cerkwi w rejonie położonego w okolicach miasta Boryspol w obwodzie kijowskim – poinformował rzymskokatolicki biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywycki.
09:08. Zełenski dla BBC: Putin już rozpoczął III wojnę światową
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął III wojnę światową – powiedział Zełenski w wywiadzie dla BBC.
08:03. Media: ukraińskie drony spowodowały uszkodzenia i pożar przepompowni ropy w Tatarstanie
W wyniku ataku ukraińskich bezzałogowców doszło do uszkodzenia i pożaru w kluczowej dla funkcjonowania rurociągu Przyjaźń przepompowni ropy naftowej Kalejkino w Tatarstanie na wschodzie europejskiej części Rosji – poinformowały rano niezależne rosyjskie media.
Nagrania wideo opublikowane na kanale Astra w Telegramie, na który powołuje się portal Ukrainska Prawda, wskazują na duży pożar, jaki wybuchł na terenie przepompowni. Lokalne władze potwierdziły, że doszło do ataku. Według nich nie ma ofiar w ludziach i trwają działania mające na celu likwidację skutków uderzenia.
07:01. Costa i von der Leyen w Ukrainie w czwartą rocznicę rosyjskiej agresji
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wizyty w Kijowie upamiętnią czwartą rocznicę pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Przywódcy UE spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i wezmą udział w spotkaniu koalicji chętnych.
Costa i von der Leyen będą uczestniczyć w Kijowie w oficjalnej ceremonii upamiętniającej cztery lata wojny. Odwiedzą również infrastrukturę energetyczną uszkodzoną w wyniku rosyjskich ataków rakietowych. W programie przewidziane są też rozmowa z prezydentem Zełenskim oraz udział w spotkaniu koalicji chętnych, zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.
06:41. Politolog: Ukraina musi być tak silna, żeby stać się zbyt twardym orzechem do zgryzienia
Ukraina musi stać się wielokrotnie silniejsza i lepiej zorganizowana, od technologii obronnych po sprawność instytucji, by stać się dla każdego agresora zbyt odpornym celem do złamania zwykłymi narzędziami wojskowymi lub politycznymi - powiedział PAP ukraiński politolog Ołeksandr Krajew.
Główne wnioski, jakie Ukraina wyciągnęła z pełnoskalowej inwazji, jasno wyznaczają dalsze priorytety. Dążymy nie tylko do członkostwa w NATO i UE — co pozostaje celem strategicznym — lecz także rozumiemy konieczność wewnętrznej transformacji. Ukraina musi stać się wielokrotnie silniejsza i lepiej zorganizowana: od rozwoju technologii obronnych po zapewnienie sprawnego działania instytucji państwowych. Musimy być na tyle silni, aby dla każdego agresora — czy to Rosji, czy kogokolwiek innego — Ukraina była zbyt twardym orzechem do zgryzienia, by nie dało się nas łatwo rozbić przy użyciu standardowych narzędzi wojskowych i politycznych
— oświadczył Krajew, który również jest ekspertem Rady Polityki Zagranicznej „Ukraińska Prysma”.
00:01. Atak ukraińskich dronów. W Biełgorodzie słychać było eksplozje
W Biełgorodzie słychać eksplozje. Dziś wieczorem pojawiła się informacja o setkach ukraińskich dronów wlatujących na terytorium Rosji. Zgłaszane są przyloty w okolice Biełgorodzkiej Elektrowni Cieplnej
— podał profil NOELREPORTS na X.
