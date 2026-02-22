WIDEO

Meksykański baron narkotykowy El Mencho zastrzelony w wojskowej obławie! W kraju zapanował chaos. WIDEO

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/EPA/Francisco Guasco/X
autor: PAP/EPA/Francisco Guasco/X

El Mencho, najbardziej poszukiwany przestępca w Meksyku, przywódca budzącego postrach kartelu narkotykowego Jalisco New Generation (CJNG), został zabity przez armię w operacji sił bezpieczeństwa - poinformowały lokalne media.

Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako El Mencho, zginął podczas operacji wojskowej przeprowadzonej o świcie w środkowo-zachodnim stanie Jalisco - przekazała BBC.

Ministerstwo obrony Meksyku poinformowało, że El Mencho zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas operacji wojskowej przeciwko kartelowi - podał Reuters.

Kartel, którym kierował, obejmował prawie cały kraj i został uznany w lutym przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Stany Zjednoczone zaoferowały wcześniej nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego schwytania.

Chaos w kraju

Zabicie El Mencho przez armię spotkało się z reakcją kartelu CJNG. Pojawiają się doniesienia o podpalonych samochodach i zablokowanych drogach w wielu miejscach.

Kartel narkotykowy CJNG

CJNG to jeden z najpotężniejszych karteli narkotykowych w Meksyku i stoi za jednymi z najtragiczniejszych ataków na meksykańskie siły bezpieczeństwa, takimi jak zasadzka w Jalisco w 2015 roku, w której zginęło 15 funkcjonariuszy - przypomina BBC.

W związku z operacją meksykańskiej armii przeciwko El Mencho Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie o konieczności pozostania w domach dla obywateli amerykańskich w stanach Jalisco, Tamaulipas oraz na obszarach stanów Michoacan, Guerrero i Nuevo Leon.

Przez cały dzień pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o podpaleniach samochodów i obserwacjach uzbrojonych mężczyzn na ulicach Jalisco i innych miejsc - informowały lokalne media.

Adam Stankiewicz/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych