Minister spraw zagranicznych Omanu Badr bin Hamad Al Busaidi, którego kraj pośredniczył w rozmowach między USA i Iranem, potwierdził, że rozmowy przedstawicieli obu krajów, zapowiadane przez irańskiego ministra spraw zagranicznych, będą miały miejsce 26 lutego w Genewie.
Z przyjemnością potwierdzam, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem są zaplanowane na czwartek w Genewie, z pozytywną gotowością do podjęcia kolejnego kroku w kierunku sfinalizowania umowy
— napisał Badr bin Hamad Al Busaidi na portalu X.
Negocjacje 26 lutego w Genewie anonsował w dzisiejszym wywiadzie dla CBS News minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi zaznaczając, że nadal istnieje „duża szansa” na dyplomatyczne rozwiązanie kwestii ambicji nuklearnych Teheranu.
Gotowość Teheranu do ustępstw
Reuters zwraca uwagę, że Iran zasygnalizował gotowość do ustępstw w sprawie swojego programu nuklearnego w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi w zamian za zniesienie sankcji i uznanie prawa do wzbogacania uranu, aby zapobiec atakowi ze strony USA.
Obie strony pozostają mocno podzielone po dwóch rundach rozmów, nawet co do zakresu i kolejności znoszenia paraliżujących sankcji USA – powiedział agencji wysoki rangą urzędnik irański.
Reuters donosi jednak, że Iran oferuje nowe ustępstwa od czasu zakończenia rozmów w zeszłym tygodniu, kiedy strony wydawały się być od siebie odległe i zmierzać ku konfliktowi zbrojnemu. Analitycy twierdzą, że posunięcie to sugeruje, iż Teheran stara się utrzymać przy życiu dyplomację i zapobiec poważnemu atakowi ze strony USA.
Trump rozważa atak na Iran
Prezydent USA Donald Trump 20 lutego powiedział, że rozważa ograniczony atak na Iran. Wcześniej dziennik „Wall Street Journal” podał, że celem takiego ataku byłoby zmuszenie Iranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w niedzielę w poście na portalu X, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi „przyniosły zachęcające sygnały” i dodał: „Nadal uważnie monitorujemy działania USA i poczyniliśmy wszelkie niezbędne przygotowania na każdy potencjalny scenariusz”.
