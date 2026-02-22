NA ŻYWO

RELACJA. 1461. dzień wojny. Atak ukraińskich dronów na terytorium Rosji. W Biełgorodzie słychać było eksplozje

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE/HANDOUT
autor: PAP/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE/HANDOUT

Trwa 1461. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 23 lutego 2026 r.

00:01. Atak ukraińskich dronów. W Biełgorodzie słychać było eksplozje

W Biełgorodzie słychać eksplozje. Dziś wieczorem pojawiła się informacja o setkach ukraińskich dronów wlatujących na terytorium Rosji. Zgłaszane są przyloty w okolice Biełgorodzkiej Elektrowni Cieplnej

— podał profil NOELREPORTS na X.

