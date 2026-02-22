Trwa 1461. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Poniedziałek, 23 lutego 2026 r.
00:01. Atak ukraińskich dronów. W Biełgorodzie słychać było eksplozje
W Biełgorodzie słychać eksplozje. Dziś wieczorem pojawiła się informacja o setkach ukraińskich dronów wlatujących na terytorium Rosji. Zgłaszane są przyloty w okolice Biełgorodzkiej Elektrowni Cieplnej
— podał profil NOELREPORTS na X.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753859-relacja-1461-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.