El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity przez armię w operacji sił bezpieczeństwa - poinformowały lokalne media.
Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.
Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.
Kartel, którym kierował, obejmował prawie cały kraj i został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.
Chaos w kraju
Zabicie El Mencho przez armię spotkało się z reakcją kartelu CJNG. Pojawiają się doniesienia o podpalonych samochodach i zablokowanych drogach w wielu miejscach.
Kartel narkotykowy CJNG
CJNG to jeden z najpotężniejszych karteli narkotykowych w Meksyku i stoi za jednymi z najtragiczniejszych ataków na meksykańskie siły bezpieczeństwa, takimi jak zasadzka w Jalisco w 2015 roku, w której zginęło 15 funkcjonariuszy - przypomina BBC.
W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.
Przez cały dzień pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media.
